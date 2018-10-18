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Боты:
18.10.2018, 15:00

За что убили Джамаля Хашогги. Последняя статья убитого журналиста

За что убили Джамаля Хашогги. Последняя статья убитого журналиста - Фото
Джамаль Хашогги (архивное фото)

The Washington Post посмертно опубликовал последнюю статью убитого журналиста Джамаля Хашогги. Читайте ее перевод от LIGA.net

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Примечание от Карен Аттиах, редактора колонки Мнение мира:

Я получила этот текст от переводчика и помощника Джамаля Хашогги через день после того, как он исчез в Стамбуле. The Washington Post не публиковал его потому что все в редакции надеялись на то, что Джамаль вернется и мы все вместе сможем его отредактировать. Но теперь я должна признать, что этого не произойдет. Это последний “кусочек” его, который я опубликую в The Washington Post. В этой колонке отлично прослеживается его самоотверженность и страсть в борьбе за свободу в арабском мире. Свободу, за которую он, по-видимому, отдал жизнь. Я всегда буду благодарна Джамалю за то, что он выбрал именно наше издание в качестве своего журналистского дома и подарил нам возможность работать рука об руку.

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Недавно я смотрел отчет “Свобода в мире” от Freedom House за 2018 год и пришел к печальному умозаключению. Только одну страну в арабском мире можно назвать “свободной”. Это Тунис. Следом за ним идут Иордания, Марокко и Кувейт, которые подпадают под определение “частично свободных” государств. Во всех остальных арабских странах “нет свободы”.

Следовательно, арабы, проживающие в этих странах, либо не информированы, либо неправильно информированы. Они не могут принимать правильные решения, вступать в открытые дискуссии, да и просто делать то, что благоприятно повлияет на их повседневную жизнь. Политика арабских стран прямо влияет на психоэмоциональное состояние общества, и, в то время как многие не хотят этого признавать, значительная часть населения действительно страдает. Печально, конечно, но вряд ли эта ситуация изменится к лучшему.

В 2011 году у арабского мира появилась искра надежды. Журналисты, ученые и простое большинство населения понадеялись на светлое и свободное будущее своих стран. Они надеялись на то, что им удастся сбросить с себя властную правительственную руку, что им удастся прекратить постоянные вмешательства властей в их личную жизнь, что им удастся добиться свободы слова. Но эти надежды быстро испарились; эти страны либо сделали шаг назад и восстановили былой “статус-кво”, либо столкнулись с еще большими трудностями.

Мой дорогой друг, известный саудовский писатель Салех аль Шехи написал в своей колонке одну из самых известных статей, которую когда-либо печатали в Саудовской Аравии. Увы, сейчас он отбывает 5-летнее заключение за неприятные правительству высказывания. Полное изъятие египетскими властями тиража частной ежедневной газеты Аль-Масри Аль-Юм уже не вызывает удивления у журналистов. Подобные действия власть имущих останутся безнаказанными, международное сообщество их не заметит. Но люди заметят. Заметят и осудят.

Арабским властям фактически было даровано право приглушать голоса СМИ. Было время, когда журналисты думали, что в Интернете будет настоящая свобода, что в нем не будет цензуры, которая непременно присутствует в печатных СМИ. Но эти власти, само существование которых зависит от возможности контролировать поток информации, накинулись на Интернет. Более того, они арестовывали журналистов и давили на рекламщиков: все это только для того, чтобы как можно меньшее количество людей увидело некоторые статьи.

Сейчас остались живы лишь несколько оазисов, которые продолжают воплощать в себе дух Арабской весны. В противовес своим соседями, которые всеми силами желают поддерживать “старый арабский порядок”, власти Катара поддерживают свободное развитие международных СМИ. Даже в тех же Тунисе и Кувейте, где медиа по крайней мере “частично свободны”, фокус делается на внутренних проблемах, а не на вызовах, с которым сталкивается великий арабский мир. Но и они боятся давать слово саудовским, египетским и йеменским журналистам. А Ливан? Что с этой жемчужиной арабского мира? Там, ведь, тоже поляризация мнений в СМИ доведена до абсурда, там же все информационное поле выстроено вокруг про-иранской партии Хезболла.

Над арабским миром сейчас нависла новая версия Железного занавеса. И создана она не внешними политическими силами, а внутренними. Во время Холодной войны Радио Свободная Европа, которое спустя некоторое время превратилось в инструмент критики властных институций, сыграло заметную роль в поддержании искры надежды на свободу. Арабам нужно что-то похожее. В 1967 году The New York Times и The Washington Post вместе создали International Herald Tribune - международную газету, которая стала той самой платформой, где теперь можно услышать голоса со всего мира.

Мой дом, The Washington Post, выступил с инициативой переводить и публиковать на арабском многие мои статьи. И за это я ему благодарен. Арабы должны читать на своем родном языке, чтобы они могли понимать и обсуждать различные аспекты демократии в США и на Западе. Чтобы они также понимали трудности, с которыми сталкивается эта демократия. Если египтянин прочитает статью The Washington Post, в которой описывается процесс создания этой газеты, он, с высокой долей вероятности, поймет, как воплотить в жизнь похожий проект в своей родной стране.

Арабскому миру нужна современная версия старых международных медиа, чтобы людям было откуда узнать о мировых событиях. Но еще более важно дать арабам возможность высказаться. Мы страдаем от бедности, неуклюжего правительства и скудного образования. Путем создания международного форума, который не зависел бы от националистических правительств и распространяемой ими пропаганды, обычные люди в арабском мире смогут решить структурные проблемы своих родных стран.

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Теги: The Washington Post, перевод, статья, Джамаль Хашогги
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