Колонка написана для Haqqin.az, передрук з дозволу редакції





Наступного дня, після того як президент Дональд Трамп підписав свій "великий і прекрасний законопроєкт", Ілон Маск оголосив про створення нової політичної сили, яку він назвав "Американською партією".

Напередодні він у своїй соціальній мережі Х провів опитування користувачів і встановив, що тих, хто підтримує ідею створення нової партії, удвічі більше, ніж тих, хто виступає проти цього проєкту. "Сьогодні "Американська партія" створена для того, щоб дати вам свободу, – заявив він своїм прихильникам. – Ми живемо в однопартійній системі та рухаємося до банкрутства нашої країни через розтрати й хабарництво. Ви хотіли нову партію – і ви її отримаєте!"