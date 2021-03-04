ЧИТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

Частные военные компании по всему миру наращивают влияние и увеличиваются в размерах. Весь рынок – больше $200 млрд. Наемники охраняют политиков, тренируют солдат, конвоируют корабли, защищают военные базы и посольства. Все чаще непосредственно участвуют в конфликтах – за тех, кто больше заплатит. И нарушают законы.

Как выглядит современный наемник, кто из компаний сильнее других и на чьей стороне воюют украинцы: LIGA.net поговорила с "солдатами удачи" из Украины, руководителем одной из охранных компаний, а также составила рейтинг крупнейших ЧВК в мире.

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*** ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕКСТА ***

"Ожидал, что будет, как в фильмах и историях друзей о жизни наемников, – рассказал LIGA.net Павел, "солдат удачи" из Украины, воевавший в других странах в составе ЧВК. – По факту столкнулся с очень организованной структурой, не уступающей средней воинской части. Разве что с отсутствием званий и рутинных обязанностей".

Павел обратился в иностранную компанию, которая нашла ему работу в Сенегале, где нужны были технические знания и желателен военный опыт. Процесс оформления очень утяжелило отсутствие ряда сертификатов, в частности, об огневой подготовке: "Пришлось пропустить первую командировку, накопить денег, пройти курсы по медицине, стрельбе с основного и вторичного оружий, а также работе в многолюдных местах. Половину курсов оплатил из своего кармана. Остальные оплатила компания, вычтя сумму из зарплаты".

В обязанности украинца входила установка и обслуживание технического оборудования и систем мониторинга для охраны периметра. Всего он побывал в двух командировках: первая длилась четыре месяца, вторая – семь. "Ставка начиналась от 1300$ в месяц и могла расти в зависимости от навыков и опыта, а также выполняемых задач. Во многих компаниях принято выплачивать заработанные деньги после командировки. Отработал, приехал, ждешь пару недель, и приходит выплата", – рассказал Павел...

*** ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕКСТА ***

В 2021 году по всей планете действуют тысячи частных военных компаний. LIGA.net составила рейтинг крупнейших из них.

ПЯТОЕ МЕСТО

Основана в 2003 году в США. Работает в составе корпорации Day & Zimmermann, которая появилась на рынке еще в 1901-м, и специализируется, в частности, на производстве боеприпасов. Штат SOC насчитывает более 5000 человек. Компания предоставляет стандартный набор услуг: безопасность объектов и предприятий, в частности, критической инфраструктуры, кибербезопасность, предоставляет кинологов и саперов, проводит логистические операции и так далее.

За 18 лет работы подрядчики SOС-USA успели поработать в 22 странах мира на разных континентах. На сегодняшний день компания продолжает работать в ряде стран, занимаясь защитой американского дипломатического персонала и объектов. На территории США компания обеспечивает безопасность ключевых объектов ядерного комплекса страны.

В 2004 году SOC зашла в Ирак, где отвечала за охрану американских военных баз, закупку оборудования и ряд других задач, позволивших американским военным сосредоточиться на наступательных операциях. Тогда компания привлекла к работе в Ираке около 10 000 подрядчиков из разных стран, в частности, с Балкан.

Помимо Ирака компания работала в Африке и Юго-Западной Азии, где проводила курсы по медицинской подготовке, занималась строительством и материально-технической поддержкой стран-партнеров США. В ЦАР они обеспечивали безопасность американских дипломатических объектов, работая на Госдеп. В 2017 году SOC зашла на работу в Сомали. Там они также работают на Госдеп, отвечая за безопасность американской дипломатической миссии в стране, восстановившей работу в 2018-м, предоставляя круглосуточную охрану периметра, группы реагирования на ЧС, передвижные патрули и защитные группы сопровождения.

Также компания работает в Израиле. Там, помимо типичного для ЧВК набора услуг, SOC обеспечивали дипломатическую миссию всем необходимым: занимались поиском жилья и офисных помещений, медицинским обслуживанием, организацией рекреационной зоны, отвечали за связь...

ЭТОТ СПЕЦПРОЕКТ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ. ОН ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЛАТНЫХ ПОДПИСЧИКОВ LIGA.NET. ВЫ СМОТРИТЕ ФРАГМЕНТ МАТЕРИАЛА. ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА СУММУ ОТ 100 ГРН / МЕС (ЗДЕСЬ ИЛИ НА PATREON), ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ ДОСТУП К ЭТОМУ И ДРУГИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕКСТАМ НАШЕЙ КОМАНДЫ.

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