UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны"

05.03.2021, 15:20
Что происходит в Мьянме после военного переворота (Коллаж - LIGA.net)

Военный переворот в Мьянме закончился протестами, и теперь там начались почти настоящие боевые действия. Как так получилось – рассказывает LIGA.net

В Мьянме более месяца идут протесты против военных, совершивших переворот. Солдатам не удалось взять ситуацию под контроль, поэтому они начали стрелять по протестующим из боевого оружия: только за день, 3 марта, погибли 38 человек. За месяц – более 50 митингующих. Армия не боится международной изоляции и собирается продолжить репрессии. Решительно настроены и протестующие, заявляющие, что лучше умереть, чем жить при хунте. А ООН предупреждает об угрозе дестабилизации региона и "настоящей войны". Что происходит в Мьянме, как она стала полем битвы в новой "холодной войне" и что ждет страну дальше – рассказывает LIGA.net.

КАК МЬЯНМА ПРИШЛА К "САМОМУ КРОВАВОМУ ДНЮ"

Военный переворот произошел 1 февраля. Неудовлетворенная исходом парламентских выборов армия решила взять власть силой. Солдаты арестовали топ-руководство Мьянмы, в частности, фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи; объявили о передаче власти главнокомандующему армией Мин Аун Хлаину и введении чрезвычайного положения на год. Все это происходило на фоне перебоев в работе банков и мобильной связи. Армия заменила руководство Центризбиркома страны и пообещала отдать власть гражданским, проведя выборы через год. 

Хотя это уже третий военный переворот в истории Мьянмы и ранее страна почти 50 лет находилась под властью армии, в этот раз солдатам не удалось взять ситуацию под контроль. Уже через несколько дней после захвата власти в стране образовалось протестное движение, ежедневно наращиваюшее численность. Протестовали даже госслужащие: сначала выйти на работу отказались врачи. Позже к ним присоединились сотрудники Центробанка, учителя, работники аэропортов, железнодорожники и так далее.

Солдаты пробовали отключать интернет и Facebook, чтобы усложнить координацию протеста, но это не помогло, и митинг продолжал расти. Хотя это были в основном мирные демонстрации, на которых люди раздавали правоохранителям воду и цветы с призывом присоединиться к ним, под конец февраля военные решили начать подавлять протесты. Тогда же появились и первые погибшие, поскольку полиция и военные использовали не только слезоточивый газ или резиновые пули, но и боевое оружие.

Эскалация конфликта достигла апогея 3 марта, став для Мьянмы "самым кровавым днем" с момента переворота. Военные открыли огонь по протестующим без всякого предупреждения. Боевое оружие применялось в нескольких городах, поэтому за день в ходе столкновений погибли 38 человек.

Но это не испугало людей. 4 марта десятки тысяч человек вновь вышли на протесты по всей стране. Армия продолжила без предупреждения стрелять из боевого оружия. А над вторым по величине городом Мьянмы, Мандалаем, даже заметили военную авиацию, что предположительно является демонстрацией силы армии.

КАК РЕАГИРУЕТ МИР

В ООН называют происходящее шокирующим, заявляя, что в общей сложности от рук правоохранителей там погибли уже более 50 человек. Посланник ООН в Мьянме Кристин Шранер Бургенер призывает принять "очень жесткие меры" против военной хунты, заявляя, что ситуация в стране может дестабилизировать весь регион и привести к "настоящей войне".

"Предупреждение ООН свидетельствует, что внутриполитическое противостояние в Мьянме набирает угрожающие масштабы и может перерасти в серьезный конфликт", – заявляет LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко Александр Мишин. 

Гражданская война в Мьянме может начаться, если протестующие получат доступ к оружию, говорит LIGA.net эксперт Украинского института будущего Илия Куса: "Это могут быть поставки из-за границы, захват кораблей, переход на другую сторону части силовиков. Еще один вариант – серьезный раскол элит и армии. Сейчас этого пока что нет".

Ряд стран (США, Великобритания, Канада и ЕС) уже ввели или рассматривают введение санкций против военных и их бизнес-партнеров. Вашингтон, например, ограничил торговые операции с Мьянмой. Такие действия международного сообщества могут серьезно ударить по Мьянме, являющейся одной из беднейших стран мира. Именно демократизация и последующий выход из международной изоляции некогда позволили избежать ей полного коллапса.

Китай и Россия наложат вето на любые действенные решения Совбеза ООН, стабилизирующие ситуацию в Мьянме. Это защитный купол для военной хунты, – заявляет кандидат политических наук Александр Мишин

В Госдепе США также обратились к Китаю с просьбой повлиять на военных, но это вряд ли поможет. Россия и Китая блокируют принятие каких-либо решений Совбеза ООН по Мьянме, называя происходящее там "внутренним делом". Де-факто Москва и Пекин поддерживают военную хунту.

"Многое в этой ситуации зависит от Совбеза ООН, но Китай и Россия наложат вето на любые действенные решения, стабилизирующие ситуацию в Мьянме. Это защитный купол для военной хунты, которая будет пытаться придушить народное сопротивление", – объясняет Мишин. По его словам, Россия, бронетехника которой используется хунтой против протестующих, имеет дестабилизирующее влияние в Мьянме. Он уточняет, что вмешательство третьих стран в конфликт в Мьянме возможно при наличии мандата, оформленного резолюцией Совбеза ООН, но это требует весомых аргументов и политической воли ведущих государств. Сейчас, говорит он, оснований для такого сценария еще мало.

Гражданская война в Мьянме закончилась только в 2012 году, сейчас антидемократические действия военных могут вернуть страну к этому состоянию, – заявляет Мишин

Похожего мнения придерживается и Куса, заявляя, что сигналов для вмешательства международного сообщества в конфликт сейчас нет. Запад не хочет втягиваться в конфликт в далекой Азии, говорит эксперт, а региональные игроки пока что заняли выжидательную позицию – молча продолжают сотрудничать с Мьянмой. 

"Мьянма – очень важное государство для Китая, поскольку позволяет проектировать через него силу на Индийский океан и Юго-Восточную Азию", – говорит LIGA.net координатор направления политики безопасности центра Доктрина Глеб Парфенов. Он объясняет, что поддержка хунты Пекином значительно уменьшает вероятность вмешательства третьих сторон в этот конфликт: "Сейчас США только начинают формировать стратегию по Китаю, а заявление Блинкена о нежелании распространять демократию (через насильственное свержение режимов. – Ред.) свидетельствует, что им все тяжелее быть мировым жандармом. Этим пользуется Китай".

ЧТО ДАЛЬШЕ

Сейчас конфликт в Мьянме не собирается затухать, поскольку обе стороны настроены на решительную борьбу. Военные уверены в своей правоте и их не пугает международная изоляция. "Мы привыкли к санкциям, и мы выжили. Мы должны научиться жить только с немногими друзьями", – передала посланник ООН в Мьянме слова замглавы местных военных Со Вина. Также сдаваться не собираются и протестующие. "Мы знаем, что нас всегда могут застрелить, но при хунте нет смысла оставаться в живых", – заявил один из участников акции. 

"Общество преимущественно не хочет возвращения хунты, поскольку это откинет страну в прошлое, а ранее переход к демократии занял более пяти лет плановых реформ", – объясняет мотивацию протестующих Парфенов. При этом говорить о полноценной гражданской войне, считает эксперт, еще рано.

Мы стали свидетелями одного из первых противостояний новой Холодной войны между США и Китаем, – считает эксперт Глеб Парфенов 

"Возникают существенные риски возобновления сепаратистских конфликтов в многонациональной Мьянме, разные этносы вновь могут взяться за оружие... Гражданская война закончилась только в 2012 году, и сейчас антидемократические действия военных могут вернуть страну к этому состоянию", – считает Мишин, добавляя, что Мьянма имеет все шансы впасть в состояние "сомализации", тогда для ее соседей (Индии, Таиланда и Бангладеш) возрастает риск появления волны беженцев.

Однако угрозы могут иметь и значительно более широкий контекст. "Мы стали свидетелями одного из первых противостояний новой Холодной войны между США и Китаем", – заявляет Парфенов, объясняя, что речь идет о борьбе авторитарного и демократических режимов. Первый поддерживается Китаем и Россией, второй – Западом. По его словам, победа хунты может сделать важный для Вашингтона регион Юго-Восточной Азии более уязвимым перед Пекином: "Есть шанс, что там появятся китайские военные базы для быстрорастущего флота".  

Администрация Байдена, говорит Куса, стоит перед дилеммой: ценности против интересов. "Если придерживаться линии ценностей, тогда США должны вмешаться в конфликт на стороне демонстрантов и защищать их", – объясняет он. Если взять за основу интересы, говорит эксперт, тогда США невыгодно внедрять санкции, поскольку изоляция Мьянмы может подтолкнуть ее в объятья Китай.

Читайте также: Военный переворот в Мьянме. "Отец" нации не пережил демократию и арестовал ее "мать"

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН Мьянма военный переворот
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 