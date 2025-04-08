В 50 штатах США прошли акции против политики президента Дональда Трампа и его администрации – такого массового протеста его администрация еще не видела.

Американцы просыпаются от шока после триумфа Трампа пять месяцев назад, говорит LIGA.net гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик. Подобные протесты могут повторяться, если недовольство Белым домом будет расти. А оно растет: повороты Трампа в политике поляризуют общество.

Трамписты хотят, чтобы США стали более автократическими, подобно Китаю или России, добавляет LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. А команда Трампа проигрывает суды – один за другим: "Это создаст Белому дому много препятствий".

Куда массовые протесты могут привести США, по модели каких стран Трамп хотел бы перестроить Америку и что способно его остановить – разбор LIGA.net.