В США состоялась инаугурация 46-президента Джо Байдена. Его речь, длившаяся 20 минут, была сосредоточена вокруг идеи единства: он пообещал быть президентом для всех американцев и попросил их закончить "неприличную войну". За его выступлением наблюдали не только американцы, но миллионы человек по всему миру, поэтому оно должно было быть (и оно было!) блистательным. Кто стоит за инаугурационной речью Байдена и какие выступления можно назвать историческими – рассказывает LIGA.net.

КТО СТОИТ ЗА СЛОВАМИ БАЙДЕНА

20 января в Капитолии США прошла церемония инаугурации Байдена и избранной вице-президента Камалы Харрис. Первой присягу принесла Харрис, за ней клятву на верность Конституции дал и Байден. В Конституции США нет упоминания об инаугурационных торжествах. Все, что нужно сделать, чтобы стать президентом, – это произнести присягу: "Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что буду честно выполнять обязанности президента США и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию США".

Но затем президенты традиционно произносят инаугурационную речь. Выступление Байдена было посвящено не столько его будущей повестке или ошибкам предшественников, сколько единству. Он вспомнил о недавнем захвате Капитолия, расовому неравенству, безработице и пандемии, но в качестве вызовов, которые можно побороть лишь объединившись. Наиболее употребляемыми словами в его речи были "все", "Америка", "нация", "люди", "единство" и "демократия".

Речь Байдена отличалась от выступления 45-го президента США Дональда Трампа, главным образом, из-за отсутствия обвинений, которыми изобиловал спич предшественника. Трамп сосредоточился вокруг людей, "о которых забыли", противопоставив им "вашингтонскую элиту". Его выступление было построено на конфликте и антиутопических мотивах, от чего теперь отказался Байден, видя к каким последствиям привели четыре года "делания Америки снова великой".

За выступлением Байдена наблюдали миллионы людей, поэтому каждое слово должно было быть взвешенным, а вся речь в совокупности – блистательной. Можно предположить, что достичь желаемого результата Байдену удалось. Например, президентский историк Майкл Бешлосс охарактеризовал речь как "скромную, строгую, серьезную, успокаивающую, очищающую и вдохновляющую". И в этом заслуга не только Байдена, но и его команды, помогавшей ему в написании.

Написание речи для Байдена "может быть адом", заявляет журналист Politico Наталья Корецки, ведь он вносит правки в спич даже в самую последнюю минуту перед выступлением. Иногда случается и такое: Байден диктует своим помощникам длинные речи, излагая мысли, быстро складывающиеся в несколько абзацев текста, которые затем выбрасываются.

Основную роль при написании инаугурационной речи, кроме самого Байдена, сыграли его главный спичрайтер Виней Редди и старший советник Майк Донилон. Также его консультировали будущий глава Госдепа Энтони Блинкен, глава предвыборного штаба Рон Клейн и историк Джон Мичем.

Редди – старший советник и спичрайтер предвыборной кампании Байдена. Он родился и вырос в США в семье иммигрантов из Индии. Байден обещал, что его команда станет наиболее инклюзивной в истории США, поскольку это, по его мнению, соответствовало бы образу самих Соединенных Штатов.

Он давно знаком с Байденом, их сотрудничество началось еще во времена администрации 44-го президента США Барака Обамы, в которой он работал старшим спичрайтером в паре госучреждений, а затем был заместителем спичрайтера в кампании по переизбранию Обамы-Байдена. Также он писал речи сенатору Шерроду Брауну из родного Огайо.

Когда Трамп стал президентом, Редди временно ушел из политики в спорт, став вице-президентом по стратегическим коммуникациям в Национальной баскетбольной ассоциации. После победы Байдена на выборах и вступления в должность президента, Редди останется в его команде в качестве директора по спичрайтингу в Белом доме.

Важную роль при написании речи сыграл старший советник Байдена Майкл Донилон. В ходе предвыборной кампании он контролировал соблюдение дисциплины, а также отвечал за коммуникацию, рекламу, написание речей, опросы и социсследования.

Донилон чрезвычайно опытен – на протяжении 40 лет он участвовал в шести президентских предвыборных гонках, а также в двух десятках выборов мэра, губернатора, гонок в Сенат и Палату представителей. Кроме выборов в США, он также принимал участие и в заграничных кампаниях на президентских гонках в Колумбии, Перу и Боливии.

Как и Редди, Донилон начал сотрудничество с Байденом еще в администрации Обамы, где он был одним из советников тогдашнего вице-президента. Именно он сделал центральной идеей кампании Байдена – гонку за душу нации, – противопоставив опыт, твердость и сдержанность избранного президента, созданному Трампом беспорядку и хаосу.

КАК УСТРОЕН МИР СПИЧРАЙТЕРОВ

Публичные выступления – это самая древняя форма коммуникации государства с народом, говорит LIGA.net консультант по коммуникациям Ярина Ключковская. Когда не было рекламы и телевизора, побеждал тот, кто лучше говорит: "Инаугурационная речь – чрезвычайно важна. Она задает тон президентству. В США – это заявка на следующие пять лет и ее внимательно анализируют".

Спичрайтеры – это альтер-эго политиков, – говорит консультант по коммуникациям Ярина Ключковская

По ее словам, спичрайтеры играют ключевую роль в формировании речи политиков. Они не записывают текст под диктовку, а помогают сформировать смыслы. Эксперт рассказывает, что инаугурационные речи пишутся несколько месяцев: они прорабатываются, записываются на камеру, проверяются разные варианты. Если позволяет время, их тестируют: дают людям и смотрят, какие формулировки лучше воспринимаются, что не было учтено, все ли понимают слушатели.

Также спичрайтер, говорит Ключковская, обязан не только уметь обрабатывать информацию, он должен писать красиво, понятно и так, будто это говорит сам спикер: "Фактически спичрайтеры – это альтер-эго политиков".

Она объясняет, что процесс написания речей отличается в зависимости от личности спикера: его предпочтений и степени вовлеченности в процесс: "Обама до президентства сам писал свои речи... Когда к нему приходил новый спичрайтер, он очень вовлекался и переписывал целые куски, поскольку даже лучший оратор, чтобы донести написанный кем-то текст, должен сделать его своим".

Спичрайтер Байдена давно работает с ним, а потому он очень хорошо его знает и понимает, как и что писать, чтобы президенту было комфортно. При этом Байден любит импровизировать и отклоняться от написанного текста, вставляя свои фразы: "По его инаугурационной речи было видно, что он читает ее с суфлера и волнуется... Тут было мало импровизации".

Хороший спичрайтер отличается от плохого тем, что он не просто пишет, он отлично пишет для каждого конкретного спикера, – заявляет Ключковская

Говоря о Трампе, Ключковская заявляет, что 45-й президент не очень хорошо владел искусством слова, поэтому его речи, в частности инаугурационная, писались командой: "Это другая история... Его посты в Twitter – это были его тексты... У него огромный телевизионный опыт, но в написанный текст он не сильно вмешивается".

Сам процесс написания речей всегда одинаковый – нужно собрать информацию, осмыслить ее, вложить в какие-то формулировки, проверить их и понять, подходят ли они спикеру: "Но если бы Байден начал говорить языком Трампа, или наоборот, – это было бы очень неестественно. Хороший спичрайтер этим и отличается от плохого – он не просто пишет, он отлично пишет для каждого конкретного спикера".

КАКИЕ РЕЧИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ И ИЗМЕНИЛИ ЕЕ ХОД

В мировой истории есть множество личностей, чьи речи до сих пор мотивируют людей по всему миру совершать подвиги. Вот лишь некоторые из них:

1. "У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА". Вне всякого сомнения одна из величайших речей в истории, произнесенных Мартином Лютером Кингом-младшим, в которой он рассказал о будущем, где белокожие и темнокожие имели бы равные права. Его речью, произнесенной 28 августа 1963 года в Вашингтоне, по сей день пользуются в качестве примера шедевра ораторского искусства, поскольку она делает отсылки к важнейшим документам в американской истории: декларации о независимости, Конституции и манифесту об освобождении рабов.

"У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом... У меня есть мечта, что однажды в Алабаме с ее злобными расистами и губернатором, с губ которого слетают слова о вмешательстве и аннулировании, в один прекрасный день, именно в Алабаме, маленькие черные мальчики и девочки возьмутся как сестры и братья за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками".

Речь Кинга, произнесенная на марше за гражданские права, оказала значительное влияние на 35-го президента США Джона Кеннеди, администрация которого в последствии и продвинула закон, запрещающий дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола и национального происхождения.

2. "СПРОСИТЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ". Инаугурационная речь Кеннеди, произнесенная 20 января 1961 года, является одним из лучших выступлений XX века. Подготовка началась за пару месяцев до инаугурации. Кеннеди проанализировал речь Авраама Линкольна и другие инаугурационные выступления. Ему помогал старший советник Тед Соренсен.

Кеннеди хорошо осознавал важность выступления, ведь ему нужно было послать сигнал не только всем американцам (он выиграл выборы с одним из самых маленьких перевесов в истории), но и иностранцам (это был холодновоенный период). Он также хотел быть краток. "Я не хочу, чтобы люди думали, что я пустозвон", – однажды Кеннеди сказал Соренсену.

"Пусть сейчас с этого места до друга и до врага долетит весть о том, что эстафета передана новому поколению американцев, рожденных в этом веке, закаленных войной, победивших трудности мирного времени, людям, которые гордятся своим древним наследием и не желают видеть и допускать уничтожение прав человека... Дорогие американцы, не спрашивайте, что может предложить вам Америка, – спросите, что вы можете сделать для своей страны. Дорогие сограждане мира, не спрашивайте, что Америка может сделать для вас, – спросите, что все мы можем вместе сделать для свободы человека".

Инаугурационная речь Кеннеди позволила множеству людей осознать важность госслужбы и гражданской активности. В частности, его слова повлияли и на Байдена, который говорил, что инаугурация Кеннеди стала одним из элементов, разбудивших в нем острый интерес к политике.

3. "МЫ БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ НА ПЛЯЖАХ". Эта речь, произнесенная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в июне 1940 года в Палате общин в Лондоне, является еще одним примером ораторского искусства, примененного в трудное для всех время. Черчилль должен был уведомить англичан о ходе боевых действий (о событиях в Дюнкерке), предупредив о возможности вторжения Германии. Одновременно он готовил людей и к потенциальной капитуляции Франции.

"Мы пойдем до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров любой ценой. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на посадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся".

Заключительные слова его речи, которая главным образом была отчетом о ходе военной кампании, вошли в историю в качестве примера оптимизма и стойкости духа. Один из лейбористов даже написал, что слова Черчилля "стоят 1000 орудий и 1000 лет речей".

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