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Афганистан – это трагедия планеты

Цей матеріал також доступний українською
Афганистан – это трагедия планеты

советник министра инфраструктуры, экс-замгендиректора Укроборонпрома
16.08.2021, 15:03

Сначала СССР думал, что Афганистану нужна помощь, потом Америка. Но почти 50 лет войны показали – не нужно лезть в чужой дом и навязывать свои правила

Афганистан. Я помню свою первую родину невероятно свободной, светской, цветущей и с детства – в слезах войны, которая началась еще до моего рождения. 

То, что мы с вами переживаем в Крыму и на Донбассе с 2013 года, в Афганистане началось сорок лет назад. С той лишь разницей, что в Афганистане советские войска захватили не две области, не 7% территории, а одномоментно всю страну. 

Многие из тех, кто сегодня возмущается действиями России на украинской земле, некогда сами открыто поддержали "интернациональный долг" советских войск в Афганистане, которому предшествовали два государственных переворота, убийства афганских президентов и тайные казни политических лидеров инициированных и поддержанных Москвой. 

Существует миф, что "советы" были не оккупантами, а помогали отстраивать Афганистан – пришли на афганскую землю со своими ресурсами, людьми и караванами военной техники, чтобы помочь жить лучше. Но кому в итоге нужна была вся эта инфраструктура на фоне тысяч убитых, раненых и уничтоженных судеб? Где все это сейчас, и кто этими руинами может пользоваться?! Россияне тоже построили крымский мост, но от этого не перестали быть оккупантами.

Афганистан же до оккупации был одной из самых светских стран региона. В середине 60-х была принята новая Конституция, женщины получили избирательное право, появились первые совместные ВУЗы, свободная пресса и избираемый парламент. Мой отец рассказывал, как в его студенческие годы супруга афганского короля ездила по Кабулу на кабриолете с непокрытой головой, и это считалось нормой. Сам король, получивший блестящее светское и военное образование во Франции, был примером для целого поколения молодых людей.

Советская оккупация в один день поставила целый народ перед абсурдным выбором: остаться жить с коммунистами или бросить семью, уйти в горы и стать партизаном. Миллионы людей отказались делать этот выбор – кто-то эмигрировал, десятки тысяч присоединились к движению сопротивления, а оставшиеся продолжили жить во внутренней эмиграции, отказываясь признать оккупационный режим – сначала советский, а потом американский. 

Это была их страна и бежать из нее было некуда. Не было условного свободного Киева или Львова, везде был сплошной Донецк и Луганск.

Я не поддерживаю того, что сейчас происходит на моей первой родине. Мне больно думать, что места, где я вырос, города, где родилась и похоронена моя мама, снова в огне, и в ближайшие годы вряд ли смогут вернуться к мирной жизни. На этот раз по вине или вследствие действий США. А некогда – по команде из Москвы, руками тех, кого потом назовут ветеранами войны...

Афганистан – это трагедия планеты, которая только разворачивается, пощечина за неуважение и уверенность, что кто-то знает, как лучше жить другому народу в собственной стране. 

Я не знаю, как лучше моей стране, – жить в мирной оккупации или гореть в этой войне. И мне удивительно читать сотни постов экспертов и знатоков, которые знают, как лучше. Я думаю, почти полстолетия этой войны еще раз должны напомнить, что не нужно лезть в чужой дом и красть у других право жить своей жизнью. 

Потому что рано или поздно они вернутся за этим долгом – за своей землей, традициями, утраченными годами и поколениями.

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Афганистан талибан война в Афганистане талибы
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