Встреча Трампа и Путина грозит стать ритуальной пародией на понятия "диалог", "взаимопонимание", "взаимное стремление к миру"

Традиционная дипломатия предполагает, что саммит между "российской цивилизацией" и "загнивающим бездуховным Западом" может привести к одному из двух итогов: либо это "саммит надежды" (формат "Рейкьявик", Горбачев-Рейган), либо это "саммит Берлинской стены" (Хрущев-Кеннеди, июнь 1961 года, привел к тому, что в августе 1961 года СССР взгромоздил "берлинскую стену").

Что касается встречи Трампа и Путина, то это будет первый в истории дипломатии саммит такого масштаба в формате "черная месса".

Этот формат не предполагает сам по себе ни "надежды", ни "эскалации". Он является "черным перевертышем" человеческих коммуникаций и ритуальным пародированием таких ключевых концептов, как "диалог", "взаимопонимание", "взаимное стремление к миру", "прекращение конфликта" и т. д.

Ultima Thule Трампа: почему его фантазии не работают с диктаторами

"Черная месса" не предполагает никакого реального таймлайна политических изменений, а является ритуальной инсталляцией основного сюжета главы 13 "Откровения Иоанна Богослова" (Красный Дракон дает силу Зверю Моря, который был ранен до этого, но исцелен и выходит на мировую сцену командовать всем человечеством, Зверь Моря дает власть Зверю Земли. Зверь Земли говорит "как агнец", но выражает волю Красного Дракона. Оба Зверя – лжепророчествуют, обольщают народы).

После завершения "черной мессы" проводится пресс-конференция, на которой произносятся малопонятные слова и выражения, специальные заклятия и призывы к народам зайти под покров антихриста.

