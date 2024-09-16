В воскресенье в обед бывший президент США Дональд Трамп играл в своем гольф-клубе, когда Секретная служба заметила торчащее из кустов дуло. Они открыли огонь, преследовали и задержали потенциального убийцу. Им оказался 58-летний мужчина – Райан Уэсли Рут, сторонник Украины и идеалист. Трамп не пострадал.

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Это вторая попытка покушения на Трампа. Первая произошла 13 июля на митинге, когда стрелок попал ему в ухо. После этого охрану кандидата в президенты усилили.

LIGA.net перечитала Politico, CNN, The Times, The Guardian, The Washington Post, The New York Times и собрала пять интересных фактов об этой истории.

Убийца затаился с автоматом в кустах

По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, примерно в 13:30 агент Секретной службы заметил мужчину с винтовкой, торчавшей из-за ограды поля для гольфа, и немедленно выстрелил в него – прежде чем тот скрылся. Трамп находился на расстоянии 300-400 метров.

Впоследствии в кустах правоохранительные органы нашли "винтовку типа АК-47" с прицелом, а также два висевших на ограждении рюкзака и камеру GoPro. Брэдшоу сказал, что подозреваемый "намеревался снять происходящее". "Это указывает на высокий уровень планирования", – говорит бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.