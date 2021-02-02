1 февраля военные захватили власть в Мьянме. Они задержали ряд высокопоставленных чиновников и на год объявили режим чрезвычайного положения, передав руководство страной армейскому главнокомандующему Мин Аун Хлаину, проходящему по делам об этнических чистках. Формально они объясняют свои действия защитой страны от "фальсификаций" на парламентских выборах, на деле – не хотят терять власть. Теперь оказавшаяся под военной диктатурой страна, которая начала демократизироваться, чтобы спасти увядающую экономику от международной изоляции, может вновь попасть под санкции, увязнув в этническо-религиозных конфликтах и репрессиях против оппозиции.

Что произошло в Мьянме, какие последствия это принесет для страны и региона – разбиралась LIGA.net.

СПРАВКА. Мьянма – страна, расположенная в Юго-Восточной Азии. Столица – Нейпьидо. По данным на 2018 год, Мьянма насчитывала 53,7 млн человек, национальные меньшинства составляют около 40% населения. Подавляющая часть общественности, около 90%, исповедует буддизм. С XVIII века по 1948 год – Мьянма была колонией Великобритании.

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Ранним утром понедельника, 1 февраля, военные Мьянмы совершили переворот: задержали главу правящей партии Национальная лига за демократию, главу правительства и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и ряд других высокопоставленных чиновников. В эфире одного из местных телеканалов, принадлежащего военным, диктор зачитал сообщение, в котором заявлялось о введении чрезвычайного положения в стране на год, а также передаче власти главнокомандующему армией Мин Аун Хлаину.

Военные перекрывали дороги в столице и крупных городах, быстро провели перестановки в правительстве, сменив ключевых министров. Также были перебои со связью и интернетом, которые наблюдаются до сих пор. Это не первый раз, когда в стране отключают связь: в 2019-м без интернета остались миллион жителей штата Ракхайн, населенного мусульманами из этногруппы рохинжда.

На фоне переворота люди начали выстраиваться в очереди у банкоматов, чтобы снять деньги. Однако из-за перебоев со связью все банки в стране заявили о приостановлении финансовых операций. Ожидается, что уже 2 февраля они возобновят работу в полной мере.

ПОЧЕМУ ВОЕННЫЕ НАЧАЛИ ПУТЧ

Формальной причиной переворота военные называют фальсификации во время ноябрьских парламентских выборов, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи, получившая большинство мандатов, как в верхнюю Палату национальностей (138), так и в нижнюю Палату представителей (258). При этом избирком страны претензии военных отклонил, заявив, что у них недостаточно доказательств.

Реальными же причинами переворота являются: во-первых, плохой результат на выборах у партии, поддерживаемой военными (она получила только 33 мандата из 476). Во-вторых, скорая возможная отставка Мин Ауна Хлаина с должности главнокомандующего (в июле ему исполняется 65 лет. Он должен был уйти на пенсию, но теперь будет править минимум до 1 февраля 2022-го). В-третьих, 1 февраля должна была состояться первая после выборов парламентская сессия, на которой утвердили бы новое правительство, закрепив исход голосования.

Военная диктатура и перевороты – не новинка для Мьянмы. Страна находилась под правлением военных около 50 лет, начиная с 1960-х. Обретение независимости в 1948 году привело ко внутриполитическому кризису и затяжной гражданской войне. Перевороты происходили в 1962 и 1988 годах. Из-за военной диктатуры страна оказалась отрезана от цивилизованного демократического мира, что значительно усугубляло положение дел в экономике.

В 2003 году под давлением Запада разработана и принята так называемая "Дорожная карта к демократии". В ее рамках в 2008-м военные написали конституцию и вынесли ее на референдум. Хотя она должна была стать частью процесса демократизации, армейские чиновники заведомо сделали ее спорным документом, выписав себе широкое полномочия: 25% мест в парламенте автоматически закрепляются за военными (так они получили по 25% безусловных мест в обеих палатах плюс мандаты поддерживаемой ими партии); конституцию нельзя поменять без поддержки армии; руководство ВС назначает министров внутренних дел, обороны и пограничных дел.

В нынешней ситуации военные также сослались на одну из статей этой же конституции, позволяющую им взять власть в стране в случае действия режима чрезвычайного положения(ЧП). При этом право введения ЧП с последующей передачей власти военным закрепляется за президентом, но он также был арестован.

"МАТЬ И ОТЕЦ НАЦИИ"

"Международные СМИ довольно часто называют Аун Сан Су Чжи "матерью" нации, армия же считает себя "отцом", – говорит в комментарии BBC журналист Ай Мин Тан, объясняя, как военные оценивают свое положение в стране.

Аун Сан Су Чжи – лидер Национальной лиги за демократию (НЛД) и оппозиционный политик, долгое время боровшийся против военной хунты. В 1990 году ее партия победила на парламентских выборах, но военные не захотели отдавать власть: отменили результат голосования и арестовали Су Чжи. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира. В общей сложности за свои взгляды она 15 лет провела под домашним арестом. Ее освободили в 2010 году. В 2012-м она приняла участие в промежуточных выборах в парламент, став депутатом.

В 2015-м в Мьянме состоялись первые за два десятилетия конкурентные парламентские выборы. Партия Су Чжи одержала победу. Однако она не смогла стать президентом, поскольку ее сыновья являются гражданами Великобритании (а конституция страны запрещает родственникам главы государства иметь иностранное гражданство). При этом она получила должность госсоветника (премьер-министра), став де-факто руководителем страны, в частности из-за своей популярности, как внутри Мьянмы, так и за ее границами.

При этом ее популярность за границей со временем сошла на "нет". Виной тому – конфликты на этническо-религиозной почве, которые в одном из штатов переросли в "чистки". Мьянма – это полиэтническое государство, преимущественно населенное буддистами (от 80 до 90% населения страны). В штате Ракхайн проживают мусульмане народности рохинджа и буддисты-араканцы. Между ними постоянно происходили стычки, в частности из-за споров о том, кто раньше заселил регион, а также сепаратистских наклонностей первых.

Буддистское государство в этом конфликте поддержало араканцев. Например, закон не дает рохинджа возможности иметь гражданство, власти Мьянмы считают их "нелегалами"; им нельзя свободно перемещаться по стране; для них закрыт доступ к высшему образованию; у них отбирали землю в пользу буддистов и так далее.

В 2017 году ситуация в регионе накалилась. Радикальная группировка за права рохинджа устроила серию атак на правоохранителей. Власти страны ответили репрессиями: тысячи людей были убиты, более 700 000 – бежали, главным образом, в соседний Бангладеш. В ООН заявили, что рохинджа живут под угрозой геноцида, а высшее военное командование страны нужно привлечь к ответственности за "самые тяжкие" преступления против гражданских. Аун Сан Сун Чжи обвинили в бездействии (при этом она остается самым популярным политиком внутри странЫ). Дискриминационные условия, созданные для рохинджа, остаются актуальны и по сей день.

В этом контексте упоминается и Мин Аун Хлаин, который стал главнокомандующим в 2011 году. Поскольку предполагается, что его подчиненные совершали преступления против рохинджа в штате Ракхай, то он, говорят в ООН, также должен быть привлечен к ответственности по статьям о геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. В частности, его подозревают и в преступлениях, совершенных в штатах Качин и Шан. В этих двух регионах компании, связанные с ним, добывали нефрит и рубины. А сексуальная эксплуатация и принудительный труд, к которому военные принуждали местное население, являются результатом вышеупомянутой коммерческой деятельности.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Захватившие власть военные обещают провести выборы через год и передать власть победителю. До этого армия будет поддерживать "демократию, обеспечивающую дисциплину". Однако на события в Мьянме уже резко отреагировали за границей. Президент США Джо Байден назвал произошедшее "прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона", пообещав пересмотреть раннее решение о снятии санкций. Это может резко ухудшить положение дел в одной из наименее развитых стран мира, остудив пыл военных.

"Санкции, скорее всего, действительно вернут, так как это (тема с правами человека и демократией – ред.) – часть политики Байдена", – говорит LIGA.net эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса, уточняя, что нестабильность в Мьянме может привести к новому витку противостояния между Индией и Китаем за влияние на эту страну. Вероятно, США займут анти-китайскую позицию в этом противостоянии.

Если реакция западных стран на переворот будет слабой, то военные задержатся у власти дольше, – считает эксперт-международник Илия Куса

Влияние на Мьянму имеют также Китай, Индия, Таиланд и Вьетнам, говорит LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин. Первым двум, заявляет он, эта ситуация невыгодна: Пекин рассчитывал на сотрудничество с гражданским правительством, а Индии "дестабилизация Мьянмы нежелательна из-за своих сепаратистских проблем". Вьетнам и Таиланд реагируют на ситуацию спокойно.

Также эксперт уточняет, что в этой истории есть и российский фактор, поскольку за неделю до переворота страну посещал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который проводил переговоры с Мин Аун Хлайном о расширении сотрудничества в военно-технической сфере: "Россия давно интересовалась Мьянмой, и рассматривает эту страну в качестве перспективного плацдарма для давления на Китай и Индию... Бангладеш считает, что российское оружие раскрасит конфликт в регионе Аракан (штат Ракхайн – ред.), а перенаселенный Бангладеш не сможет принимать новые партии беженцев".

По мнению Кусы, захват власти обостряет этно-религиозные конфликты внутри страны. В кратковременной перспективе военным, вероятно, удастся удержать власть, но в итоге им придется передать ее гражданскому правительству – в таком случае они могут или договориться с действующей властью, или так организовать выборы, чтобы выиграла их партия: "Многое зависит от интенсивности реакции западных стран на переворот. Если она будет слабой, то военные задержатся у власти дольше". Все это, говорит Куса, может сопровождаться протестами и столкновениями на улицах. А стычки вполне реальны, учитывая, что Су Чжи призвала общественность "решительно противостоять военному перевороту и не поддаваться действиям армии".

"Демократия Мьянмы пережила инфаркт, восстановление страны будет непростым", – заявляет кандидат политических наук Александр Мишин

Отступление от пути демократии в сторону военной диктатуры – главное следствие переворота, говорит Мишин. Но оно влечет за собой хаотизацию Мьянмы – этнически разнообразной и аморфной страны с высокой концентрацией повстанческих и сепаратистских движений, из-за чего там могут вспыхнуть замороженные конфликты: "Блокирование экономического коридора "Китай – Мьянма" ударит по экономическим интересам Пекина, Индии и Бангладеш. Но самой большой проблемой могут быть беженцы в случае возобновления сепаратистских конфликтов".

Мишин говорит, что ресурс для удержания власти у военных однозначно есть. Но поскольку "трудно поверить, что военные совершили переворот из альтруистических соображений", в стране развернется движение против военной диктатуры: "Против сторонников Аун Сан Су Чжи начнутся репрессии, активизируются региональные этнические сепаратистские движения, что приведет страну к внутренней дезорганизации. Их демократия пережила инфаркт, восстановление страны будет непростым".

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