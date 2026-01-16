Чи стануть ігри Трампа в "право сили" підставою для європейців проявити політичну волю?

Світовий порядок і міжнародне право можна вважати офіційно неіснуючими після операції "Абсолютна рішучість" – захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями.

Заради справедливості, система міжнародного права була тяжко хворою вже давно, і події у Венесуелі – найкраще тому підтвердження. Світові лідери засуджували Мадуро за незаконне захоплення влади ще 2013 року, задовго до першого президентства Дональда Трампа, однак за цими словами роками не було жодних дій.

Але саме операція "Абсолютна рішучість" стала точкою неповернення.

