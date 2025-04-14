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У новому випуску:

- Страшне слово на "С". Стагфляція, що вбила рейтинги двох американських президентів та майже добила третього (Politico)

- Падіння з небосхилу. Долар ризикує зникнути зі списку світових резервних валют (Foreign Affairs)

- Віце-Трамп. Чому (та як) Джей-Ді Венс виконує свою роботу (The Economist)

- Злакова криза. Японія відкриває стратегічні сховища рису для зниження цін (CNN)

- Хакери імені Кіма. Як Північній Кореї вдалося стати хакерською наддержавою (The Telegraph)

- Передбачення за борделем. Як нетрадиційні показники, зокрема робота будинків розпусти або продаж пива чи помади, можуть передбачити економічну кризу (HuffPost)

- На власній шкірі. Нова VR-технологія дає домашнім насильникам відчути власну поведінку (The Times)

- Три слова брехні. Розвінчання сентенції, що використовується Путіним та його "корисними ідіотами" для виправдання Росії (MSNBC)

- Острівна недоторканість. Американського блогера заарештовано в Індії за контакт з ізольованим племенем (The New York Times)

- Волохатий рекордсмен. Пацюк, що знайшов найбільше мін за останні кілька років (Guinness World Records).

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