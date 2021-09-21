США создали военный союз AUKUS. А как же НАТО? Вот десять ответов, которые все объясняют

США, Британия и Австралия заключили военный союз, ударив по интересам Франции. Кто виноват и чем конфликт закончится для НАТО – рассказывает LIGA.net

США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс для противостояния Китаю. Это ударило по финансовым интересам Франции. Там резко отреагировали: отозвали послов из Вашингтона и Канберры, а также нагрубили Лондону и отменили запланированную встречу их министров обороны. Конфликт набирает обороты, вызывая опасения из-за возможных отрицательных последствий для евроатлантического единства. LIGA.net отвечает на 10 вопросов о военном союзе AUKUS.

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1. ЧТО ТАКОЕ AUKUS?

AUKUS – оборонный альянс США, Британии и Австралии (по первым буквам их названий). Его создали 15 сентября для укрепления дипломатического и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Союзники будут глубже обмениваться информацией и технологиями, а также интегрируют науку и промышленность в сфере обороны. Первоначально сосредоточатся на кибернетической сфере, искусственном интеллекте и квантовых технологиях.

2. ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Великобритания называет Индо-Тихоокеанский регион – центром усиливающейся геополитической конкуренции с потенциальными горячими точками. Неурегулированные территориальные споры (Тайвань), изменение климата, терроризм и организованная преступность – основные угрозы там.

Хотя лидеры AUKUS этого прямо не сказали, цель союза – противостоять Китаю, объясняет LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. Их приоритеты, говорит он, это сдерживание Пекина, военно-техническое сотрудничество и усиление Австралии – главного представителя в регионе. Выбор союзников неслучаен: "США и Британия могут присылать туда силы, а Австралия, основной региональный оперативный центр, уже тут".

"Действия Вашингтона, Лондона и Канберры – это концентрация военно-политических ресурсов накануне решающего столкновения с Китаем за контроль над Индо-Тихоокеанским регионом", – говорит LIGA.net нардеп, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

3. AUKUS – ЭТО АЛЬТЕРНАТИВА НАТО?

Нет, говорят опрошенные эксперты, поскольку цели AUKUS локальны. "Новое объединение преследует более локальные, точечные цели в противостоянии и сдерживании Китая. Территориально и стратегически они намного ближе к АНЗЮС (союз Австралии, Новой Зеландии и США), но имеют чуть более всеохватывающий состав и новые измерения сотрудничества – в том числе стратегическое вооружение", – говорит LIGA.net эксперт-исследователь Украинской призмы Александр Краев.

"Альтернативой НАТО AUKUS не может быть из-за его приоритетов (усиление Австралии и сдерживание Пекина – ред.) и региональной специализации", – говорит Москалик.

Об этом же говорит и Чернев: "AUKUS – новый инструмент, который планируют задействовать на направлениях, где НАТО неэффективно. Но AUKUS не заменит собой те функции обороны и безопасности, которые Альянс выполняет в Европе".

При этом сигнал для союзников по НАТО со стороны стран AUKUS очевиден. По словам Чернева, Североатлантический Альянс – гарант безопасности Европы. Но в силу своей неоднородности он не может служить решением глобальных задач, которые возникли в Индо-Тихоокеанском регионе.

США и Великобритания решили создать единый кулак на ключевом для себя направлении, в котором не будет внутренних противоречий, и который сможет действовать быстро и эффективно, – говорит нардеп, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев

"Решение о создании AUKUS стало результатом неудачных попыток США убедить лидеров ЕС присоединиться к негласному антикитайскому пакту", - объясняет нардеп.

По словам Москалика, "страны континентальной Европы рассматриваются AUKUS как не целиком надежные союзники из-за склонности к компромиссам с Китаем и Россией": "Их целенаправленно оттолкнули от военного сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Позиция AUKUS не была согласована с европейцами, чтобы получить фору в инициативе и избежать возможного противодействия".

Он также отмечает, что о создании AUKUS сообщили за несколько часов до публикации стратегии ЕС в этом же регионе. В европейском документе Китай рассматривает как партнер для сотрудничества. "Мы видим глубокие стратегические разногласия, которые могут угрожать успехам усилий Байдена по улучшению отношений со странами континентальной Европы после Трампа", – уточняет эксперт.

4. ПОЧЕМУ ФРАНЦИЯ НЕДОВОЛЬНА?

США и Великобритания помогут Австралии в построении атомных подводных лодок, предоставив им соответствующие технологии. Поскольку Канберра сможет делать их сама, она отказалась от контракта с французской Naval Group на поставку 12 обычных подлодок, стоимостью почти $40 млрд. Его заключили еще в 2016-м.

Австралия станет седьмым государством, у которого будут подлодки с ядерными силовыми установками. Сейчас такие субмарины есть у США, России, Китая, Британии, Франции и Индии.

Так с союзниками не поступают. Это удар в спину. Мы создали доверительные отношения с Австралией, и это доверие подорвано, – говорит глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

В Париже говорят, что их не предупреждали о намерениях отказаться от сделки. Вашингтон утверждает об обратном – "Францию заранее проинформировали перед заключением AUKUS". Ле Дриан назвал решение "брутальным, односторонним и непредсказуемым".

5. ПОССОРИТ ЛИ ЭТО СОЮЗНИКОВ?

Судя по заявлениям и действиям Парижа, союзники уже поссорились. Франция отозвала послов из США и Австралии. Ле Дриан говорит, что это происходит впервые в истории отношений между ними, что "показывает масштабы кризиса".

Также Париж оскорбил Лондон. По словам Ле Дриана, Франция не видела необходимости отзывать посла оттуда из-за "постоянного оппортунизма" Британии: "Она во всем этом чем-то похожа на третье колесо". Но главы Минобороны обеих стран отменили запланированную встречу, что явно связано с этой историей.

При этом страны AUKUS не теряют оптимизма. По их мнению, отношениям инцидент глобально не навредит.

"Наша любовь к Франции неискоренима", – говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

6. КАК ДАЛЕКО МОЖЕТ ЗАЙТИ ФРАНЦИЯ?

Самый крупный конфликт между Францией, США и Великобританией произошел в 1960-е. Париж – один из основателей НАТО, в котором находилась штаб-квартира, решил выйти из объединенного военного командования Альянса в 1966 году. Все потому, что тогдашний президент Шарль де Голль хотел заручиться поддержкой США и Британии в предоставлении Франции ядерного оружия, но получил отказ. Он свернул ряд интеграционных проектов, потребовал вывести войска союзников из Франции, а штаб-квартиру перенесли в Брюссель. В итоге сейчас у Париж есть ядерное оружие и он вернулся в военные структуры Альянса в 2009-м.

Сейчас Франция говорит, что не выйдет из НАТО из-за скандала, но он сильно повлияет на определение новой стратконцепции Альянса. По словам Краева, хотя и наблюдается серьезный конфликт, развязанный Парижем, он вряд ли приведет к расколу по типу 1966 года: "Пока на это не указывают никакие обстоятельства. Это может затянуться на пару месяцев из-за переговоров, новых условий и потенциального пересмотра некоторых стратегических документов. Но не думаю, что конфликт станет хроническим".

20 сентября по просьбе Макрона НАТО приступила к обсуждению изменений в стратегическую концепцию Альянса. Хотя эти два процесса – разработка новой концепции Альянса и скандал – никак не связаны, случай с подлодками будет учитываться, отмечают в Париже.

7. А ЕЩЕ ЕСТЬ НЕДОВОЛЬНЫЕ?

Да, их много. Но больше всех недоволен Китай. Он назвал соглашение "в высшей степени безответственным шагом". Хотя AUKUS прямо не называет Пекин угрозой, тот дал понять, что знает, о чем идет речь.

США и Австралия объединились, чтобы опорочить Китай, вмешиваться в его внутренние дела из-за геополитических интересов и вбивать клин между странами региона, – говорит пресс-секретарь МИД КНР Чжао Линцзянь

От AUKUS пострадала и Германия. Atlas Elektronik, дочерняя компания немецкой ThyssenKrupp, участвовала в сорвавшемся контракте. Берлин предупреждает, что эта ситуация может привести к утрате доверия к США.

Главы МИД стран Евросоюза выразили поддержку Франции. Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что для достижения стабильности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе нужно "больше кооперации и координации, а меньше фрагментации": "Объявление (о создании AUKUS – ред.) застало нас врасплох".

Президент Евросовета Шарль Мишель говорит, что ему трудно понять действия трех стран: "Почему? Потому что с администрацией Байдена, Америка вернулась. Это было историческое послание этой новой администрации и теперь у нас есть вопросы. Что это значит – Америка вернулась? Америка вернулась в Америку или куда-то еще? Мы не знаем".

Создание альянса поддержали Тайвань и Филиппины, надеясь, что он позволит сохранить баланс сил в регионе.

8. ЭТО СКАЖЕТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ?

В 2018 году Макрон поддержал идею создания единой европейской армии. Тогда президентом США был Трамп, и глава французского государства сказал, что единая Европа не может полагаться только на помощь США.

В сентябре 2021 года эта тема вновь активизировалась. Высокопоставленные деятели Евросоюза поддержали создание вооруженных сил быстрого реагирования. Боррель сказал, что это поможет снизить зависимость ЕС в сфере обороны от США. Проект может быть представлен уже в ноябре. В НАТО отрицательно отреагировали на эту идею. Столтенберг говорит, что любая попытка создать параллельные структуры "ослабит Альянс и разделит Европу".

Именно этот вопрос Франция может сделать центральным в своей стратегии реагирования на кризис. Он станет одним из ключевых нарративов, которым Париж будет торговаться на переговорах, – говорит исследователь Украинской призмы Александр Краев

При этом, уточняет Краев, формат "европейской армии" будет тяжело реализовать без прямой конфронтации с неевропейскими странами НАТО: "Возможно, что эта идея трансформируется в наращивание европейской составляющей Альянса и большем участии европейцев в собственной безопасности".

Москалик объясняет – об объединенной европейской армии говорят уже более 20 лет, но "это мертворожденный проект". Несмотря на наличие разных оборонных структур ЕС, они все не могут заменить НАТО, поскольку численность армий и оборонные бюджеты в странах Европы сокращаются (80% оборонных расходов НАТО приходится на страны, которые не состоят в Евросоюзе: Норвегия, Исландия, Турция, США и Канада).

"В этом контексте можно ожидать определенной активизации, прежде всего в плане заявлений, но не решительного перелома ситуации", – говорит эксперт.

9. ЭТО ЧТО-ТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ?

Хотя Индо-Тихоокеанский регион далек от Украины, создание AUKUS и возникший конфликт внутри НАТО дают Киеву почву для размышлений.

"Мир движется к большому противостоянию и кризису. Это означает, что Украина или будет втянута в глобальные процессы, или останется на периферии мировой политики. Судьба мира будет решаться в Тихоокеанском регионе, и наше будущее зависит от того, какое участие мы примем в создании нового мирового порядка", – говорит Чернев.

Например, по его мнению, "многовекторная" политика Европы сейчас, когда наступает точка бифуркации в мировой истории, означает, что она окажется вне лагерей противостояния и не будет иметь перераспределение сфер влияния в новом мире.

Амбиции, которые есть у Франции, нужно подкреплять реальными действиями и геополитической определенностью, а не "глубокой озабоченностью". Поэтому все идет к тому, что политический вес ЕС в мире уменьшится, а США и Великобритании – вырастет, – считает Чернев

Также и Краев видит один посыл для Украины: "Нам нужно быть готовыми, что такие ситуации будут происходить и в дальнейшем. Мы должны иметь стратегию и инструменты реагирования. Кого мы поддерживаем, какова наша позиция и так далее".

10. ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ? КОНФЛИКТ УРЕГУЛИРУЮТ?

Скорее всего, да. Франция, несмотря на недовольство, говорит о необходимости найти путь вперед вместе с партнерами и после "первоначального шока" от отмены контракта нужно обсудить вопрос компенсации со стороны Австралии. В связи с этим в ближайшее время Байден и Макрон поговорят по телефону.

По мнению Москалика, путем решения конфликта будет согласование позиций на других направлениях – уступки и предоставление возможностей по военно-техническому сотрудничеству для Парижа.

"Франция очень ценит свои возможности по самостоятельной разработке оружия разных типов, имея при этом значительно меньшие расходы, чем США, РФ или Китай. Это одна из основ политики Франции в сфере безопасности и их национальная гордость", – объясняет Москалик. Он говорит, что весь цикл разработки при такой самостоятельности ВПК – очень дорогая вещь, поэтому Франции нужны иностранные контракты. Их утрата – очень болезненна.

"Со стороны союзников нужно предоставление других возможностей… После нынешнего периода похолодания в отношениях нужно будет открыть новую страницу сотрудничества за счет привлечения Франции к более тесному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе", – резюмирует эксперт.

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