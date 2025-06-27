Больше не "незаменимые": США теряют статус важнейшей международной силы
19 февраля 1998 года Мадлен Олбрайт, первая женщина на посту государственного секретаря США, в интервью NBC-TV The Today Show заявила: "Если мы должны применять силу, то это потому, что мы – Америка; мы – незаменимая нация. Мы стоим высоко и видим дальше, чем другие страны, в будущее". Речь шла о применении силы против Ирака и режима Саддама Хусейна. Олбрайт покинула свой пост 20 января 2001 года, а 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне произошли ужасные теракты, которые изменили историю не только страны, но и всего человечества. США применили силу против Ирака – и ошиблись.
Еще раньше, в конце 1999 года, президент США Билл Клинтон поддержал выдвинутую Ельциным кандидатуру Путина в качестве его преемника – и ошибся. Джордж Буш пригласил Путина на свое ранчо и возил его в своей машине, пытаясь подружиться с ним, – и ошибся. Этот список можно продолжать.
Черчиллю приписывают известную фразу: "Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы сделают все правильно после того, как попробуют все остальные варианты".
Истории еще предстоит ответить на вопрос, были ли действия США против Ирана оправданы с точки зрения глобальной или хотя бы региональной безопасности.
Но с чем невозможно не согласиться, так это с тем, что за первые пять месяцев своего президентства Дональд Трамп сделал для превращения США в "заменяемую" нацию больше, чем его предшественники.
Особо болезненными шагами стали: фактическая ликвидация Агентства по международному развитию США (USAID), де-факто паралич Всемирной торговой организации и переход к регулированию торговых отношений на двусторонней основе, исходя исключительно из собственных интересов, угрозы сокращения военного присутствия в Европе, крайне нерешительные и непоследовательные действия (несмотря на решительные и последовательные заявления) о прекращении войны России против Украины.
После Второй мировой войны трансатлантические и транстихоокеанские партнеры США согласились на незаменимое военное присутствие США соответственно в Европе и Восточной Азии на основе консенсуса, а не принуждения, понимая, что при этом американское лидерство в Бреттон-Вудской системе будет создавать своего рода баланс экономических и оборонных интересов.
Этот баланс, который никогда не был идеальным, но тем не менее обеспечивал функционирование системы мировой безопасности и торговли, теперь нарушен. Тарифная война, которая до сих пор не закончилась, приводит, например, к довольно напряженному диалогу США со своими ключевыми союзниками в Восточной Азии, которые стремятся убедить США в бессмысленности введения против них ничем не обоснованных тарифов при одновременном требовании увеличить расходы на оборону до "натовских" 5% ВВП.
Односторонние военные действия против Ирана, о которых союзники по НАТО не были проинформированы, противоречат духу оборонительного альянса: если бы Иран в ответ атаковал базы или территорию США, можно ли было бы рассматривать это как агрессию и требовать активации статьи 5? В свое время Джордж Буш поступил именно так после терактов 11 сентября 2001 года.
О нанесении удара "томагавками" по Сирии в 2017 году во времена "Трампа 1.0" США предупредили не только союзников, но и Россию. На этот раз обошлось без подобной куртуазности.
Недавний саммит НАТО стал примером виртуозной дипломатии генерального секретаря Рютте, которому удалось обойти почти все острые углы вокруг Трампа и достичь главного результата – получить заверения в приверженности США своим обязательствам в контексте статьи 5. Европа, очевидно, опасается "заменяемости" США и готова даже обещать расходы на уровне 5%, чтобы оставаться под американским "зонтиком".
В то же время функцию "незаменимой" нации для России выполняет маленькая и бедная Северная Корея, которая просто строит заводы по производству дронов и баллистических ракет, чтобы передавать их Москве.
Несмотря на то, что Восточная Азия является регионом, который входит в число первоочередных приоритетов США, Вашингтон пока не замечает резкого ускорения программ вооружения КНДР, что не только усиливает угрозу для Украины, но и серьезно нарушает баланс безопасности в Азии.
Способность быть выше других и видеть дальше других нужно доказывать на практике, а не отстаивать в социальных сетях.
В ситуации вокруг Ирана многих удивили довольно вялые и невнятные действия России и Китая. Осуждение бомбардировок Ирана со стороны Израиля и США, телефонные разговоры с призывами к прекращению конфликта и даже проведение специального заседания СБ ООН ничем не запомнились.
Некоторые эксперты расценили это как признак слабости или нерешительности партнеров Ирана по "квартету ревизионистов", но есть и другая точка зрения. По совету Наполеона, "никогда не останавливай своего врага, когда он совершает ошибки", поэтому стоит дождаться развития событий.
Иранская ядерная программа не уничтожена, хотя ей, очевидно, нанесен значительный ущерб; Путин не прекращает наступательных действий против Украины, хотя появляется все больше признаков кризисных явлений в экономике РФ; Китай продолжает отрицать свою помощь Москве, несмотря на наличие достоверных разведывательных данных о формах и масштабах такой помощи, и довольно настойчиво ищет пути исправления накапливающихся негативных тенденций в экономике; Северная Корея превращается во все большую угрозу для Восточной Азии.
У нас будет шанс проверить, видят ли дальше те, кто стоит выше.
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