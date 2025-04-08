У 50 штатах США відбулися акції проти політики президента Дональда Трампа та його адміністрації – такого масового протесту його адміністрація ще не бачила.

Американці прокидаються від шоку після тріумфу Трампа п’ять місяців тому, каже LIGA.net гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик. Схожі протести можуть повторюватись, якщо невдоволення Білим домом зростатиме. А воно зростає: повороти Трампа в політиці поляризують суспільство.

Трампісти хочуть, щоб США стали більш автократичними, подібно до Китаю чи Росії, додає LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон. Натомість команда Трампа програє суди один за одним: "Це створить Білому дому багато перешкод".

Куди масові протести можуть привести США, за моделлю яких країн Трамп хотів би перебудувати Америку і що здатне його зупинити – розбір LIGA.net.