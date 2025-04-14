Вице-Трамп, Хакеры имени Кима, Экономика по борделю. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Страшне слово на "С". Стагфляція, що вбила рейтинги двох американських президентів та майже добила третього (Politico)
- Падіння з небосхилу. Долар ризикує зникнути зі списку світових резервних валют (Foreign Affairs)
- Віце-Трамп. Чому (та як) Джей-Ді Венс виконує свою роботу (The Economist)
- Злакова криза. Японія відкриває стратегічні сховища рису для зниження цін (CNN)
- Хакери імені Кіма. Як Північній Кореї вдалося стати хакерською наддержавою (The Telegraph)
- Передбачення за борделем. Як нетрадиційні показники, зокрема робота будинків розпусти або продаж пива чи помади, можуть передбачити економічну кризу (HuffPost)
- На власній шкірі. Нова VR-технологія дає домашнім насильникам відчути власну поведінку (The Times)
- Три слова брехні. Розвінчання сентенції, що використовується Путіним та його "корисними ідіотами" для виправдання Росії (MSNBC)
- Острівна недоторканість. Американського блогера заарештовано в Індії за контакт з ізольованим племенем (The New York Times)
- Волохатий рекордсмен. Пацюк, що знайшов найбільше мін за останні кілька років (Guinness World Records).