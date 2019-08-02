Сегодня конец ракетного договора, США и РФ теперь можно все. Ждать ли Карибский кризис

2 августа - договор между США и Российской Федерацией о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) официально прекратил действовать. LIGA.net объясняет, как теперь сложатся отношения между ядерными государствами и почему повторение Карибского кризиса маловероятно.

НАЧАЛО. В 1987 году США и СССР подписали соглашение о прекрашении производства и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Это событие считают концом Холодной войны. (именно такой тип оружия нес основной риск начала ядерной войны).

В последствии США неоднократно обвиняли Россию (как правонаследницу СССР) в нарушении ДРСМД. 4 декабря 2018 года саммит НАТО официально обвинил РФ в нарушении договора. Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729. США выдвинули ультиматум - они выйдут из договора РСМД, если РФ в течение 60 дней не вернется к выполнению соглашения. Россияне отметили, что дальность ракеты составляет 498 км, а значит не нарушает договор.

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В феврале 2019 года Госдеп официально сообщил Кремлю о приостановлении обязательств по ДРСМД, начав процедуру выхода. Она заняла около шести месяцев. За месяц до официального прерывания соглашения (2 августа) с американской стороны, президент РФ Владимир Путин подписал закон об остановке действия данного договора со стороны РФ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Аналитики опасаются, что отмена исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем. В первую очередь, это может подорвать безопасность в Европе. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал остановку договора "скверным для европейской безопасности".

Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков считает, что дальнейшая тактика россиян будет сосредоточена на двух направлениях. Первое - продолжать скрытно изготовлять дополнительные единицы ракет 9М729, публично поддерживать тезис, что РФ никогда не нарушала ДРСМД. Второе – "раскалывать" Евросоюз играя на противоречих по вопросу размещения ракетных американских систем в Европе: французы и немцы по-прежнему не хотят видеть у себя американские ракеты средней дальности, а поляки и латыши – приветствуют. По мнению Белескова, разные позиции европейских стран, в целом ослабят единство внутри ЕС.

Аналитик говорит, что теперь появилась вероятность повторения, в каком-то виде, ситуации 1970-х годов, когда в разных странах Европы находились десятки ракетных систем НАТО и СССР. Что увеличивало вероятность ракетных ударов и начало третьей мировой войны.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь договоренности по контролю над вооружениями между Вашингтоном и Москвой. "Я думаю, мы заключим соглашение с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - отметил глава Белого дома.

"Сейчас нового договора по ракетам средней дальности не подпишут", - считает Белесков. Американцы заинтересованы в трехстороннем соглашении между США, РФ и Китаем о тактических ядерных зарядах. Новый ракетный договор второстепенен. По словам эксперта, чтобы любое из соглашений появилось, нужно пройти через кризис. "Довести ситуацию до крайности, а потом уже прийти к соглашению. По-другому не бывает", - считает Белесков.

При этом, эксперт приводит аргументы, почему миру не грозит новая большая гонка вооружений. Во-первых, США не смогут вернуться к показателям оборонного бюджета 1980-х годов, когда американцы тратили в два раза больше денег на оборону по отношению к ВВП, чем сейчас. Во-вторых, РФ производит около 200 крылатых ракет средней дальности в год, а для увеличения объема у них также нет денег. Таким образом, на сегодня ни у США, ни у РФ нет ресурсов, чтобы повторить гонку вооружений. Конфрантация масштабов Карибского кризиса в ближайшее время не предвидится.

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