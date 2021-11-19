Разбор | "Ставки высоки, атмосфера напряжена". Будет ли новая война между Арменией и Азербайджаном
Армения и Азербайджан провели первые крупные бои после окончания войны за Карабах. Почему это произошло и что дальше – разбиралась LIGA.net
Между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло самое масштабное боевое столкновение за год – стороны обстреливали друг друга несколько часов. Обе страны понесли потери. Причиной обострения стала попытка Баку силой склонить Ереван к выполнению мирного соглашения. Эта локальная стычка демонстрирует: конфликт между странами не урегулирован и перспектива новой войны более чем реальна.
Почему Армения и Азербайджан возобновили боевые действия и закончится ли это новым масштабным конфликтом – разбиралась LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
МАСШТАБНЫЕ БОИ С АРТИЛЛЕРИЕЙ И БРОНЕТЕХНИКОЙ
16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана вспыхнул конфликт с применением артиллерии и бронетехники. Обстрелы фиксировались и ранее, но не таких масштабов.
Министерства обороны обеих стран обвинили друг друга в провокациях. Ереван заявил, что азербайджанские войска вторглись на их территорию. В Баку утверждали, что это армянские военные "начали внезапную операцию для захвата высот". Боевые действия продолжались шесть-семь часов.
Армения попросила Россию о помощи в рамках двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года. Но Кремль решил не оказывать "союзнику" военную поддержку. Вместо этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с Арменией и Азербайджаном, и стороны прекратили бои.
Столкновение закончилось для Армении шестью погибшими, а также пленными и пропавшими без вести. Для Азербайджана – семью убитыми.
ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ
Основная причина столкновений 16 ноября – желание Азербайджана и Турции надавить на Армению силовым путем в переговорах и разблокировать транспортные коммуникации, объясняет LIGA.net аналитик Украинского института будущего Илия Куса.
Ереван отказывается от Зангезурского коридора на Начихевань, считая, что это нарушит территориальную целостность Армении.
Еще одной причиной недавних боев являются приграничные споры между Азербайджаном и Арменией из-за отсутствия демаркации и делимитации границы между странами, говорит LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик.
Армения затягивала реализацию мирного соглашения, и теперь Азербайджан пытается заставить ее военным путем.
По словам Москалика, геолокация уничтоженной азербайджанской техники свидетельствует, что 16 ноября они двигались в направлении трассы Горис-Капан. Если Азербайджан возьмет ее под контроль, юг Армении будет отрезан от центра страны. А именно по югу должен пройти Зангезурский коридор. Армения стремится сохранить стратегические позиции.
Разблокировка сухопутного коридора на Нахичевань нежелательна для Еревана, считает эксперт, поскольку станет "экономическим оформлением победы Азербайджана в 2020-ом, капитуляцией в глазах армянского общества и создаст угрозу потери крайнего юга страны".
НАСКОЛЬКО ПРОЧНО ПЕРЕМИРИЕ
Хотя масштабные бои между Арменией и Азербайджаном временно прекратились, локальные стычки продолжаются.
18 ноября Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения дважды обстреляла их позиции из стрелкового оружия. Вероятно, такая ситуация будет сохраняться и в ближайшем будущем, поскольку обе стороны остались недовольны итогами прошлогоднего соглашения.
При этом он уточняет: в ближайшее время вероятны лишь приграничные столкновения и обстрелы, но не масштабная война. Армения морально и материально еще не отошла от поражения, а Азербайджан не готов к повторению аналогичной по масштабам военной кампании и хочет избежать вмешательства России.
Сейчас гарантами стабильности в регионе являются Россия и Турция, объясняет Куса: "Турции выгодно усиление Азербайджана, а через него – и собственная экспансия, особенно в вопросах транспортно-логистических коридоров. Россия делает все, чтобы сохранить закрепленный в прошлом году статус-кво, благодаря которому у них есть возможность держать миротворцев и российские войска на территории Нагорного Карабаха".
Так что масштабного конфликта в ближайшее время не будет, соглашается он. "Но перспектива войны более чем реальна. Азербайджан до сих пор стремится захватить весь Карабах и пробить коридор на Нахичевань, – отмечает Куса. – А Армения стремится защититься и не отдать больше ни одного кусочка земли. Ставки очень высоки, а атмосфера все более напряжена по мере того, как переговоры терпят неудачу".
Читайте также: Мирный план Кремля – капитуляция союзной Армении. Что подписали в Нагорном Карабахе
Комментарии