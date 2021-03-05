Военный переворот в Мьянме закончился протестами, и теперь там начались почти настоящие боевые действия. Как так получилось – рассказывает LIGA.net

В Мьянме более месяца идут протесты против военных, совершивших переворот. Солдатам не удалось взять ситуацию под контроль, поэтому они начали стрелять по протестующим из боевого оружия: только за день, 3 марта, погибли 38 человек. За месяц – более 50 митингующих. Армия не боится международной изоляции и собирается продолжить репрессии. Решительно настроены и протестующие, заявляющие, что лучше умереть, чем жить при хунте. А ООН предупреждает об угрозе дестабилизации региона и "настоящей войны". Что происходит в Мьянме, как она стала полем битвы в новой "холодной войне" и что ждет страну дальше – рассказывает LIGA.net.

КАК МЬЯНМА ПРИШЛА К "САМОМУ КРОВАВОМУ ДНЮ"

Военный переворот произошел 1 февраля. Неудовлетворенная исходом парламентских выборов армия решила взять власть силой. Солдаты арестовали топ-руководство Мьянмы, в частности, фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи; объявили о передаче власти главнокомандующему армией Мин Аун Хлаину и введении чрезвычайного положения на год. Все это происходило на фоне перебоев в работе банков и мобильной связи. Армия заменила руководство Центризбиркома страны и пообещала отдать власть гражданским, проведя выборы через год.

Хотя это уже третий военный переворот в истории Мьянмы и ранее страна почти 50 лет находилась под властью армии, в этот раз солдатам не удалось взять ситуацию под контроль. Уже через несколько дней после захвата власти в стране образовалось протестное движение, ежедневно наращиваюшее численность. Протестовали даже госслужащие: сначала выйти на работу отказались врачи. Позже к ним присоединились сотрудники Центробанка, учителя, работники аэропортов, железнодорожники и так далее.

Солдаты пробовали отключать интернет и Facebook, чтобы усложнить координацию протеста, но это не помогло, и митинг продолжал расти. Хотя это были в основном мирные демонстрации, на которых люди раздавали правоохранителям воду и цветы с призывом присоединиться к ним, под конец февраля военные решили начать подавлять протесты. Тогда же появились и первые погибшие, поскольку полиция и военные использовали не только слезоточивый газ или резиновые пули, но и боевое оружие.

Эскалация конфликта достигла апогея 3 марта, став для Мьянмы "самым кровавым днем" с момента переворота. Военные открыли огонь по протестующим без всякого предупреждения. Боевое оружие применялось в нескольких городах, поэтому за день в ходе столкновений погибли 38 человек.

Но это не испугало людей. 4 марта десятки тысяч человек вновь вышли на протесты по всей стране. Армия продолжила без предупреждения стрелять из боевого оружия. А над вторым по величине городом Мьянмы, Мандалаем, даже заметили военную авиацию, что предположительно является демонстрацией силы армии.

КАК РЕАГИРУЕТ МИР

В ООН называют происходящее шокирующим, заявляя, что в общей сложности от рук правоохранителей там погибли уже более 50 человек. Посланник ООН в Мьянме Кристин Шранер Бургенер призывает принять "очень жесткие меры" против военной хунты, заявляя, что ситуация в стране может дестабилизировать весь регион и привести к "настоящей войне".

"Предупреждение ООН свидетельствует, что внутриполитическое противостояние в Мьянме набирает угрожающие масштабы и может перерасти в серьезный конфликт", – заявляет LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко Александр Мишин.

Гражданская война в Мьянме может начаться, если протестующие получат доступ к оружию, говорит LIGA.net эксперт Украинского института будущего Илия Куса: "Это могут быть поставки из-за границы, захват кораблей, переход на другую сторону части силовиков. Еще один вариант – серьезный раскол элит и армии. Сейчас этого пока что нет".

Ряд стран (США, Великобритания, Канада и ЕС) уже ввели или рассматривают введение санкций против военных и их бизнес-партнеров. Вашингтон, например, ограничил торговые операции с Мьянмой. Такие действия международного сообщества могут серьезно ударить по Мьянме, являющейся одной из беднейших стран мира. Именно демократизация и последующий выход из международной изоляции некогда позволили избежать ей полного коллапса.

Китай и Россия наложат вето на любые действенные решения Совбеза ООН, стабилизирующие ситуацию в Мьянме. Это защитный купол для военной хунты, – заявляет кандидат политических наук Александр Мишин

В Госдепе США также обратились к Китаю с просьбой повлиять на военных, но это вряд ли поможет. Россия и Китая блокируют принятие каких-либо решений Совбеза ООН по Мьянме, называя происходящее там "внутренним делом". Де-факто Москва и Пекин поддерживают военную хунту.

"Многое в этой ситуации зависит от Совбеза ООН, но Китай и Россия наложат вето на любые действенные решения, стабилизирующие ситуацию в Мьянме. Это защитный купол для военной хунты, которая будет пытаться придушить народное сопротивление", – объясняет Мишин. По его словам, Россия, бронетехника которой используется хунтой против протестующих, имеет дестабилизирующее влияние в Мьянме. Он уточняет, что вмешательство третьих стран в конфликт в Мьянме возможно при наличии мандата, оформленного резолюцией Совбеза ООН, но это требует весомых аргументов и политической воли ведущих государств. Сейчас, говорит он, оснований для такого сценария еще мало.

Гражданская война в Мьянме закончилась только в 2012 году, сейчас антидемократические действия военных могут вернуть страну к этому состоянию, – заявляет Мишин

Похожего мнения придерживается и Куса, заявляя, что сигналов для вмешательства международного сообщества в конфликт сейчас нет. Запад не хочет втягиваться в конфликт в далекой Азии, говорит эксперт, а региональные игроки пока что заняли выжидательную позицию – молча продолжают сотрудничать с Мьянмой.

"Мьянма – очень важное государство для Китая, поскольку позволяет проектировать через него силу на Индийский океан и Юго-Восточную Азию", – говорит LIGA.net координатор направления политики безопасности центра Доктрина Глеб Парфенов. Он объясняет, что поддержка хунты Пекином значительно уменьшает вероятность вмешательства третьих сторон в этот конфликт: "Сейчас США только начинают формировать стратегию по Китаю, а заявление Блинкена о нежелании распространять демократию (через насильственное свержение режимов. – Ред.) свидетельствует, что им все тяжелее быть мировым жандармом. Этим пользуется Китай".

ЧТО ДАЛЬШЕ

Сейчас конфликт в Мьянме не собирается затухать, поскольку обе стороны настроены на решительную борьбу. Военные уверены в своей правоте и их не пугает международная изоляция. "Мы привыкли к санкциям, и мы выжили. Мы должны научиться жить только с немногими друзьями", – передала посланник ООН в Мьянме слова замглавы местных военных Со Вина. Также сдаваться не собираются и протестующие. "Мы знаем, что нас всегда могут застрелить, но при хунте нет смысла оставаться в живых", – заявил один из участников акции.

"Общество преимущественно не хочет возвращения хунты, поскольку это откинет страну в прошлое, а ранее переход к демократии занял более пяти лет плановых реформ", – объясняет мотивацию протестующих Парфенов. При этом говорить о полноценной гражданской войне, считает эксперт, еще рано.

Мы стали свидетелями одного из первых противостояний новой Холодной войны между США и Китаем, – считает эксперт Глеб Парфенов

"Возникают существенные риски возобновления сепаратистских конфликтов в многонациональной Мьянме, разные этносы вновь могут взяться за оружие... Гражданская война закончилась только в 2012 году, и сейчас антидемократические действия военных могут вернуть страну к этому состоянию", – считает Мишин, добавляя, что Мьянма имеет все шансы впасть в состояние "сомализации", тогда для ее соседей (Индии, Таиланда и Бангладеш) возрастает риск появления волны беженцев.

Однако угрозы могут иметь и значительно более широкий контекст. "Мы стали свидетелями одного из первых противостояний новой Холодной войны между США и Китаем", – заявляет Парфенов, объясняя, что речь идет о борьбе авторитарного и демократических режимов. Первый поддерживается Китаем и Россией, второй – Западом. По его словам, победа хунты может сделать важный для Вашингтона регион Юго-Восточной Азии более уязвимым перед Пекином: "Есть шанс, что там появятся китайские военные базы для быстрорастущего флота".

Администрация Байдена, говорит Куса, стоит перед дилеммой: ценности против интересов. "Если придерживаться линии ценностей, тогда США должны вмешаться в конфликт на стороне демонстрантов и защищать их", – объясняет он. Если взять за основу интересы, говорит эксперт, тогда США невыгодно внедрять санкции, поскольку изоляция Мьянмы может подтолкнуть ее в объятья Китай.

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