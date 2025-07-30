П’ятиденна війна між Таїландом і Камбоджею спалахнула 24-го і завершилась 28 липня безумовним припиненням вогню після втручання США, Китаю та Малайзії. Конфлікт забрав щонайменше 38 життів і призвів до переміщення 300 000 людей.

Головна причина суперечки – давній конфлікт навколо права на стародавні храми й нерозмежований кордон. Попри перемир’я ситуація залишається напруженою через спірні території та націоналістичну риторику з обох сторін. США і Китай, схоже, використовують кризу як майданчик для демонстрації впливу в регіоні.

Звістки про збройний конфлікт вийшли на перший план міжнародних новин, багато хто знає, що ситуація вздовж кордону може бути небезпечною. Великі країни порадили громадянам уникати поїздок до кордону країн, тому туристів стає дедалі менше.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

яка справжня причина п’ятиденної війни між Таїландом і Камбоджею;

як США і Китай змагаються у цьому конфлікті;

чи загрожують дії двох армій звичайним туристам.