Пятидневная война между Таиландом и Камбоджей вспыхнула 24-го и завершилась 28 июля безусловным прекращением огня после вмешательства США, Китая и Малайзии. Конфликт унес как минимум 38 жизней и привел к перемещению 300 000 человек.

Главная причина спора – давний конфликт вокруг права на древние храмы и границу. Несмотря на перемирие, ситуация остается напряженной из-за спорных территорий и националистической риторики с обеих сторон. США и Китай, похоже, используют кризис в качестве площадки для демонстрации влияния в регионе.

Известия о вооруженном конфликте вышли на первый план международных новостей, многие знают, что ситуация вдоль границы может быть опасна, говорит Нисей. Большие страны посоветовали гражданам избегать поездок к границе между двумя странами, поэтому иностранных туристов становится все меньше.

Из этого текста вы узнаете:

какова истинная причина пятидневной войны между Таиландом и Камбоджей;

как США и Китай соревнуются в этом конфликте;

грозят ли действия двух армий обычным туристам.