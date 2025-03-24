Німеччина переглядає підхід до безпеки, і це відкриває нові можливості для України

Поки Єврокомісія формулює остаточну редакцію плану переозброєння Європи, а США з Росією визначаються, в яку гру зіграти – карти чи хокей, Фрідріх Мерц напрочуд швидко діє.

Лідер ХДС та ймовірний федеральний канцлер Німеччини розігрує складну комбінацію в політичні шахи. Це гра із сумою в 1 трлн євро на субʼєктивізацію не тільки Німеччини, а й загалом ЄС.

Ці кошти впродовж десяти років Німеччина, яка вперше з 1930-х років взялася за переозброєння армії, спрямує на зміцнення оборони країни. Такі витрати вже обіцяють бути вдвічі більшими, ніж на фінансування плану Маршалла і возз'єднання Німеччини у 1990-х.

Перша партія зіграна 18 березня на шахівниці Бундестагу, а друга – згодом в Бундесраті. Обидві принесли Мерцу історичну перемогу. Парламент Німеччини підтримав його конституційну реформу: боргові обмеження для витрат на зміцнення оборони країни повністю зняті.

Читайте також Чому вибори у Німеччині тепер важливі для усієї Європи

Режим суворої економії діяв в Німеччині з 2009-2010 років і відомий як політика "боргового гальма" (Schuldenbremse). Це означає, що досі країна могла витрачати лише те, що заробляє. Будь-які запозичення на рівні земель обмежувалися 0,35% ВВП, а 1% – для загального державного боргу.

План Мерца – використати фіскальні можливості й вбити одразу двох зайців: запустити зростання німецької промисловості, продукція якої конкуруватиме з Китаєм та США, та завантажити оборонні потужності, забезпечивши переозброєння країни.

Безпрецедентний обсяг коштів, який він планує залучити, знявши боргові межі, буде спрямований на розвиток ОПК, інфраструктури, розвідки та кібербезпеки.

Ринок, наляканий зовнішньою політикою Трампа, його підтримав: прибутковість як європейських бондів, так й акцій, зокрема німецький концернів ОПК, вперше за десять років продемонструвала новий рекорд зростання.

На цій європейській шахівниці Україна все ще в фокусі уваги: нова стратегія переозброєння Європи передбачає збільшення для нас військової допомоги, а план Мерца – виділення на зміцнення української обороноздатності додаткових 3 млрд євро.

Читайте також Як Україна може стати ключем до створення нової європейської сфери впливу

Але цей фокус уваги варто перемістити від допомоги та витрат на фінансування спільних проєктів та інвестицій в обороноздатність Європи, частиною якої буде Україна. Для цього у нас має бути своя стратегія гри.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net