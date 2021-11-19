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Разбор | "Ставки высоки, атмосфера напряжена". Будет ли новая война между Арменией и Азербайджаном

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 17:00
Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Коллаж - Эмма Ванченко/LIGA.net)

Армения и Азербайджан провели первые крупные бои после окончания войны за Карабах. Почему это произошло и что дальше – разбиралась LIGA.net

Между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло самое масштабное боевое столкновение за год – стороны обстреливали друг друга несколько часов. Обе страны понесли потери. Причиной обострения стала попытка Баку силой склонить Ереван к выполнению мирного соглашения. Эта локальная стычка демонстрирует: конфликт между странами не урегулирован и перспектива новой войны более чем реальна.

Почему Армения и Азербайджан возобновили боевые действия и закончится ли это новым масштабным конфликтом – разбиралась LIGA.net.

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МАСШТАБНЫЕ БОИ С АРТИЛЛЕРИЕЙ И БРОНЕТЕХНИКОЙ

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана вспыхнул конфликт с применением артиллерии и бронетехники. Обстрелы фиксировались и ранее, но не таких масштабов.

Министерства обороны обеих стран обвинили друг друга в провокациях. Ереван заявил, что азербайджанские войска вторглись на их территорию. В Баку утверждали, что это армянские военные "начали внезапную операцию для захвата высот". Боевые действия продолжались шесть-семь часов.

Армения попросила Россию о помощи в рамках двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года. Но Кремль решил не оказывать "союзнику" военную поддержку. Вместо этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с Арменией и Азербайджаном, и стороны прекратили бои.

Столкновение закончилось для Армении шестью погибшими, а также пленными и пропавшими без вести. Для Азербайджана – семью убитыми

СПРАВКА. Армения и Азербайджан вели масштабные боевые действия с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Война закончилась подписанием мирного соглашения, а де-факто – капитуляцией Еревана. Армения передала Азербайджану ряд территорий в Карабахе. В регионе разместились российские "миротворцы".

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ

Основная причина столкновений 16 ноября – желание Азербайджана и Турции надавить на Армению силовым путем в переговорах и разблокировать транспортные коммуникации, объясняет LIGA.net аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

"Баку пытается добиться открытия сухопутного коридора на Нахичевань, Армения этого не хочет", – говорит Куса.

Ереван отказывается от Зангезурского коридора на Начихевань, считая, что это нарушит территориальную целостность Армении. 

Еще одной причиной недавних боев являются приграничные споры между Азербайджаном и Арменией из-за отсутствия демаркации и делимитации границы между странами, говорит LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. 

"Граница между странами существует преимущественно на карте, но не на земле. Условия осеннего перемирия предусматривали согласие армян на демаркацию и делимитацию границы", – утверждает Москалик.

Армения затягивала реализацию мирного соглашения, и теперь Азербайджан пытается заставить ее военным путем. 

По словам Москалика, геолокация уничтоженной азербайджанской техники свидетельствует, что 16 ноября они двигались в направлении трассы Горис-Капан. Если Азербайджан возьмет ее под контроль, юг Армении будет отрезан от центра страны. А именно по югу должен пройти Зангезурский коридор. Армения стремится сохранить стратегические позиции.

Разблокировка сухопутного коридора на Нахичевань нежелательна для Еревана, считает эксперт, поскольку станет "экономическим оформлением победы Азербайджана в 2020-ом, капитуляцией в глазах армянского общества и создаст угрозу потери крайнего юга страны". 

НАСКОЛЬКО ПРОЧНО ПЕРЕМИРИЕ

Хотя масштабные бои между Арменией и Азербайджаном временно прекратились, локальные стычки продолжаются.

18 ноября Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения дважды обстреляла их позиции из стрелкового оружия. Вероятно, такая ситуация будет сохраняться и в ближайшем будущем, поскольку обе стороны остались недовольны итогами прошлогоднего соглашения. 

"Перемирие является достаточном хрупким. Столкновения и агрессивные маневры на границе будут повторяться... Конфликт окончательно не урегулирован, в дальнейшем сохраняется риск возобновления боевых действий", – говорит Москалик.

При этом он уточняет: в ближайшее время вероятны лишь приграничные столкновения и обстрелы, но не масштабная война. Армения морально и материально еще не отошла от поражения, а Азербайджан не готов к повторению аналогичной по масштабам военной кампании и хочет избежать вмешательства России. 

Сейчас гарантами стабильности в регионе являются Россия и Турция, объясняет Куса: "Турции выгодно усиление Азербайджана, а через него – и собственная экспансия, особенно в вопросах транспортно-логистических коридоров. Россия делает все, чтобы сохранить закрепленный в прошлом году статус-кво, благодаря которому у них есть возможность держать миротворцев и российские войска на территории Нагорного Карабаха".

Так что масштабного конфликта в ближайшее время не будет, соглашается он. "Но перспектива войны более чем реальна. Азербайджан до сих пор стремится захватить весь Карабах и пробить коридор на Нахичевань, – отмечает Куса. – А Армения стремится защититься и не отдать больше ни одного кусочка земли. Ставки очень высоки, а атмосфера все более напряжена по мере того, как переговоры терпят неудачу". 

Читайте также: Мирный план Кремля – капитуляция союзной Армении. Что подписали в Нагорном Карабахе

"Ставки высоки, атмосфера напряжена". Будет ли новая война между Арменией и Азербайджаном

журналист LIGA.net
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армения Азербайджан нагорный карабах Зангезурский коридор
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