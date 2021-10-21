Все на Марс! Жить, строить, воевать. Новая история от LIGA.net и астронавтов NASA (анонс)

Последние 60 лет человечество активно изучает Марс. Сначала были обзорные миссии и слабо различимые изображения. Теперь роверы ежедневно передают тысячи качественных фотографий, звуки планеты и даже берут пробы инопланетного грунта. Следующим этапом должна стать пилотируемая миссия. И множество людей прилагают невероятные усилия, чтобы это случилось.

Путешествие на Марс – дорогая и опасная затея. Нужно предусмотреть тысячи мелочей. Всего одна ошибка может привести к мучительной смерти. И самое главное: первым астронавтам придется смириться с фатальным фактом. "В настоящее время отправка людей на Марс – это путешествие в один конец. И, скорее всего, самоубийственная миссия", – говорит LIGA.net профессор астрономии Университета Вандербильта Дэвид Вейнтрауб.

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Несмотря на риски, пилотируемая миссия состоится и, вероятно, относительно скоро. Такое мнение LIGA.net выразили астронавты NASA Энтони Инглэнд, Джей Кларк Баки и швейцарский физик, летчик и космонавт Европейского космического агентства Клод Николье. "Человеческие путешествия на Марс произойдут, я уверен в этом! Вероятно, в следующем десятилетии, после 2030 года", – сказал Николье.

Марсианские первопроходцы проложат дорогу к главной цели – колонизации Марса. "Это позволит родиться новым творческим ветвям человеческой цивилизации", – объясняет LIGA.net основатель Марсианского сообщества Роберт Зубрин, который вдохновил миллиардера Илона Маска "марсианской мечтой". "Люди построят там города, создадут новые нации с новыми языками, литературой, технологиями, историей и героями", – говорит он.

Будет ли это полноценной жизнью? При нынешнем уровне технологического развития – нет. Выживание станет ежедневной целью колонизаторов. "Марс – буквально инопланетная среда, совершенно негостеприимная для жизни, какой мы ее знаем. Придется столкнуться с недостатком кислорода, воды, солнечного света, отсутствием защиты от космической радиации и огромной удаленностью от Земли", – говорит LIGA.net астрофизик и известный популяризатор науки Пол Саттер. Он уверен: "Потенциальный колонизатор должен смириться с мыслью, что у него просто ничего не получится".

Но люди, готовые заплатить эту цену, точно найдутся. Они переживут абсолютно фантастический опыт. И войдут в историю человечества.

Путешествие на Марс и его колонизация: что для этого нужно, с какими трудностями мы там столкнемся, а главное – зачем нам это? Об этом в новой масштабной истории LIGA.net совместно с известными учеными, идеологами колонизации Марса и астронавтами.

"Партнер". Кроме доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы. Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net в воскресенье, 24 октября. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку. Кроме доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

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