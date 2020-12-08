Сегодня в США истекает дедлайн – каждый штат назовет победителя. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграл десятки судов. Он не смог доказать, что выборы были сфальсифицированы. Даже его собственный генпрокурор не нашел подтверждений. Осталось шесть дней и выборщики поставят точку – огласят победу Джо Байдена. В истории с необоснованными обвинениями есть и позитивная сторона, которая поможет США стать крепче. Все детали рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня в США истекает дедлайн подведения итогов выборов. Каждый штат должен назвать победителя. После этого – сформировать список выборщиков, которые проголосуют 14 декабря. Итоги выборов огласили все штаты, кроме пяти.

Трамп продолжает утверждать, что он выиграл выборы. Но пару раз уже дал понять, что даже он сам не верит в то, что у него есть шансы остаться президентом. Например, он намекнул на переизбрание в 2024-м: "Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся через четыре года".

Команда Трампа действительно "старается получить еще четыре года". Она подала более 50 судебных исков в надежде отменить результаты в колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Более 30 были сразу же отклонены. По некоторым, сообщает The Washington Post, был назначен пересчет голосов. Но и это ничего не изменило.

ДЖОРДЖИЯ. Один из исков Трампа был отклонен, другой – рассматривается. Трамп дважды добивался пересчета и оба раза он подтвердил победу Байдена.

ВИСКОНСИН. Трамп добился пересчета в двух округах. И помог увеличить отрыв Байдена в результате пересчета. Трамп снова обжаловал результат, но на этот раз суд его просто отклонил.

МИЧИГАН. Трамп лично позвал местных республиканцев в Белый дом. Пытался уговорить не признавать победу Байдена, но это не помогло. Изменить ситуацию, ответили ему, невозможно. Трамп судился и оспаривал результаты, но доказать ничего не смог.

НЕВАДА. Судьи штата отклонили все иски Трампа. Адвокаты президента не смогли доказать фальсификации.

АРИЗОНА. Республиканцы подали иск, но предоставить доказательств фальсификации не смогли.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ. Трамп подал больше всего судебных исков. Практически все были отклонены. Почтальон Ричард Хопкинс заявил, что стал свидетелем фальсификации. Его активно раскручивали республиканцы. Но когда дело дошло до дачи показаний - Хопкинс отказался подтверждать свои слова. Потом выступил с видео на YouTube, где заявил, что на самом деле не отказывался. Но после этого вовсе исчез из информационного поля.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Неофициально о победе Байдена было известно еще в первой половине ноября – топовые американские СМИ объявили его победителем, основываясь на проекциях результатов голосования. Однако официально демократ обеспечил себе победу лишь 5 декабря, когда Калифорния огласила результаты выборов – теперь у Байдена есть официальные голоса 279 выборщиков и изменить эту ситуацию невозможно.

Заявления Трампа о фальсификации выборов не подтвердил ни один суд. Даже его чиновники говорят, что выборы прошли честно. Например, генпрокурор Уильям Барр заявил AP, что Минюст не обнаружил "случаев мошенничества в масштабах, способных изменить результат выборов". Трампа заявление Барра возмутило и теперь генпрокурор может лишиться кресла, сообщает NYT.

Даже судьи, назначенные республиканцами, не смогли помочь Трампу доказать свои утверждения из Twitter.

ЧТО ДАЛЬШЕ. 14 декабря – голосование выборщиков и последний рубеж, после которого Трамп потеряет любой – даже самый призрачный шанс – остаться в кресле. Голоса будут подсчитаны. Документ с результатами передадут в Конгресс. Возможно, что на этом этапе могли бы появиться "неверные" выборщики. Однако это огромная редкость, на которую Трамп рассчитывать не может – он остался один в своей уверенности.

6 января Конгресс соберется на заседание, где проведут подсчет голосов выборщиков. Затем представят результаты и объявят победителя. Если хотя бы у одного из конгрессменов появится возражение, и он оформит претензию письменно, Конгресс обсудит ее – но не более. А 20 января Байдена приведут к присяге.

Но кое-что от Трампа останется. И эту проблему американскому обществу предстоит решить.

В колонке для WP проблему озвучил Брайан Клаас, профессор глобальной политики в Университетском колледже Лондона. Трамп предпринял грубую попытку подорвать стабильность американской демократии, напомнил профессор. Да, утверждениям Трампа о нечестных выборах поверило много людей, но его действия принесли и непредвиденную пользу.

"Трамп обнаружил скрытые трещины. Они всегда существовали в американской демократии. Он выставил их на обозрение", – отметил Клаас, имея в виду в частности закон о федеральных выборах, который оказался "слишком сложным" и в нем есть "недостатки", которые попытался использовать Трамп. Если американцы сумеют устранить их, считает Клаас, то эра Трампа "закончится на позитивной ноте" и сделает демократию в США крепче и устойчивее. Читайте также: Америка возвращается в большую игру. России – приготовиться

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