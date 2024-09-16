У неділю в обід колишній президент США Дональд Трамп грав у своєму гольф-клубі, коли Секретна служба помітила дуло, що стирчало з кущів. Вони відкрили вогонь, переслідували та затримали потенційного вбивцю. Ним виявився 58-річний чоловік – Раян Веслі Рут, прихильник України й ідеаліст. Трамп не постраждав.

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Це друга спроба замаху на Трампа. Перша сталася 13 липня на мітингу, коли стрілець поцілив йому у вухо. Після цього охорону кандидата у президенти посилили.

LIGA.net перечитала Politico, CNN, The Times, The Guardian, The Washington Post, The New York Times та зібрала п’ять цікавих фактів про цю історію.

Убивця затаївся з автоматом у кущах

За словами шерифа округу Палм-Біч Ріка Бредшоу, приблизно о 13:30 агент Секретної служби помітив чоловіка з гвинтівкою, що стирчала через огорожу поля для гольфа, і негайно вистрілив у нього – перш ніж той утік. Трамп був на відстані 300-400 метрів.

Згодом у кущах правоохоронні органи знайшли "гвинтівку типу АК-47" з прицілом, а також два наплічники та камеру GoPro, які висіли на огорожі. Бредшоу сказав, що підозрюваний "мав намір зняти те, що відбувається". "Це вказує на високий рівень планування", – каже колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб.