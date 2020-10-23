Неделю назад Азербайджан обстрелял территорию Армении. Российский военный блок ОДКБ, куда входит страна, промолчал

Азербайджан нанес ракетный удар по территории страны-члена ОДКБ – Армении. Пострадали не только военные, но и мирные жители. Неделю назад в России заявили, что "начали проверку инцидента". Но этим и ограничились. Молчит Москва. Молчит ОДКБ. Молчат члены ОДКБ. Эксперты объясняют: Россия не вмешивается, потому что ей выгодна слабость союзника – Армении. Даже если бы Ереван потребовал от ОДКБ выполнять договор и вмешаться - это не имеет смысла, потому что все в этой организации решает Россия. Как ОДКБ провалила тест на существование – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 14 октября Азербайджан обстрелял военный объект возле армянского города Варденис. В результате обстрела был уничтожен ракетный комплекс "Эльбрус". Факт обстрела подтверждают как в Армении, так и в Азербайджане. Баку говорит, что "Эльбрус" обстреляли, поскольку он был нацелен на азербайджанские города. Но Ереван отрицает, называя заявление Азербайджана "необоснованными предположениями".

СПРАВКА. ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности. Это созданный Россией в 1992 году военный блок в противовес НАТО, объединяющий страны бывшего СССР. В блок входят, помимо России, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В свое время в организацию входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее 1999 году (Узбекистан повторно присоединялся к договору, но окончательно вышел из него в 2012 году). Основные (совместные) силы организации – это порядка 30 000 человек в разных войсковых группировках, включая оперативные. Члены ОДКБ не единожды высказывались против НАТО, рассматривая Альянс как угрозу. Кроме того, исходя из публичных заявлений представителей организации, ОДКБ считает страны, граничащие со странами-членами ОДКБ, "зоной ответственности ОДКБ".



В Украине ОДКБ не пользуется популярностью. Только 12% украинцев, согласно опросу КМИС за апрель 2020 года, поддерживают идею вступления в это объединение. Большинство украинцев (46%) выступают за интеграцию Украины в НАТО. Число сторонников НАТО резко возросло после оккупации Россией украинского Крыма и развязанной Москвой войны на Донбассе.

Журналисты Русской службы Би-би-си, побывавшие в Варденисе, и вовсе заявляют: "Азербайджанские военные не только атаковали ракетный комплекс, но и в принципе довольно часто бомбят именно армянскую, а не занятую армянскими силами территорию Азербайджана". По их данным, в день обстрела пострадали не только военные объекты, но и двое мирных жителей.

Поскольку Армения является членом ОДКБ, организация должна была, как требует договор, вступить в войну на стороне Армении, поддержать Ереван всеми имеющимися силами. Но это не было сделано. Даже обеспокоенность не была высказана. Промолчали все члены ОДКБ. В организации ограничились сообщением, что "проверяют информацию об обстреле".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Ключевыми статьями ДКБ являются вторая и четвертая. Во второй говорится, что в случае угрозы безопасности одного или ряда государств-участников другие страны-подписанты оказывают помощь. В четвертой - если одна из стран-участников подвергается агрессии, это рассматривается как нападение на всех участников. Армения заявляет, что если война с Азербайджаном распространится на всю границу, то только тогда Ереван обратиться напрямую в ОДКБ и к России. Сам факт обстрела стороны, судя по всему, решили проигнорировать.

На кремлевских телеканалах эксперты оправдываются: Россия не должна помогать Армении, поскольку ее территория обстреливается Азербайджаном в ответ на предшествовавшую агрессию Еревана против Баку. При этом в Армении постоянно отрицают нанесение ударов по Азербайджану. В этом смысле тяжело представить ситуацию, в которой любая страна–член НАТО будет подвергнута агрессии (например, Россия решит ударить по ракетным комплексам в любой из сопредельных стран НАТО) и это останется незамеченным членами Альянса. Сейчас именно так произошло с Арменией и ОДКБ.

Обращение в ОДКБ не имеет смысла, У России есть собственный интерес в виде дрессировки Армении, – говорит Денис Москалик

На деле совсем не важно, обратится ли Армения за помощью. "Обращение в ОДКБ не имеет смысла, если не будет решения России о вмешательстве", – говорит LIGA.net эксперт Денис Москалик, объясняя, что ОДКБ бессмысленно сравнивать с НАТО. "Все фактически решается Россией, а значит речь идет именно о помощи российских сил, а не ОДКБ... У России есть собственный интерес в виде дрессировки Армении", – заявляет он.

"России нужно показать Армении ее тотальную зависимость от РФ, чтобы избежать потенциального выхода Еревана из зоны российского влияния. Поэтому нужно, чтобы армяне почувствовали свою слабость", – заявляет он, уточняя, что ОДКБ создано Россией для сохранения влияния на ряд стран бывшего СССР. Эта организация – инструмент российской политики, она не будет действовать без желания и выгоды РФ.

В ОДКБ много государств, имеющих свои интересы, и не объединенных никакой общей идеей. Ее эффективность сомнительна, – заявляет Илия Куса

Частично иного мнения придерживается эксперт Илия Куса. Он объясняет молчание ОДКБ тем, что Армения не просит помощи. При этом он уточняет, что даже если Ереван обратится, то ОДКБ мало что сможет сделать, ведь организация не очень эффективна: в ней слишком много государств, имеющих свои интересы, и не объединенных никакой общей идеей или ценностями. "Эффективность ОДКБ как региональной организации, способной реагировать на угрозы, сомнительна", – отмечает он.



Цель России, говорит Куса, сохранить влияние на Армению и Южный Кавказ в целом, и война в Карабахе не несет для нее угрозы. Основная проблема России: как прямо не вмешиваться в конфликт, при этом не испортив отношения с Арменией. РФ считает приемлемым вариантом заморозку конфликта в рамках сделки с Азербайджаном, который получит часть Карабаха, и Турцией, которая войдет в процесс урегулирования. А РФ лишь усилит влияние в регионе в противовес Западу благодаря идее о российских миротворцах в Карабахе.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия по-прежнему ничего не сообщает о ходе проверки и ее результатах. В Армении объясняют, что не обращаются в ОДКБ, поскольку пока не оценивают действия Азербайджана, обстрелявшего их территорию, как агрессию против себя. Но, вероятно, Москва и Ереван находятся в постоянном контакте, просто РФ не заинтересована в решении конфликта за свой счет, говорит Москалик.

Даже если под мандатом ОДКБ произойдут какие-нибудь военные мероприятия, это будут российские солдаты, находящиеся в Армении, – считает Куса

Хотя Россия и показывает свое бездействие, изменение статуса ОДКБ маловероятно, считает эксперт: "Армении, в случае поражения в военной кампании, кроме прямых потерь в людях и технике, экономического ущерба, также грозит политическая нестабильность и еще большее углубление зависимости от России".

Вес ОДКБ в конфликте невелик, заявляет Куса, а бездействие организации никому не несет никаких угроз. "Даже если под мандатом ОДКБ произойдут какие-нибудь военные мероприятия, это будут российские солдаты, находящиеся в Армении", – объясняет эксперт, уточняя, что другие страны-члены ОДКБ не станут вмешиваться, ведь у многих хорошие отношения и с Ереваном, и с Баку.

Если ОДКБ не стал защищать своего члена, поскольку это не в интересах России – это может быть плохой новостью для других членов организации. Пассивность в случае с Арменией означает, что если агрессии подвергнется любой другой член этого военного блока, результат будет зависеть не от подписанных договоров, а только от желания Москвы – защищать или игнорировать.

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