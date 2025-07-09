Один из таких методов помогает пациентам переработать свои травматические воспоминания так, чтобы они по-другому сохранялись в их мозге

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть после любого события, угрожающего жизни. Человек может испытывать тревогу, проблемы со сном, перепады настроения, трудности с контролем эмоций или постоянное напряжение. Это похоже на то, как будто его тело возвращается туда, где произошла травмирующая ситуация.

На протяжении последних трех лет войны в Украине я работала с "Врачами без границ", оказывая помощь в сфере психического здоровья на северо-востоке страны, а также среди переселенцев и ветеранов.

Читайте также ПТСР – это не только про войну

Война так или иначе затронула каждого: кто-то стал свидетелем насилия, кто-то покинул свои дома и общины, кто-то потерял близкого человека. Украинские ветераны возвращаются домой с невидимыми ранами войны, такими как черепно-мозговые травмы, полученные в бою, или посттравматическое стрессовое расстройство.

Большинство людей находят способы справиться и восстановиться после травматических событий без специального лечения, но некоторые не могут этого сделать. Это может привести к чувству безнадежности и беспомощности, как будто им придется жить с ПТСР до конца жизни. Каждый должен знать, что существуют эффективные методы лечения и люди могут выздоравливать, научившись управлять своими симптомами, если у них есть соответствующие инструменты.

Опыт ПТСР у американских ветеранов

Ранее я работала капелланом, реабилитационным терапевтом и менеджером по уходу за пациентами в Медицинском центре Администрации ветеранов в Нэшвилле, штат Теннесси. Мы многому научились в процессе лечения ПТСР после того, как в начале 2000-х годов военные, мужчины и женщины, начали возвращаться домой из войн в Афганистане и Ираке.

Это привело к государственному финансированию исследований последствий войны для психического здоровья, включая ПТСР, депрессию и черепно-мозговые травмы, а также к разработке научно обоснованных методов лечения, доказавших свою эффективность для многих людей.

"Врачи без границ" (MSF) работают над внедрением научно обоснованных методов лечения ПТСР в Украине на базе специализированной клиники в Центре психологической поддержки. Он расположен в Виннице и обслуживает военных ветеранов и переселенцев в регионе и за его пределами.

Один из методов лечения, который мы помогаем внедрять, называется десенсибилизация и репросуализация/проработка травмы посредством движения глаз (EMDR). Это способ помочь пациентам переработать свои травматические воспоминания так, чтобы они по-другому сохранялись в их мозге.

Психологи просят пациентов вспомнить и рассказать детали своего травматического опыта, при этом обеспечивая сенсорную стимуляцию, например, двигая пальцем, чтобы пациент следил за ним глазами. Цель – сформировать новые нейронные связи, которые трансформируют способ хранения травматической памяти, что приводит к уменьшению симптомов, связанных с травмой. Эти травматические воспоминания становятся более похожими на обычные воспоминания, вызывая меньше эмоциональных переживаний.

Помню, когда я впервые изучала EMDR в 2005 году, мне казалось странным, что движение глаз может как-то быть связано с воспоминаниями. Но исследования продолжались, и техника EMDR оказалась очень эффективной. Обычно людям требуется около 12 сеансов, но это может меняться в зависимости от тяжести травмы.

В Украине мы также используем методы нарративной экспозиционной терапии и травмофокусированной когнитивно-процессуальной терапии, которые помогают клиентам понять и изменить способ переживания травматических воспоминаний. Они узнают, как их нынешние эмоциональные реакции связаны с прошлыми событиями, как успокоить свою нервную систему и как реагирует тело.

Еще одна вещь, которая действительно имеет значение, – это отношения между терапевтом и пациентом. Мне выпала честь быть куратором и наставником замечательной команды украинских психологов "Врачей без границ". Они вкладывают в эту работу всю душу и делают невероятное дело.

Постоянный успех в лечении ПТСР

Мы регулярно проводим обследование каждого пациента, чтобы отслеживать изменения в симптомах ПТСР, и наблюдаем устойчивое улучшение таких проблем, как ночные кошмары и проблемы со сном. Однако остается еще много вызовов. Алкогольная зависимость широко распространена среди людей с ПТСР в Украине. Здесь также существует стигма в отношении психических заболеваний, как и в США, и других странах, где я работала.

Мы обнаружили, что когда один человек имеет положительный опыт лечения, он возвращается и рассказывает о нем своей семье и знакомым, и все больше людей обращаются за помощью. Мы видим это и среди ветеранов.

Сегодня в Центре психологической поддержки "Врачей без границ" в Виннице ежемесячно проходят лечение около 100 пациентов, и мы надеемся продолжать эту работу в ближайшие годы, а также проводить тренинги для подобных программ по всей стране. Обмениваясь знаниями и улучшая помощь людям с ПТСР, я безмерно горжусь этой работой и своими коллегами.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net