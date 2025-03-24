Германия пересматривает подход к безопасности, и это открывает новые возможности для Украины

Пока Еврокомиссия формулирует окончательную редакцию плана перевооружения Европы, а США с Россией решают, во что играть – в карты или хоккей, Фридрих Мерц действует на удивление быстро.

Лидер ХДС и вероятный федеральный канцлер Германии разыгрывает сложную комбинацию в политические шахматы. Это игра с суммой в 1 трлн евро на субъективизацию не только Германии, но и всего ЕС.

Эти средства в течение десяти лет Германия, которая впервые с 1930-х годов взялась за перевооружение армии, направит на укрепление обороны страны. Такие расходы уже обещают быть вдвое больше, чем финансирование плана Маршалла и воссоединения Германии в 1990-х.

Первая партия была сыграна 18 марта на шахматной доске Бундестага, вторая – позже в Бундесрате. Обе принесли Мерцу историческую победу. Парламент Германии поддержал его конституционную реформу: долговые ограничения на расходы для укрепления обороны страны полностью сняты.

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Режим жесткой экономии действовал в Германии с 2009-2010 годов и был известен как политика "долгового тормоза" (Schuldenbremse). Это означало, что до сих пор страна могла тратить только то, что зарабатывает. Любые заимствования на уровне земель ограничивались 0,35% ВВП, а общий государственный долг – 1%.

План Мерца – использовать фискальные возможности и убить сразу двух зайцев: запустить рост немецкой промышленности, продукция которой будет конкурировать с Китаем и США, и загрузить оборонные мощности, обеспечив перевооружение страны.

Беспрецедентный объем средств, который он планирует привлечь, сняв долговые ограничения, будет направлен на развитие ВПК, инфраструктуры, разведки и кибербезопасности.

Рынок, напуганный внешней политикой Трампа, поддержал его: доходность как европейских облигаций, так и акций, в частности немецких концернов ВПК, впервые за десять лет продемонстрировала новый рекорд роста.

На этой европейской шахматной доске Украина остается в фокусе внимания: новая стратегия перевооружения Европы предусматривает увеличение военной помощи для нас, а план Мерца – выделение дополнительных 3 млрд евро на укрепление украинской обороноспособности.

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Но этот фокус внимания стоит переключать с помощи и расходов на финансирование совместных проектов и инвестиции в обороноспособность Европы, частью которой будет Украина. Для этого у нас должна быть своя стратегия игры.

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