Америка – самая могучая из оставшихся империй. Может себе позволить политические перипетии

За 10 последних лет в США случилось более 40-ка масштабных актов группового протеста, сопровождавшихся насилием, причинением вреда имуществу, смертями и ранениями. События, которые произошли в Вашингтоне в начале 2021 года, выгодно отличаются краткостью, низким количеством участников и небольшим ущербом собственности.

Арестовали 52 человека. Для сравнения: во время Occupy Wall Street, случившегося 17 сентября 2011 года при президенте Бараке Обаме, арестовали более 700 человек. Тогда в Висконсине здания органов власти были захвачены на 18 дней. В 2014-м протесты в Фергюсоне продолжались более шести недель. В ноябре 2016 года протесты против избрания Дональда Трампа президентом привели к беспорядкам в 25-ти городах США. Только в одном Окленде было сожжено более 40-ка зданий, множество сотрудников полиции было ранено.

Смерть четырех участников – безусловная трагедия, и хотя бы поэтому просто игнорировать факт возникновения таких протестов невозможно. Но во время массовых протестов люди гибнут. Толпа – это вообще очень опасно, а толпа агрессивных протестующих с одной стороны и полиции (особенно американской) с другой – это две докритические радиоактивные массы, при встрече не образующие закритическую массу только если очень повезет.

Но люди – это люди, мир – в их глазах. За беспорядками в Вашингтоне они видят то, что очень хотят увидеть: русские патриоты – конец Америки и крах демократии; левые радикалы – демонического Трампа и дьявольских трампистов, которые пытаются уничтожить демократию и погрузить страну в хаос; записные либералы – страшную угрозу идеальному образу "тихой процветающей страны – лидера свободного мира"; государственники – покушение на самое святое: здания государственной власти.

Меж тем Америке нет дела ни до кого из них, особенно до русских патриотов и либералов. Америка – наиболее могущественная из оставшихся трех с половиной империй современного мира – страна не то чтобы привлекательная (лучшие фильмы о США это, конечно, "Три билборда" и "Карточный Домик"), во многом слишком напоминающая и Древний Рим и Российскую Империю одновременно, но при этом все еще (и надолго еще) очень эффективная.

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В ней не слишком безопасно (один расстрел в школе унесет на порядок больше жизней чем любая демонстрация с беспорядками), но – экономически эффективно.

Политические перипетии Америки громки, но не потому, что опасны, а как раз потому, что политическая система США легко может себе эту громкость позволить.

Там можно объявлять импичменты и допрашивать президентов в Конгрессе, выбирать Трампа и не переизбирать Трампа, переживать бунты, неповиновение губернаторов, разные законы в каждом штате, бесчисленные вето и преодоления вето, пробитие фискальных потолков и шатдауны правительства – и ничего, все нормально. Ни вторая империя – Китай, ни третья – ЕС, ни полуимперия России десятой доли такого не переживут.

Не стоит обольщаться и левым радикалам, верующим демократам – Трампогонителям. Как бы ни был неприятен им Трамп лично и мифические брутальные снежно-белые пожилые мужики-шовинисты, которые его поддерживают, беспорядки в США – это историческое оружие меньшинств, женщин и демократов; статистика легкодоступна и однозначна.

Боже меня упаси сделать из этого вывод, что меньшинства, женщины или демократы чем-то хуже "остальных": беспорядки – это последний способ даже уже и не борьбы, а выражения безнадежного протеста против диктатуры большинства (если, конечно, не считать мародеров и продажных политиков, делающих себе на беспорядках политический капитал).

Понятно, что белое обеспеченное большинство, мужчины, чувствующие себя хозяевами страны, и республиканцы, ратующие за меритократию в меритократической Америке, ранее почти не устраивали беспорядков.

Но вот так бывает – времена меняются. Теперь "меньшинско"-женско-демократическому большинству в США, на глазах перестающих быть страной меритократии, надо привыкать к непривычной доселе роли: им теперь быть большинством и терпеть выступления новых меньшинств – белых цисгендерных мужчин-шовинистов в первую очередь, но и в целом экономически активного класса, деятельность которого новое большинство, кажется, всерьез почитает за семь хлебов, которыми можно накормить всех желающих, на халяву наедаться (а сам этот экономически активный класс недурно бы медленно и нежно распинать все больше – так сказать для полноты аналогии).

Так что Трамп не хуже (и не лучше) любого кумира радикального меньшинства. Его вина не в беспорядках, а в том, что он стал его кумиром. Впрочем, тут он оказывается в одном ряду с весьма знаменитыми личностями – Манделой, Кингом, Ганди (Лениным, Хомейни, Гитлером) и так далее. Вы поняли, почему я взял три имени в скобки?

Ну конечно – те, кто не в скобках, боролись за "правое дело" согласно "современной классификации дел", выпущенной мировым обкомом. А вторые – за "неправое дело", которое, по иронии судьбы, сегодня называть "левым делом" запрещено.

Вот только обкомы меняют мнения и сами меняются. И в этом смысле Трамп существенно выигрывает у упомянутых героев уже тем, что его "правое дело" очень несильно отличается от "левого дела" его оппонентов, и беспорядки, им косвенно спровоцированные, невелики – и (пока) на порядок слабее беспорядков 2016 года, спровоцированных демократами – теми самыми, которые сегодня обвиняют Трампа чуть ли не в попытке госпереворота.

Конечно, есть еще вопрос сакральности органов власти. Ведь впервые в новой истории США протестующие захватывают и разрушают не дома и магазины ни в чем не повинных граждан (как движение Black Lives Matter) и не бизнес-улицы, как Оккупайцы, а символ государственности, можно сказать – Курию Сената.

Впрочем, в Древнем Риме, чьей реинкарнацией США являются (посмотрите хотя бы на мемориал Линкольна в Вашингтоне – это же храм Юпитера, со статуей Юпитера внутри), захват Курии был явлением регулярным во времена двухпартийности. В США власть не сакральна. Поэтому совершенно, в частности, неуместен вопрос – "почему Сенат так плохо охраняется". Сенат охраняется так, как должно охраняться обычное публичное здание, где работают люди – это вам не Россия, где самый мелкий правитель уже крупный бог.

Так что в захвате на часок Капитолия не больше признаков краха Америки, чем в захвате в Москве, например, Большого театра – не обольщайтесь.

Если мы хотим смотреть на мир не через призму своих страхов и желаний, а объективно, зависимость нашего взгляда от "позиции обкома" должна быть исключена. К сожалению, вместе с ней нам придется исключить из "уравнения" и самих себя: мы – это наши убеждения, наш "обком" это наше все.

Вот недовольные результатами выборов сторонники Х заявляют о фальсификациях; вот суды отвергают их иски; вот они выходят на улицы; вот полиция их разгоняет. Кто же этот Х – Тихановская? Навальный? Трамп?

Вот войска одной страны занимают территорию другой, населенную по большей части представителями национальности первой страны. Кто же это – Армения с Карабахом или Россия с Крымом? А вот войска второй страны возвращают себе часть той территории. Это Азербайджан или Украина?

Отличия этих вариантов только в нашей "обкомовской" позиции. Нет, не поймите меня неправильно – отличий, конечно, море, и глупо предполагать, и хотеть, чтобы мы были одинаково индифферентны ко всем описанным случаям, "каким-то хазарам, какой-то Олег…".

Но поймите меня правильно, наше отношение к отличиям полностью зависит от нашей идеологической парадигмы. Так что, если мелкие беспорядки в Вашингтоне кажутся вам чем-то большим, чем всего лишь еще одними беспорядками в череде частых беспорядков в США, проверьте вашу парадигму, она не объективна.

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