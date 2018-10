За что убили Джамаля Хашогги. Последняя статья убитого журналиста

The Washington Post посмертно опубликовал последнюю статью убитого журналиста Джамаля Хашогги. Читайте ее перевод от LIGA.net

Реклама

Реклама

Реклама

Примечание от Карен Аттиах, редактора колонки Мнение мира:

Я получила этот текст от переводчика и помощника Джамаля Хашогги через день после того, как он исчез в Стамбуле. The Washington Post не публиковал его потому что все в редакции надеялись на то, что Джамаль вернется и мы все вместе сможем его отредактировать. Но теперь я должна признать, что этого не произойдет. Это последний “кусочек” его, который я опубликую в The Washington Post. В этой колонке отлично прослеживается его самоотверженность и страсть в борьбе за свободу в арабском мире. Свободу, за которую он, по-видимому, отдал жизнь. Я всегда буду благодарна Джамалю за то, что он выбрал именно наше издание в качестве своего журналистского дома и подарил нам возможность работать рука об руку.

Недавно я смотрел отчет “Свобода в мире” от Freedom House за 2018 год и пришел к печальному умозаключению. Только одну страну в арабском мире можно назвать “свободной”. Это Тунис. Следом за ним идут Иордания, Марокко и Кувейт, которые подпадают под определение “частично свободных” государств. Во всех остальных арабских странах “нет свободы”.

Следовательно, арабы, проживающие в этих странах, либо не информированы, либо неправильно информированы. Они не могут принимать правильные решения, вступать в открытые дискуссии, да и просто делать то, что благоприятно повлияет на их повседневную жизнь. Политика арабских стран прямо влияет на психоэмоциональное состояние общества, и, в то время как многие не хотят этого признавать, значительная часть населения действительно страдает. Печально, конечно, но вряд ли эта ситуация изменится к лучшему.

В 2011 году у арабского мира появилась искра надежды. Журналисты, ученые и простое большинство населения понадеялись на светлое и свободное будущее своих стран. Они надеялись на то, что им удастся сбросить с себя властную правительственную руку, что им удастся прекратить постоянные вмешательства властей в их личную жизнь, что им удастся добиться свободы слова. Но эти надежды быстро испарились; эти страны либо сделали шаг назад и восстановили былой “статус-кво”, либо столкнулись с еще большими трудностями.

Мой дорогой друг, известный саудовский писатель Салех аль Шехи написал в своей колонке одну из самых известных статей, которую когда-либо печатали в Саудовской Аравии. Увы, сейчас он отбывает 5-летнее заключение за неприятные правительству высказывания. Полное изъятие египетскими властями тиража частной ежедневной газеты Аль-Масри Аль-Юм уже не вызывает удивления у журналистов. Подобные действия власть имущих останутся безнаказанными, международное сообщество их не заметит. Но люди заметят. Заметят и осудят.

Арабским властям фактически было даровано право приглушать голоса СМИ. Было время, когда журналисты думали, что в Интернете будет настоящая свобода, что в нем не будет цензуры, которая непременно присутствует в печатных СМИ. Но эти власти, само существование которых зависит от возможности контролировать поток информации, накинулись на Интернет. Более того, они арестовывали журналистов и давили на рекламщиков: все это только для того, чтобы как можно меньшее количество людей увидело некоторые статьи.

Сейчас остались живы лишь несколько оазисов, которые продолжают воплощать в себе дух Арабской весны. В противовес своим соседями, которые всеми силами желают поддерживать “старый арабский порядок”, власти Катара поддерживают свободное развитие международных СМИ. Даже в тех же Тунисе и Кувейте, где медиа по крайней мере “частично свободны”, фокус делается на внутренних проблемах, а не на вызовах, с которым сталкивается великий арабский мир. Но и они боятся давать слово саудовским, египетским и йеменским журналистам. А Ливан? Что с этой жемчужиной арабского мира? Там, ведь, тоже поляризация мнений в СМИ доведена до абсурда, там же все информационное поле выстроено вокруг про-иранской партии Хезболла.

Над арабским миром сейчас нависла новая версия Железного занавеса. И создана она не внешними политическими силами, а внутренними. Во время Холодной войны Радио Свободная Европа, которое спустя некоторое время превратилось в инструмент критики властных институций, сыграло заметную роль в поддержании искры надежды на свободу. Арабам нужно что-то похожее. В 1967 году The New York Times и The Washington Post вместе создали International Herald Tribune - международную газету, которая стала той самой платформой, где теперь можно услышать голоса со всего мира.

Мой дом, The Washington Post, выступил с инициативой переводить и публиковать на арабском многие мои статьи. И за это я ему благодарен. Арабы должны читать на своем родном языке, чтобы они могли понимать и обсуждать различные аспекты демократии в США и на Западе. Чтобы они также понимали трудности, с которыми сталкивается эта демократия. Если египтянин прочитает статью The Washington Post, в которой описывается процесс создания этой газеты, он, с высокой долей вероятности, поймет, как воплотить в жизнь похожий проект в своей родной стране.

Арабскому миру нужна современная версия старых международных медиа, чтобы людям было откуда узнать о мировых событиях. Но еще более важно дать арабам возможность высказаться. Мы страдаем от бедности, неуклюжего правительства и скудного образования. Путем создания международного форума, который не зависел бы от националистических правительств и распространяемой ими пропаганды, обычные люди в арабском мире смогут решить структурные проблемы своих родных стран.