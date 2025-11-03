Оригинал колонки опубликован на The Conversation





Человек, ранее известный как принц Эндрю, теперь будет именоваться просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, после того как его лишили всех официальных титулов. В заявлении Букингемского дворца говорится о том, что король "инициировал официальный процесс" лишения своего брата титулов. Речь идет о патенте на литеры – механизм, с помощью которого монарх вправе лишать таких титулов как "принц" и подобных.

В основе дела лежат отношения Маунтбеттена-Виндзора с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, а также обвинения от жертвы Эпштейна Вирджинии Джуффре в том, что ее принуждали к сексу с тогдашним принцем, когда она была еще подростком. Маунтбеттен-Виндзор отрицает эти обвинения. Во дворце заявили: "Их Величество хотят четко заявить, что их мысли и глубокое сочувствие были и останутся с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия".

Маунтбеттен-Виндзор также будет выселен из своей виндзорской резиденции Роял Лодж и, как сообщается, переедет в Сандрингем – королевскую резиденцию, находящуюся в частной собственности короля.

Но почему, по заявлению Букингемского дворца, стало "необходимым" для короля Чарльза III "осудить" своего брата таким образом – и почему именно сейчас?

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net