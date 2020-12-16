Россия – военная угроза для НАТО в ближайшие 10 лет. Это "увядающая", но "агрессивная" страна, говорится в докладе НАТО, который может стать стратегией Альянса до 2030 года. Де-факто НАТО констатирует начало новой холодной войны. В этом противостоянии Альянсу предстоит выступить против авторитарных соперников. Это значит, что придется полностью измениться. И для Украины тоже откроется окно возможностей. LIGA.net изучила доклад НАТО-2030: как он изменит Альянс на практике – в пяти ключевых пунктах.

СПРАВКА. 67-страничный доклад НАТО-2030 содержит более 130 рекомендаций. Документ подготовлен группой из 10 экспертов, возглавляемых экс-главой МВД Германии Томасом де Мезьером и экс-помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Митчеллом. Отчет делали восемь месяцев. В подготовке участвовали ученые, лидеры бизнес и технологического секторов, депутаты, военные, представители 30 стран-членов и партнеры НАТО.



Доклад заказал генсек НАТО



Изначально лидеры Альянса должны были встретиться летом-осенью 2021 года, но в октябре приняли решение: если . 67-страничный доклад НАТО-2030 содержит более 130 рекомендаций. Документ подготовлен группой из 10 экспертов, возглавляемых экс-главой МВД Германии Томасом де Мезьером и экс-помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Митчеллом. Отчет делали восемь месяцев. В подготовке участвовали ученые, лидеры бизнес и технологического секторов, депутаты, военные, представители 30 стран-членов и партнеры НАТО.Доклад заказал генсек НАТО Йенс Столтенберг , которому лидеры стран-членов на встрече в Лондоне в 2019 году поручили разработать реформу Альянса. К мысли о необходимости реформы подтолкнуло заявление президента Франции Эманнюэля Макрона смерти мозга НАТО . Документ станет фундаментом стратегической концепции НАТО-2030, которая может быть принята уже ближайшей весной на саммите Альянса.Изначально лидеры Альянса должны были встретиться летом-осенью 2021 года, но в октябре приняли решение: если Джо Байден победит на выборах в США, встречу проведут раньше. Европейские дипломаты рассчитывают на Байдена, надеясь, что саммит станет платформой воссоединения Европы и Америки, и позволит оставить позади эпоху Дональда Трампа , фактически заморозившего активность НАТО.

1. РОССИЯ – ОСНОВНАЯ ВОЕННАЯ УГРОЗА. РФ – экономически и демографически увядающее государство, но атака на Грузию и война против Украины продемонстрировали ее способность к территориальной агрессии. Предыдущая стратегия НАТО предусматривала необходимость построения стратегических отношений с Россией, однако такая позиция не оправдала ожиданий, сказано в докладе, который заменит действующую стратегическую концепцию, принятую в 2010-м.

Россия, которую в докладе упоминают около 100 раз, готова применять химоружие на территории НАТО (атака в Солсбери); продолжает наращивать военную мощь в регионах Балтийского и Черного морей (там часто происходят сближения военной техники Альянса и РФ), в Восточном Средиземноморье, Балтике и на Севере; регулярно проводит военные операции около границ НАТО (масштабные учения по типу "Кавказ-2020"); и применяет нетрадиционные формы агрессии (хакерские атаки, вмешательство в выборы и поддержка радикально правых сил в Европе). Все это резко ухудшило двусторонние отношения и отрицательно повлияло на евроатлантическую безопасность, констатируется в документе.

Рекомендации из стратегии: НАТО необходимо жестко реагировать на агрессию России, не закрывая глаза на проблемы. Поведению РФ следует противостоять, поддерживая "адекватный военный потенциал обычного и ядерного оружия", и "обладая маневренностью на восточном флаге" (где Россия сосредотачивает силы). Нужно не просто продлевать санкции, но усиливать их параллельно поведению РФ (лишь за последнюю неделю в Нидерландах раскрыли двух российских шпионов, а в США подтвердили атаку росхакеров на Минфин). Учитывать новые факты агрессии против Украины (недавно в Гааге признали, что в Украине идет международный вооруженный конфликт, в ходе которого совершались военные преступления, в том числе в Крыму и на Донбассе).

Одновременно с этим констатируется: мирное сосуществование возможно. Нужно позитивно реагировать на конструктивные изменения в поведении России, если они будут (возврат к соблюдению международного права и договорных обязательств). Однако для этого Москва должна отказаться от оккупации Крыма и вывести армию с Донбасса.

2. МОГУЩЕСТВО КИТАЯ СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ. Сейчас Китай не является прямой военной угрозой для Альянса в сравнении с РФ. Однако Пекин расширяет военное присутствие в Арктике и Средиземном регионе; углубляет оборонные связи с РФ; разрабатывает ракеты и самолеты большой дальности, авианосцы и атомные подлодки с глобальным охватом; обладает обширными космическими возможностями и крупным ядерным арсеналом; проводит дезинформационные кампании; а геополитические проекты Китая расширяют его влияние в Европе.

Также Пекин намерен стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, а 2049-му – ведущей мировой технологической сверхдержавой. "Это вызовы нашей безопасности и нашему технологическому преимуществу", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В документе, в котором Китай упоминается более 90 раз, констатируется: Пекин – важный экономический и торговый партнер для множества стран Альянса. С этим согласен и Столтенберг, он прямо заявляет, что экономический рост Китая "помог поднять сотни миллионов людей из бедности" и он "не враг НАТО", но его подъем "коренным образом меняет глобальный баланс сил". Это открывает много возможностей для экономики стран-членов Альянса, но создает угрозы, усиливая давление на демократию, ведь факт, что Китай является прямым идеологическим соперником Запада – неоспорим.

Рекомендации из стратегии: странам Альянса необходимо улучшить технологии в кибернетическом и космическом пространствах; усилить контроль над нераспространением ядерного вооружения; создать консультативный орган НАТО, в котором страны-члены обменивались бы информацией о деятельности Китая и в перспективе эффективно обеспечивали защиту; а также углубить отношения с Японией, Австралией и Южной Кореей (чтобы противостоять Пекину в Индо-Тихоокеанском регионе).

В документе оставляют возможность для диалога в вопросах, представляющих взаимный интерес: контроль над вооружением и разрешение военных конфликтов в евроатлантическом регионе (если потребуется вмешательство Пекина).

3. НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. В докладе говорится, что у НАТО есть прямые идеологические и военные угрозы в виде Китая и России. В документе к этой ситуации не применяется термин "холодная война", но авторы делают частые отсылки к этому.

Например, согласно документу, конкуренция сверхдержав в ближайшие 10 лет будет отличаться от соперничества эпохи холодной войны XX века из-за нестандартных вызовов: изменений климата, пандемии и новых технологий. Но схожесть с холодной войной все же есть: "Напористые авторитарные государства с ревизионистскими внешнеполитическими программами будут стремиться расширить власть и влияние, в котором союзники по НАТО снова столкнутся с системным вызовом".

Также эксперты сравнивают сегодняшние позиции стран-членов НАТО с ситуацией, которая складывалась именно в эпоху холодной войны, заявляя, что "политическая роль НАТО напоминает период до 1989 года, когда она была оплотом демократии против авторитарного соперника".

4. ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ. Альянс умеет быстро реагировать на угрозы, что показала химическая атака в Солсбери (оперативное расследование, обмен разведданными, консолидация международного сообщества против РФ и введение санкций с последующей высылкой росдипломатов). Но некоторые члены НАТО могут блокировать принятие важных решений в личных целях. Такая практика имела место в конфликтах между Венгрией и Украиной, Турцией и Австрией, а также Грецией и Македонией (которая для вступления в НАТО переименовалась в Северную Македонию, чтобы Афины не были против их членства).

Блокировка решений остается действенным инструментом в контексте достижения личных целей странами-членами Альянса, но наносит вред и подрывает доверие к НАТО в целом.

Рекомендации из стратегии: от такой практики следует отказаться и усилить обязательность выполнения принятых решений (чаще всего решения блокируются на этапе их внедрения в жизнь, а не согласования и принятия); повысить порог блокировки отдельными странами до уровня министров; создать дедлайн для принятия решений в кризисный период, научившись достигать консенсус в течениt суток. Также необходимо внедрить механизм создания коалиций внутри Альянса, чтобы страны-союзники могли проводить операции в случае отсутствия всеобщего консенсуса.

5. ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ. Поскольку политика открытых дверей является основополагающим принципом договора о НАТО, авторы стратегии настаивают на необходимости ее активизации, укрепляя сотрудничество с Украиной и Грузией. НАТО признает агрессивную роль России в этом вопросе: Кремль намеренно преграждает путь Украины и Грузии в Альянс, оказывая на них "постоянное внешнее и внутреннее давление".

В документе не упоминается предоставление плана действий по членству в НАТО, однако прямо говорится: "НАТО необходимо оставаться приверженными решениям Бухарестского саммита и дискуссия о членстве должна быть выведена на более высокий уровень". На этом саммите страны НАТО приняли решение, что Украина и Грузия станут членами Альянса и следующим шагом на этом пути будет получение ПДЧ. Украина уже успела позитивно отреагировать на публикацию доклада, изъявив желание оказаться в рядах Альянса до 2030 года.

Рекомендации из стратегии: необходимо расширить помощь партнерам, заявившим о стремлении присоединиться к НАТО, чтобы помочь им разработать инструменты и реформы, необходимые для соответствия критериям членства.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОТИВ ДОКУМЕНТА

Доклад стал прелюдией к утверждению стратегии НАТО-2030. Окончательный вариант документа опубликуют на ближайшем саммите Альянса. Большая часть рекомендаций носит общий характер. Сама стратегия и более конкретные предложения будут формироваться в ходе встреч представителей разных стран-членов НАТО.

Например, на окончательную версию может повлиять Венгрия, которая систематически провоцирует Украину темой нацменьшинств, которых якобы ущемляют на Закарпатье. Три недели назад СБУ нашла в одной из венгерских организаций материалы, пропагандирующие так называемую Большую Венгрию и создание автономии на Закарпатье. Кроме того, в одном из местных советов депутаты перед началом заседания включили гимн Венгрии – теперь против них ведется расследование.

В ответ на обыск Венгрия пригрозила заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины (Будапешт уже много лет блокирует проведение заседаний Украина-НАТО). Генсек НАТО Столтенберг назвал конфликт двусторонним и не поддержал Венгрию, как и другие члены Альянса. Новая стратегия лишит Венгрию возможности мешать интеграции Киева. Потому Будапешт наверняка попытается сохранить этот инструмент.

Цель документа – противостояние РФ и Китаю, но это может прямо противоречить интересам стран НАТО, а значит, они устранят проблемные пункты или смягчат их до уровня общих рекомендаций, – говорит международный эксперт из НИСИ Денис Москалик

Претензии к документу может иметь и Турция, которая часто использует право вето в личных целях. В 2019 году Анкара наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, которая перед этим воспрепятствовала интеграции Турции в Евросоюз; затем Анкара заблокировала планы НАТО по обороне Польши и стран Балтии в случае военной агрессии России, требуя от Альянса признать террористическими организациями силы самообороны сирийских курдов и курдскую партию в Сирии. Но позже отказалась от требований.

Неизвестно, останутся ли жесткие формулировки. Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно высказывался против изоляции и ухудшения отношений с РФ. Он говорил, что "без России Европа исчезнет и санкции не в интересах Европы"; полностью поддержал возвращение росделегации в ПАСЕ; потом заявил, что военная агрессия РФ против соседних государств, включая против Украины, не должна мешать сближению с Францией. Даже после отравления Навального Макрон продолжил настаивать на необходимости сотрудничества с РФ.

Вопрос углубления сотрудничества с Украиной и Грузией также направлен против России и будет восприниматься ею как вмешательство в собственную сферу влияния, – считает Москалик

"Франция и Германия могут выступить против жестких формулировок документа из-за нежелания конфликтовать с Россией... Вопрос углубления сотрудничества с Украиной и Грузией направлен против России и будет восприниматься ею как вмешательство в собственную сферу влияния... И это может вызвать негативную реакцию среди сторонников налаживания партнерских связей с РФ во Франции и Германии", – говорит эксперт Нацинститута стратегических исследований Денис Москалик, отмечая, что и Китай может повлиять на европейских партнеров.

Москалик считает, что к весне в стратегии могут измениться пункты о политике по России и Китаю: "Документ описывает как цель противостояние этим странам, но это может прямо противоречить интересам некоторых стран НАТО, а значит, они поспособствуют устранению проблемных пунктов или их смягчению до уровня общих рекомендаций".

Период президентства Дональда Трампа, отметившийся уменьшением активности Америки в рамках НАТО, ударил по дееспособности всего Альянса, нуждающегося в США (о чем говорил Столтенберг). Избранный президент США Джо Байден обещает активное присутствие Америки, но отрицательный опыт уже есть. Ряд стран Европы хотят укрепить автономию европейской части НАТО от США во избежание повторения такой ситуации. И попытки Альянса найти приемлемую формулу взаимодействия также могут натолкнуться на трудности.

"Одной из проблем будет противостояние между Восточной Европой (Польша, Венгрия, Румыния, Балтия), ориентирующейся на США, и Западной Европой (Германия, Франция, Испания, Италия, Бенилюкс), которые выступают за автономизацию внешней политики ЕС от США", – заявляет эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Сейчас, говорит он, сложно сказать, что именно изменится в стратегии к весне, поскольку все зависит от двух факторов: возможного компромисса и от того, чьих предложений учтут больше: Вашингтона или Брюсселя (стратегические интересы могут совпадать, но в деталях есть отличия).

КАК ИЗМЕНИТСЯ НАТО И ГДЕ ТУТ ИНТЕРЕС УКРАИНЫ

НАТО будущего десятилетия – это альянс, все страны которого разделяют базовые демократические ценности, с более развитыми кибернетическими и космическими технологиями, и способностью противостоять не только традиционным военным угрозам, но и гибридным атакам: вмешательству в выборы, подкупу чиновников, шпионажу, хакерским атакам и дезинформации (фейковым новостям).

Альянс, члены которого способны принять консенсуальное военное решение в течении 24-х часов, если есть такая необходимость (в противном случае – готовы работать в коалициях ради оперативности), со специальными рабочими группами, в которых происходит постоянный обмен информацией по определенным стратегическим направлениям. Такое НАТО укрепит взаимодействие со странами-партнерами на стратегических направлениях: с Украиной, Грузией и странами Скандинавии на восточноевропейском фланге и Австралией, Южной Кореей и Японией в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы видим попытки вдохнуть новую жизнь в НАТО, консолидировать Альянс и сделать его более активной глобальной силой. Речь идет уже не просто об отдельных странах Европы, а о политике на всей планете... Доклад знаменует собой намерение начать новую эпоху в истории Альянса, в которой НАТО должно стать более консолидированной, активной, склонной к интервенционизму. Стать глобальной силой, чтобы противостоять диктатурам по всему миру", – говорит Москалик.

Украина может стать форпостом прозападных сил, которые противостоят России, – заявляет Москалик

Новая политика НАТО создает больше возможностей для Украины. И речь идет не только об увеличении шансов на членство ввиду возможной активизации политики "открытых дверей". Москалик считает, что это дает возможности усиления ВСУ и позиций на международной арене.

"Украина может стать форпостом прозападных сил в регионе, которые противостоят тут России. Это дает дополнительные гарантии, что Украину не бросят в одиночестве перед лицом агрессии РФ. Дает возможность углубить интеграцию с армиями НАТО. Сдерживать Россию, как это было в случае с проходом стратегических бомбардировщиков США в воздушном пространстве Украины в сопровождении украинских истребителей", – говорит эксперт.

Куса менее оптимистичен и считает, что прямого влияния на Украину стратегия не окажет: "План развития Альянса до 2030 года будет развиваться 10 лет. Быстрых последствий ожидать не стоит. Хотя от того, какой функционал НАТО изберет для себя в современном мире, будет зависеть, можем ли мы претендовать на то, чтобы встроиться в будущую новую архитектуру безопасности в Европе".

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