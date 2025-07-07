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Через день после того, как президент Дональд Трамп подписал свой "большой и красивый законопроект", Илон Маск объявил о создании новой политической силы, которую он назвал "Американской партией".

Накануне он в своей социальной сети Х провел опрос пользователей и установил, что тех, кто приветствует идею создания новой партии, в два раза больше тех, кто выступает против этого проекта. "Сегодня "Американская партия" создана для того, чтобы дать вам свободу, – заявил он своим сторонникам. – Мы живем в однопартийной системе и движемся к банкротству нашей страны из-за растрат и взяточничества. Вы хотели новую партию – и вы ее получите!"