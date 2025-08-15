Зустріч Трампа і Путіна загрожує стати ритуальною пародією на поняття "діалог", "взаєморозуміння", "взаємне прагнення до миру"

Традиційна дипломатія передбачає, що саміт між "російською цивілізацією" і "бездуховним Заходом, що загниває" може призвести до одного з двох підсумків: або це "саміт надії" (формат "Рейк'явік", Горбачов-Рейган), або це "саміт Берлінського муру" (Хрущов-Кеннеді, червень 1961 року, призвів до того, що в серпні 1961 року СРСР видер "берлінський мур").

Що стосується зустрічі Трампа і Путіна, то це буде перший в історії дипломатії саміт такого масштабу у форматі "чорна меса".

Цей формат не передбачає сам по собі ні "надії", ні "ескалації". Він є "чорним перевертнем" людських комунікацій і ритуальним пародіюванням таких ключових концептів, як "діалог", "порозуміння", "взаємне прагнення до миру", "припинення конфлікту" тощо.

"Чорна меса" не передбачає жодного реального таймлайну політичних змін, а є ритуальною інсталяцією основного сюжету глави 13 "Об'явлення Івана Богослова" (Червоний Дракон надає силу Звірові Моря, якого було поранено до цього, але зцілено, він виходить на світову сцену командувати всім людством, Звір Моря надає владу Звірові Землі. Звір Землі говорить "як агнець", але висловлює волю Червоного Дракона. Обидва Звіра – псевдопророкують, зваблюють народи).

Після завершення "чорної меси" проводять пресконференцію, на якій вимовляють малозрозумілі слова і вирази, спеціальні закляття і заклики до народів зайти під покров антихриста.

