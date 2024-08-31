Мобильная связь, навигация, наблюдение из космоса – далеко не весь список функций, выполняемых спутниками.

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Согласно подсчетам Европейского космического агентства по состоянию на 2024 год, всего на орбите Земли находится 9 000 космических спутников.

Наверное, нет украинца, который не слышал бы о спутниковой связи Starlink. Компании Илона Маска удалось создать практически мегазвезды спутников, охватывающих территорию практически всех развитых стран мира.

Количество спутников Starlink по состоянию на июль 2024 года достигало 6 200. Еще в 2022 году количество абонентов Starlink превышало 1 млн.

Однако мы стоим на пороге большого перелома и являемся буквально свидетелями столкновения цивилизаций в космосе.

Китай планирует к 2025 году запустить в космос 25 000 спутников и начать полностью доминировать в космосе. Для этого КНР необходимо до 2025 года создать индустрию космической информации стоимостью более 28,2 млрд долларов.

В то же время замминистра иностранных дел России заявил, что Россия готова играть ва-банк и разместить на орбите ядерное оружие с гипотетическим намерением его взорвать. Ученые и военные говорят, что это станет концом современной эры и отбросит нас на десятки лет назад.

Такой взрыв повлечет за собой эффект домино, или как говорят астрофизики – эффект Кесслера. Космический мусор разлетится по всей орбите и сделает его непригодным для использования на годы. Лишь одна гайка, летящая со скоростью 15 км/с, может разрушать другие спутники и увеличивать космический мусор в геометрической прогрессии. А такого на орбите, по подсчетам Европейского космического агентства, более 1 млн единиц.

Чтобы больше разобраться во всех этих моментах, LIGA.net расспросил ведущих специалистов Британского Королевского института объединенных служб (RUSI), Европейского космического агентства, Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Киевского национального университета имени Т. Шевченко и Национального авиационного университета, Министерства иностранных дел США (Держдепа), Министерства обороны США, NASA, Фонда Сергея Притулы и Главного управления разведки.