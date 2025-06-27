19 февраля 1998 года Мадлен Олбрайт, первая женщина на посту государственного секретаря США, в интервью NBC-TV The Today Show заявила: "Если мы должны применять силу, то это потому, что мы – Америка; мы – незаменимая нация. Мы стоим высоко и видим дальше, чем другие страны, в будущее". Речь шла о применении силы против Ирака и режима Саддама Хусейна. Олбрайт покинула свой пост 20 января 2001 года, а 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне произошли ужасные теракты, которые изменили историю не только страны, но и всего человечества. США применили силу против Ирака – и ошиблись.

Еще раньше, в конце 1999 года, президент США Билл Клинтон поддержал выдвинутую Ельциным кандидатуру Путина в качестве его преемника – и ошибся. Джордж Буш пригласил Путина на свое ранчо и возил его в своей машине, пытаясь подружиться с ним, – и ошибся. Этот список можно продолжать.

Черчиллю приписывают известную фразу: "Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы сделают все правильно после того, как попробуют все остальные варианты".

Истории еще предстоит ответить на вопрос, были ли действия США против Ирана оправданы с точки зрения глобальной или хотя бы региональной безопасности.

Но с чем невозможно не согласиться, так это с тем, что за первые пять месяцев своего президентства Дональд Трамп сделал для превращения США в "заменяемую" нацию больше, чем его предшественники.

Особо болезненными шагами стали: фактическая ликвидация Агентства по международному развитию США (USAID), де-факто паралич Всемирной торговой организации и переход к регулированию торговых отношений на двусторонней основе, исходя исключительно из собственных интересов, угрозы сокращения военного присутствия в Европе, крайне нерешительные и непоследовательные действия (несмотря на решительные и последовательные заявления) о прекращении войны России против Украины.

После Второй мировой войны трансатлантические и транстихоокеанские партнеры США согласились на незаменимое военное присутствие США соответственно в Европе и Восточной Азии на основе консенсуса, а не принуждения, понимая, что при этом американское лидерство в Бреттон-Вудской системе будет создавать своего рода баланс экономических и оборонных интересов.

Читайте также Трамп и раскол Запада Этот баланс, который никогда не был идеальным, но тем не менее обеспечивал функционирование системы мировой безопасности и торговли, теперь нарушен. Тарифная война, которая до сих пор не закончилась, приводит, например, к довольно напряженному диалогу США со своими ключевыми союзниками в Восточной Азии, которые стремятся убедить США в бессмысленности введения против них ничем не обоснованных тарифов при одновременном требовании увеличить расходы на оборону до "натовских" 5% ВВП. Односторонние военные действия против Ирана, о которых союзники по НАТО не были проинформированы, противоречат духу оборонительного альянса: если бы Иран в ответ атаковал базы или территорию США, можно ли было бы рассматривать это как агрессию и требовать активации статьи 5? В свое время Джордж Буш поступил именно так после терактов 11 сентября 2001 года. О нанесении удара "томагавками" по Сирии в 2017 году во времена "Трампа 1.0" США предупредили не только союзников, но и Россию. На этот раз обошлось без подобной куртуазности. Недавний саммит НАТО стал примером виртуозной дипломатии генерального секретаря Рютте, которому удалось обойти почти все острые углы вокруг Трампа и достичь главного результата – получить заверения в приверженности США своим обязательствам в контексте статьи 5. Европа, очевидно, опасается "заменяемости" США и готова даже обещать расходы на уровне 5%, чтобы оставаться под американским "зонтиком". Читайте также Папочка Трамп и саммит НАТО. Шаги к спасению тяжелобольного пациента В то же время функцию "незаменимой" нации для России выполняет маленькая и бедная Северная Корея, которая просто строит заводы по производству дронов и баллистических ракет, чтобы передавать их Москве. Несмотря на то, что Восточная Азия является регионом, который входит в число первоочередных приоритетов США, Вашингтон пока не замечает резкого ускорения программ вооружения КНДР, что не только усиливает угрозу для Украины, но и серьезно нарушает баланс безопасности в Азии. Способность быть выше других и видеть дальше других нужно доказывать на практике, а не отстаивать в социальных сетях. В ситуации вокруг Ирана многих удивили довольно вялые и невнятные действия России и Китая. Осуждение бомбардировок Ирана со стороны Израиля и США, телефонные разговоры с призывами к прекращению конфликта и даже проведение специального заседания СБ ООН ничем не запомнились. Некоторые эксперты расценили это как признак слабости или нерешительности партнеров Ирана по "квартету ревизионистов", но есть и другая точка зрения. По совету Наполеона, "никогда не останавливай своего врага, когда он совершает ошибки", поэтому стоит дождаться развития событий. Читайте также Твит Валтасара: Си намекнул Трампу, что США уже "взвешены и найдены очень легкими" Иранская ядерная программа не уничтожена, хотя ей, очевидно, нанесен значительный ущерб; Путин не прекращает наступательных действий против Украины, хотя появляется все больше признаков кризисных явлений в экономике РФ; Китай продолжает отрицать свою помощь Москве, несмотря на наличие достоверных разведывательных данных о формах и масштабах такой помощи, и довольно настойчиво ищет пути исправления накапливающихся негативных тенденций в экономике; Северная Корея превращается во все большую угрозу для Восточной Азии. У нас будет шанс проверить, видят ли дальше те, кто стоит выше.

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