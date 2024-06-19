У НАТО практично визначилися з наступним генсеком – ним із жовтня стане прем’єр Нідерландів і друг України Марк Рютте, який замінить Єнса Столтенберга.

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Голови комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук і з питань зовнішньої політики Олександр Мережко у коментарях LIGA.net привітали майбутнє призначення.

Таке рішення піде на користь Україні, але краще, якби наступником стала прем’єрка Естонії Кая Каллас, каже LIGA.net дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Рютте зарекомендував себе з найкращої сторони як послідовний прихильник України і його підтримка важлива, додає LIGA.net голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики (СН) Олександр Мережко.

Хто такий Марк Рютте і як його призначення вплине на Україну – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Члени НАТО намагаються досягти консенсусу щодо кандидатури наступника Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря.

18 червня Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу близькі до узгодження нової кандидатури на цю посаду. Претендент на пост – Марк Рютте, який нині є премʼєр-міністром Нідерландів.

Рютте є вірним союзником України та лютим критиком Путіна, пише Reuters. Він один з ініціаторів військової підтримки України зі сторони ЄС після 2022-го, і каже, що поразка Росії на полі бою – життєво важлива для забезпечення миру в Європі.

Довідка Рютте займає пост прем’єра найдовше в новітній історії Нідерландів – з 2010 року. За його правління країна збільшила витрати на оборону до майже 2% від ВВП та багато інвестує у власні війська. Рютте займає пост прем’єра найдовше в новітній історії Нідерландів – з 2010 року. За його правління країна збільшила витрати на оборону до майже 2% від ВВП та багато інвестує у власні війська.

Рютте висунув свою кандидатуру на посаду голови НАТО 2023 року. Тоді він був одним із керівників міжнародної коаліції, яка постачатиме Україні F-16 і навчає українських пілотів.

Він підтримав передання Києву артилерії, дронів, боєприпасів. В останні місяці на посаді прем’єра підписав 10-річну угоду про безпеку з Україною, гарантуючи підтримку Нідерландів, попри критику ультраправого лідера та переможця виборів Герта Вілдерса.

Рютте налагодив хороші відносини з британськими та американськими лідерами, і його багато хто вважає одним із найуспішніших у ЄС у спілкуванні з можливим наступним президентом США Дональдом Трампом, що може виявитися цінним досвідом.

Можливе повернення Трампа бентежить лідерів НАТО, адже він поставив під сумнів готовність США підтримати членів Альянсу, якщо на них нападуть.

Рютте переконував, що лідери Альянсу повинні припинити "стогнати і скиглити про Трампа" та витрачати більше на оборону й виробництво боєприпасів, незалежно від того, хто переможе у США.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. На погляди Рютте сильно вплинуло збиття Росією літака рейсу MH-17 у 2014-му, у якому 196 із 298 жертв були голландцями.

НАТО має бути потужним, щоб протистояти Москві, а інші лідери ЄС не мають бути наївними щодо путінської Росії, каже він.

"Путін не зупиниться на Україні, якщо не зупинимо його зараз. Ця війна більша за саму Україну. Йдеться про дотримання міжнародного права", – переконаний Рютте.

Рютте – дружній до президента Володимира Зеленського.

"Це людина з місією. Переконаний, успіх України багато в чому залежить від менталітету, який Зеленський передає суспільству від початку вторгнення", – каже Рютте.

Рютте підписує безпекову угоду з Зеленським та відвідує із ним Харків на початку березня цього року (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Рютте – гідна кандидатура на пост генсека НАТО каже LIGA.net нардеп від Голосу Андрій Осадчук: "Усе, що знаю про нього, свідчить про його непохитну підтримку України як учасника євроатлантичних структур".

Рютте зарекомендував себе з найкращої сторони як послідовний прихильник України, додає LIGA.net Мережко:

"Євроатлантична інтеграція України не залежить від імені генсека, – наголошує він. – Це рішення лідерів 32 країн. Передусім – США. Важливі голоси інших провідних країн – Франції, Німеччини, Великої Британії. Але навіть у ролі бюрократа його підтримка важлива".

ЩО ДАЛІ. Найбільш імовірно, що самеРютте в жовтні замінить Столтенберга, який піде у відставку.

Проти кандидатури Рютте досі були лідери Угорщини та Словаччини, але їх вдалося переконати передумати. Наразі проти лише Румунія, президент якої Клаус Йоганніс теж претендував на цю посаду.

Столтенберг каже, що Рютте "дуже сильний" кандидат, і рішення близько.

Процес обрання генсека НАТО складний і дипломатичний. Це неформальні консультації між країнами, які пропонують своїх кандидатів. Рішення приймають лише тоді, коли досягнули консенсусу. Традиційно цю посаду обіймав видатний європейський політик, пише Modern Diplomacy.

Під керівництвом Столтенберга, який очолив НАТО через кілька місяців після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі, до Альянсу вступили Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія та Швеція.

Рютте з президентом Зеленським і німецьким канцлером Олафом Шольцом на конференції з відновлення України в Берліні (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Деякі країни сподівалися, що прем’єрка Естонії Кая Каллас стане першою жінкою на чолі НАТО, але інші вважали її занадто агресивною щодо Росії.

Призначення Рютте – добра новина, але було б краще, якби Стара Європа зважилася і дозволила представнику східного флангу очолити НАТО, зазначає LIGA.net Хара:

"Маю на увазі Каллас, яка була б гарним генсеком, знає Росію, і могла б краще посилювати регіон та допомагати нам".

В Естонії, Литві та Латвії високі чиновники вважають, що великі держави Західної Європи все ще мають несправедливе упередження щодо них, зокрема з огляду на їхню жорстку позицію до РФ, пише Politico. Погляд на Росію як екзистенціальну загрозу західні колеги часто трактують як агресивність.

Рютте в Харкові, 1 березня 2024 року (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Рютте офіційно піде у відставку з посади прем’єра в липні, коли новий правий уряд замінить його правоцентристську коаліцію.

На посаді генсека НАТО він консолідуватиме Альянс, бо важливо, щоб організація не розколювалася, наголошує Хара.

"НАТО – парасолька безпеки. Але рішення там все одно за національними урядами, – зазначає він. – Важлива роль генсека, як перемовника, для ухвалення компромісних рішень".