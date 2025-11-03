Оригінал колонки опубліковано на The Conversation





Людина, раніше відома як принц Ендрю, тепер буде зватися просто Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, після того як його позбавили всіх офіційних титулів. У заяві Букінгемського палацу йдеться про те, що король "ініціював офіційний процес" позбавлення свого брата титулів. Йдеться про патенти на літери – механізм, за допомогою якого монарх може позбавляти таких титулів як "принц" та інші.

В основі справи лежать стосунки Маунтбеттена-Віндзора із засудженим педофілом Джеффрі Епштейном, а також звинувачення від жертви Епштейна Вірджинії Джуффре в тому, що її примушували до сексу з тодішнім принцом, коли вона була ще підлітком. Маунтбеттен-Віндзор заперечує ці звинувачення. У палаці заявили: "Їх Величності бажають чітко заявити, що їхні думки та глибоке співчуття були й залишатимуться з жертвами і тими, хто пережив будь-які форми насильства".

Маунтбеттен-Віндзор також буде виселений зі своєї віндзорської резиденції Роял Лодж і, як повідомляється, переїде в Сандрінгем, королівську резиденцію, що перебуває у приватній власності короля.

Але чому сталося, за заявою Букінгемського палацу, "необхідним" для короля Чарльза III "засудити" свого брата в такий спосіб – і чому саме зараз?

