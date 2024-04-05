Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела самое серьезное поражение с того времени, как Эрдоган пришел к власти в 2003-м. На местных выборах оппозиционная Республиканская народная партия победила в 35 из 81 муниципалитетов, включая мэры пяти крупнейших городов: Стамбула, Анкары, Измира, Бурсы и Анталии. Это лучший результат РНП с 1977-го.

Поражение в Стамбуле (15,7 млн. жителей, это 19% населения Турции) – самое значительное для Эрдогана, говорит LIGA.net руководитель стамбульского Bosphorus Observer Йорук Ишик. Сам Эрдоган перешел в высшую лигу турецкой политики с поста мэра этого города.

31 марта в Стамбуле победил действующий мэр Экрем Имамоглу, укрепляющий его имидж как главного оппонента Эрдогана и предполагаемого конкурента на президентских выборах 2028-го. Это начало конца единоличного правления Эрдогана, убежден Ишик.

Но не стоит преувеличивать значение этих выборов. До 2028 года Эрдоган останется президентом, в его партии большинство в парламенте, напоминает LIGA.net старшая исследовательница Atlantic Council в Турции Евгения Габер. Так что внешняя и политика безопасности не изменится. Хотя оппозиция сможет контролировать крупные города.

Что показали местные выборы в Турции, кто может стать преемником Эрдогана, и что это значит для Украины – разбор.

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Турки хотят перемен. Авторитарная демократия проиграла

Выборы показывают настроения общества, желание обновить власть, сбалансировать Эрдогана и его ПСР, которые управляют Турцией уже 21 год, объясняет Габер.

Турки недовольны падением уровня жизни. Многие избиратели назвали высокую инфляцию причиной голосования против ПСР. По официальным данным, она достигла 70% в феврале. По неофициальным – 100%.

Местные выборы могут вернуть страну "в норму", считает Ишик – к взвешенным экономическим решениям и верховенству права. И стать началом конца единоличного правления Эрдогана.

Режим Эрдогана является авторитарной демократией, констатирует руководитель Bosphorus Observer. Власть контролирует ведущие масс-медиа. Чиновники принимают участие в кампаниях провластных кандидатов.

Несмотря на эти препятствия, оппозиция победила.

"Не могу назвать режим тоталитарным, потому что есть выборы, но они не свободны и не честны. Турки послали четкий месседж: хотят перемен. В последние годы деградировала судебная система, накопились проблемы в экономике. Но демократия выжила. Раненая, но ее основа жива", – говорит Ишик.

Эрдоган признал результаты, добавляет Габер: "Сказал о победе демократии. Несмотря на критику его власти и нарушения перед выборами, следует отдать должное – дал гражданам право выбирать".

Поклонники Эрдогана в Анкаре: объявления результатов (Фото: EPA-EFE/NECATI SAVAS)

Эрдоган испортил отношения с ЕС и через 21 год потерял связь с людьми, что стало одной из причин поражения, считает Ишик. Вторая – экономические проблемы, являющиеся последствиями его ошибок. Чем больше страна становилась персоналистской автократией, тем больше ошибался Эрдоган.

Байрактар – не только дрон. Кто может сменить Эрдогана

Местные выборы дают первые наброски к предстоящим выборам президента, которые должны пройти через четыре года. Готовиться к ним будут и власть (ПСР), и оппозиция (РНП). В частности, путем обновления элит, убеждена исследовательница Atlantic Council.

До сих пор Турцией правил неизменный Эрдоган. Это всегда прибавляло рейтинг его ПСР. Даже те, кто не разделяет его взгляды, отмечали, насколько эффективно он принимает решение, добавляет Габер. Но в 2028 году исполнится четверть века, как он у власти.

Сам Эрдоган уверяет, что не собирается баллотироваться снова.

Сельчук Байрактар с женой и дочерью (Фото: Selçuk Bayraktar/Facebook)

Следовательно, ПСР придется определиться с наследником Эрдогана.

"Сейчас называют разные имена из ПСР. Отдельно – зятя Эрдогана Сельчука Байрактара, руководителя одноименной компании-производителя дронов. Он известен в Украине за проукраинские взгляды, – говорит Габер. – Власть ищет людей, которые сохранили бы продолжительность политики, приоритеты партии, но дали избирателю альтернативу – новую кровь, современное видение и подходы в развитии экономики. Больше меритократии, назначений по признакам профессиональности, а не только лояльности к власти".

Справка Сельчуку Байрактару – 44 года. Родился в Стамбуле. Окончил Стамбульский технический университет, Пенсильванский университет и Массачусетский технологический институт США. В 2007 году возглавил семейный бизнес и стал главным техническим директором компании Baykar.



Под его руководством была разработана линейка БПЛА Bayraktar. Эти дроны использовали турецкие и иностранные силы в антитеррористических операциях и войнах в Сирии, Ливии, Карабахе и Украине.



В 2022 году награжден украинским орденом "За заслуги". Сельчуку Байрактару – 44 года. Родился в Стамбуле. Окончил Стамбульский технический университет, Пенсильванский университет и Массачусетский технологический институт США. В 2007 году возглавил семейный бизнес и стал главным техническим директором компании Baykar.Под его руководством была разработана линейка БПЛА Bayraktar. Эти дроны использовали турецкие и иностранные силы в антитеррористических операциях и войнах в Сирии, Ливии, Карабахе и Украине.В 2022 году награжден украинским орденом "За заслуги".

Байрактар – оптимальный кандидат для ПСР, потому что идеологически продолжает власть Эрдогана, но в то же время представляет уже новое поколение. Успешный бизнесмен с хорошими связями на Западе, с США, говорит Габер. Сам он пока говорит, что останется в бизнесе, политикой не интересуется, но в случае чего — может подставить плечо.

"Мы нация молодежи (средний возраст турка 31,8 лет, украинца 44,7 – Ред.). Успех Байрактара – история человека, который себя сделал, – соглашается Ишик. – Стал зятем Эрдогана, когда уже был успешным бизнесменом. Его звезда – смесь молодости, энергичности, мировой популярности и турецкого национализма в стиле Эрдогана".

Официальный лидер оппозиции, который может претендовать на пост президента от РНП – глава партии, 49-летний Озгюр Озель.

Неофициальный – переизбранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Имеет все шансы на победу в 2028 году, считает Ишик. Также молодой (52 года, а Эрдогану – 70), харизматичный, эффективный и популярный.

"Имамоглу завоевывает избирателей, общаясь на улицах Стамбула. Ходит на базар, в супермаркет, на пятничную молитву в мечеть, в воскресенье на оперу или на рок-концерт с молодежью. Второй раз разгромил ставленника Эрдогана. Пять лет тому назад власти хотели сжульничать и лишить его поста мэра, но безуспешно", – говорит Ишик.

Мэр Стамбула с поклонниками после победы (Фото: EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU)

"Давайте без самоубийства". Как это повлияет на Украину

Власти Эрдогана балансируют на грани проукраинской политики, но без антироссийской, рассказывает Габер. Для Турции важно не дать России победить, потому что это угроза ее национальной безопасности.

Оттуда и поддержка – перекрытие Босфора, сотрудничество в оборонной и военно-технической сфере. В то же время, Турция хочет сохранить экономическое сотрудничество с Россией и проекты в энергетической сфере.

В турецких СМИ можно встретить пророссийские настроения и пророссийские заявления, говорит Габер. Но это не значит, что турки за Россию. У них много проблем в отношениях с Западом, которые накладываются и на Украину. Ожидают, что посредническая роль Турции в войне могла бы укрепить турецкие позиции в регионе.

Многие страны Европы, партнеры Киева, до 2022-го торговали с РФ, напоминает Ишик. Прежде всего – Германия. Не раз подталкивали к миру, хотя мир на условиях РФ будет означать отказ от оккупированных земель.

"Эрдоган занимает гораздо более честную позицию, чем многие западные лидеры. Но имеет реальность дома. Трудно вне ЕС экономически противостоять такому крупному соседу как Россия. От испорченных отношений с россиянами за прошлые годы страдали многие турецкие производители. В ЕС за это есть компенсации, а у нас только убытки. Мы – торговая страна, и Россия занимает важное место", – объясняет Ишик.

Справка В 2023-м Россия В 2023-м Россия занимала шестое место в турецком экспорте, 4,26% объема и $10,9 млрд, и первое место по импорту с 12,6% и $45 млрд.

Турция не сидит на сырьевой игле, добавляет он. Скорее производит товары, оказывает услуги туризма, транзита. Украина – важный торговый, военный и стратегический партнер. Но даже на отношения Киева с соседями в ЕС влияют протесты фермеров в Европе. Турецкие экономические интересы также влияют.

"Слишком много турецкого бизнеса зависит от российского рынка, чтобы на него не обращать внимания. Россия может мстить, выбрасывая на свалки или вводя эмбарго на турецкие продукты. Для целых сфер экономики страны самоубийство – отказаться от рынка РФ. Я за прекращение торговли с россиянами, но это сложно", – говорит Ишик.

И добавляет: "Политик, который так поступит, проиграет выборы в Турции".