"В капкане Путина". Токаев объявил перевыборы в Казахстане: что это значит для Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы. С начала полномасштабной войны в Украине он сделал ряд шагов вразрез с политикой РФ, но его страна по-прежнему остается членом российского военного блока ОДКБ и экономического ЕврАзЭС.

Казахстан пытается строить многовекторную внешнюю политику, но выбраться из капкана диктатора Путина ему будет сложно.

"С Путиным Токаев никакие связи не будет рвать, но вторым Лукашенко становиться не собирается, он хочет оставаться рукопожатным, – объясняет LIGA.net политолог из Казахстана Досым Сатпаев. – Это создает определенные возможности для отношений с Украиной".

Что происходит в Казахстане и как перевыборы могут повлиять на контекст войны России против Украины – в коротком разборе LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Токаев уже этой осенью предлагает провести досрочные выборы президента Казахстана (вместо плановых выборов в 2024 году), а к середине 2023 года – переизбрать также парламент, местные советы и сформировать новое правительство.

Срок полномочий президента Токаев хочет увеличить – с пяти до семи лет, но запретить переизбираться на второй срок. Кроме того, он анонсировал единоразовую амнистию для участников январских протестов в Казахстане, которые были подавлены с помощью российских силовиков. Но амнистия не коснется главных фигурантов протестов.

Токаев реагирует на запрос о перезапуске политической системы и хочет переподтвердить свой мандат. Для этого ему нужно показать поддержку, объясняет LIGA.net эксперт-международник Института будущего Илия Куса. То есть он рассчитывает снова стать президентом.

Глобально – у Токаева появился шанс выйти из тени экс-президента Нурсултана Назарбаева, перестать восприниматься как его преемник и стать качественно новым лидером, объясняет эксперт.

Токаев не придумал ничего нового, объясняет LIGA.net казахстанский оппозиционер и журналист Айдос Садыков. По его мнению, Токаев хочет "переназначить себя" на новый срок и повторяет схему Назарбаева, который несколько раз менял Конституцию, чтобы переизбираться.

"После январской революции ситуация у Токаева – очень неустойчивая. Народ считает его виновником массовых расстрелов и ввода в страну иностранных интервентов. Токаев понимает, что если выборы пройдут в 2024 году, то, даже с его ресурсом, продлить полномочия будет сложно", – говорит Садыков.

Амнистией Токаев хочет снизить напряжение: показать, что он "хороший президент" и готов к новому общественному договору, считает Куса. Ему нужна ветка мира, которую можно протянуть хотя бы части оппонентов.

Решение Токаева о перевыборах имеет больше внутренние причины – социально-экономическое положение и ситуацию с элитами, говорит Сатпаев. Президент опасается, что некоторые элитные группы, связанные с Назарбаевым, могут взять реванш, – если не провести выборы сейчас, когда к ним никто не готов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Токаев не поддержал (по крайней мере, публично) полномасштабное вторжение России в Украину и сделал ряд шагов, которые идут вразрез с политикой и пропагандой Кремля.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге он даже якобы отказался от российского ордена и не признал независимыми созданные Кремлем террористические организации ЛНР и ДНР. За это его еще лично поблагодарил президент Владимир Зеленский.

Токаев обещал помочь Европе с энергоносителями и заявил о планах транспортировать нефть в обход России, а Казахстан уже переманил к себе десятки компаний из РФ. Кроме того, Казахстан запретил георгиевскую ленточку и переименовал акцию "Бессмертный полк" к 9 мая – и кремлевская пропаганда записала страну в список недругов.

С другой стороны, страна остается членом военного блока ОДКБ и экономического ЕврАзЭС, а Токаев в августе ездил к Путину в Сочи.

Казахстан не хочет участвовать в противостоянии России с Западом и двигается в сторону более многовекторной политики, говорит Куса.

По его словам, Путин предлагал Казахстану стать хабом для российских товаров, услуг и, "может, чего-то большего", но Токаев отказался, чтобы не подвергнуть страну санкциям, не отрезать ее от западных рынков.

"Токаев понимает, что это риски, токсичная история. Плюс он все же продолжает политику, которую начал поздний Назарбаев. Это политика не разрыва связей с Россией, а скорее отдаления от РФ. Потому что... нельзя критически зависеть от одного центра силы", – объяснил он.

Казахстан все равно остается в сфере влияния Кремля, отмечает Садыков. Во время августовского визита в Сочи, скорее всего, Путин и узнал о планах Токаева на перевыборы, говорит Сатпаев.

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Токаев не может выйти ни из ОДКБ, ни из ЕврАзЭС, хотя это расширило бы маневр для многовекторности, отмечает политолог.

"Вряд ли Токаев будет это делать. Выход из ОДКБ Россия воспримет как враждебный шаг. Будут последствия. Мы сейчас уже видим, какая идет информатака на Казахстан, на него лично", – объяснил эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ. У Токаева есть все шансы переизбираться и повторить путь Назарбаева, досрочные выборы станут первым шагом, говорит Куса.

По его мнению, Казахстан будет двигаться в сторону многовекторности и прагматизма – продолжится разрыв связей со старой политикой, которая во многом основывалась на балансировке между РФ, Западом и Китаем.

Но особого сближения с Украиной или Западом при Токаеве ожидать не стоит, уверен Садыков. Авторитарные режимы Центральной Азии полностью зависят от поддержки РФ и Китая, иначе – обречены на свержение.

Токаев остается в значительной степени зависимым от Путина, отмечал в интервью YouTube-каналу Гиперборей политолог Сатпаев. И не может "выбраться из капкана, в который в свое время Казахстан загнал Назарбаев".

При этом Токаев будет строить контрбалансы РФ через Турцию, Китай, Азербайджан и страны центральной Азии, считает эксперт. Он будет вынужден учитывать поддержку Украины многими казахами и всеми силами будет пытаться избавиться от имиджа "второго Лукашенко" после январских событий.

"С Путиным он никакие связи не будет рвать, но вторым Лукашенко он становиться не собирается, он хочет оставаться рукопожатным. Это создает определенные возможности для того, чтобы поддерживать политические и дипломатические отношения с Украиной", – сказал LIGA.net Сатпаев.

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