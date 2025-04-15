Щодо переговорів США та Ірану ентузіазму дедалі менше.

Іранці, якби не були дурнями, одразу "змалювали" головну проблему Дональда Трампа – йому потрібно хоч щось пред'явити до своїх 100 днів президентства.

Але перемир'я в Україні – немає, повернення заручників із Гази та припинення війни у секторі – немає, торговельна війна – взагалі незрозуміло, що таке, коротше, теж поки що немає. Залишається Іран.

Тому, якщо вірити Wall Street Journal, на переговорах зі США в Омані іранці викотили одразу купу умов, у яких насамперед впадає в око слово "негайно".

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За даними Wall Street Journal, іранська делегація висунула такі умови на переговорах:

1. Негайний доступ до заморожених іранських активів за кордоном.

2. Істотне послаблення обмежень експорту іранської нафти.

3. Швидке зняття санкцій, пов'язаних із ядерною програмою.

Про решту обіцяють подумати потім, як пише CNN, "на основі доброї волі".

Той факт, що іранський режим та "добра воля" – поняття з різних всесвітів, не враховується.

Своєю "пороговістю" (тобто можливістю створити ядерну бомбу) вони успішно торгують уже чверть століття, і чому це не має вийти зараз?

У переговорах поки що взагалі ніяк не присутні іранська програма балістичних ракет і підтримка їх "проксі". Якщо хоч одну з умов, які ставить Тегеран (див. вище), буде виконано, то Іран отримає купу грошей на відновлення Хезболли та хуситів, на виробництво ракет та інші розваги, від яких у всіх нас в Ізраїлі печія та панічні атаки.

Одна надія на те, що іранці ошаленіють і перегнуть планку, Трамп розлютиться, – ну і далі зрозуміло.

Або все це, як я вже писав, "операція прикриття", але на це якраз надії все менше.

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