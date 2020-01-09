Третья мировая или proxy war. К чему идет конфликт Ирана и США: 7 сценариев

Иран прошлой ночью нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке - за убийство одного и своих влиятельных генералов Касема Сулеймани. США решили не отвечать обстрелами: в среду вечером президент Дональд Трамп сообщил только о новых экономических санкциях против Тегерана. Но это еще не значит, что катастрофа миновала. LIGA.net разобралась, как могут развиваться события дальше - вот семь сценариев.

1. ЧАСТИЧНАЯ ДЕЭСКАЛАЦИЯ. Трамп пока берет курс на деэскалацию, чтобы не провоцировать региональный конфликт, рассказал LIGA.net эксперт по вопросам Ближнего востока Института международных отношений КНУ Александр Мишин. "После нападений на американские посольства и ликвидации Сулеймани конфронтация между США и Ираном из закрытой формы перешла в открытую на территории третьего государства - Ирака. Следующим шагом этого конфликта могло бы быть прямое объявление войны в регионе", - говорит он.

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Поскольку ракетный удар Ирана по базе США был то ли неточным, то ли вообще имитационным - без жертв и масштабных повреждений, то США решили вернуться на шаг назад. Но это совсем не означает нормализацию отношений, уверен Мишин.

В широком понимании обострение между США и Ираном началось в 1979 году, когда Штаты не признали исламскую революцию. В узком - в мае 2018 года, когда Трамп вывел США из ядерного соглашения, развалив шаткий баланс сил. И начал загонять Тегеран в рамки, провоцируя на ответ - вводя санкции, наращивая военное присутствие на Ближнем Востоке, - Илия Куса

2. СТАВКА НА ПАДЕНИЕ РЕЖИМА. Заявленное Трампом усиление санкций против Ирана направлено, в первую очередь, на формирование протестных настроений для дальнейшей смены власти в стране в среднесрочной перспективе, объясняет Мишин. Ставка делается на ослабление иранского режима, снижение его базы и ожидание, например, народного восстания.

3. ОБОЮДНАЯ ИГРА МУСКУЛАМИ. Обострение конфликта стороны пытаются использовать в свою пользу. Иран подает удар по военной базе США в Ираке как демонстрацию силы, достойный ответ на убийство Сулеймани и пощечину Трампу. Это внутренний месседж, направленный жителей Ирана. В интересах Тегерана сейчас и в период санкций - удерживать такие настроения в стране. "Чтобы сторонники режима успокоились, вплоть до ожиданий: мы им еще не раз покажем", - говорит LIGA.net директор Института востоковедения НАН Александр Богомолов.

Игнорировать эту игру мускулами со стороны Ирана будет ошибкой, предупреждает LIGA.net эксперт по вопросам Ближнего Востока в Украинском институте будущего Илия Куса: "На региональном уровне у Ирана инструментов много. У них во многих странах работают целые агентурные сети. То, что мы увидели вчера ночью - только небольшая демонстрация, предупреждение".

У Дональда Трампа в этой ситуации свой интерес. В 2020 году США входят в период выборов, и все, что происходит на внешней арене, становится частью внутренней политики. "Он скорее пойдет на эскалацию, поскольку не может позволить себе потерять лицо. Возможно, это будут не обстрелы, а что-то другое. Но Трамп будет только повышать ставки", - подчеркивает Куса.

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Если администрация Трампа увидит, что может управлять конфликтом в Иране, то будет его использовать, подтверждает и Мишин: "Трамп хочет показать, что он очень влиятельный политик и делает огромный вклад в борьбу с терроризмом". Осенью прошлого года был ликвидирован лидер ИГИЛ аль-Багдади, теперь - лидер террористической организации КСИР Сулеймани: "То есть Трамп показал своим избирателям, что он делает мир для американцев безопаснее. Эту тему можно долго прокручивать на выборах".

4. PROXY WAR. Иран на Ближнем Востоке уже давно действует примерно так же, как россияне в Донбассе - гибридно и чужими руками, считает Богомолов. "Это тренд. Погибший Сулеймани был мастером такой тактики - максимально использовать proxy Ирана в конфликтах, по всему миру. Они вывели идею proxy на новый уровень", - говорит он. Во-первых, потому что собственные возможности Ирана значительно ограничены по сравнению со странами уровня США. Во-вторых, такой подход снижает уровень ответственности официального Ирана.

Иран может и дальше противостоять США и его союзникам через свои подконтрольные структуры, добавляет Мишин. На территории Ливана это террористическая Хезболла, которая обстреливает Израиль, на территории Ирака - Катаиб Хезболла, с территории Йемена спонсируемые иранцами террористы Ансар Алла обстреливают Саудовскую Аравию, угрожают разрушить Мекку и Медину.

5. ВОЛНА ТЕРАКТОВ. Одним из бенефициаров конфликта Ирана и США являются террористы исламской Хезболлы, которые до сих пор неплохо чувствуют себя в Ираке, Сирии. "Возможен всплеск терроризма. Любой хаос - благоприятная почва для радикалов, - напомнил Куса.

Корпус стражей исламской революции относят к террористическим организациям. КСИР вполне может организовать теракты, не исключает Мишин: "Подразделение Аль-Кудс, которое возглавлял Сулеймани, отвечало за подрывы за границей. Их сфера деятельности - весь мир".

6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ. Основное преимущество Ирана в нем - максимальное присутствие в регионе и наличие многочисленных proxy: например, ими нафарширован весь Ирак. У США нет такого присутствия, это дорого. Хотя техническое преимущество на стороне США.

Особенность противостояния Ирана и США - в том, что у них нет общей границы. То есть в случае развития регионального конфликта американцы будут проектировать военную силу в регион Ближнего Востока против Ирана, объясняет Мишин.

Очень редко, когда в последний год власти президент США санкционирует военные операции за границей. Те, кто знает этот нюанс, спят спокойно. Этот год американского президента называют "хромой уткой": у него ограничены полномочия, переизберется или нет - неизвестно, а Трамп еще и процедуру импичмента переживает, - Александр Мишин

Поскольку у Ирана нет средств для симметричного ответа на территории США, он будет давить на американских союзников в регионе. Главный союзник США - это Израиль, дальше идет Саудовская Аравия, ОАЭ. "Эти страны в зоне непосредственного риска. В случае региональной войны иранцы против них совершали бы вооруженные акции в ответ на любые действия США", - считает он.

Второй задачей Ирана в таком конфликте будет блокирование Ормузского пролива, через который идут значительные объемы экспорта нефти. Это может привести к огромному скачку цен на нефть во всем мире, вплоть до нефтяного шока. "Но самое страшное в таком региональном конфликте - это очень маленькое пространство, где разворачивались бы все военные действия", - констатирует Мишин.

7. ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ (ЭТО ВРЯД ЛИ). "Если люди думают, что конфликт разрастется до уровня Второй мировой - тогда нет. В 21 столетии войны так уже не ведутся, - считает Куса. - Хотя если говорить о Третьей мировой как о глобальном катаклизме, который характеризуется разными политическими, социально-экономическими потрясениями, перманентным кризисом, то мы все уже и так в процессе".

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