Тегеран пытается диктовать свою повестку на переговорах с США

По поводу переговоров США и Ирана энтузиазма все меньше.

Иранцы, не будь дураками, сразу "срисовали" бы главную проблему Дональда Трампа – ему нужно хоть что-то предъявить к своим 100 дням президентства.

Но перемирия в Украине – нет, возвращения заложников из Газы и прекращения войны в секторе – нет, торговая война – вообще непонятно, что такое, короче, тоже пока нет. Остается Иран.

Поэтому, если верить Wall Street Journal, на переговорах c США в Омане иранцы выкатили сразу кучу условий, в которых в первую очередь бросается в глаза слово "немедленно".

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По данным Wall Street Journal, иранская делегация выдвинула следующие условия на переговорах:

1. Немедленный доступ к замороженным иранским активам за рубежом.

2. Существенное ослабление ограничений на экспорт иранской нефти.

3. Быстрое снятие санкций, связанных с ядерной программой.

Обо всем остальном обещают подумать потом, как пишет CNN, "на основе доброй воли".

Тот факт, что иранский режим и "добрая воля" – понятия из разных вселенных, не учитывается.

Своей "пороговостью" (то есть, возможностью создать ядерную бомбу) они успешно торгуют уже четверть века, и почему это не должно получиться сейчас?

В переговорах пока вообще никак не присутствуют иранская программа баллистических ракет и поддержка их "прокси". Если хоть одно из условий, которые ставит Тегеран (см. выше) будет выполнено, то Иран получит кучу денег на восстановление Хезболлы и хуситов, на производство ракет и прочие развлечения, от которых у всех нас в Израиле изжога и панические атаки.

Одна надежда на то, что иранцы оборзеют и перегнут планку, Трамп разозлится, – ну и дальше понятно.

Или все это, как я уже писал, "операция прикрытия", но на это как раз надежды все меньше.

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