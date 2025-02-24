Это были вторые по значимости выборы после выборов в США, и их результат окажет влияние на мировую политику

Трамп торжественно заявил о великой победе консерваторов в Германии, а Мерц торжественно объявил, что независимость Европы от США должна стать приоритетом его политики.

Тот случай, когда торжественно можно согласиться с ними обоими.

Выборы в Германии, которые по значимости, без преувеличений, вторые после американских, показали, что мировое безумие еще не поглотило все страны.

Здравый смысл остается главным трендом крупнейшей экономики Европы, давая надежду на будущее Евросоюза.

Также помощь Украине как минимум не исчезнет. Немецкий десант на Донбассе мы, конечно, не увидим, но деньги и оружие будут.

Главное, чтобы слова Мерца о европейской безопасности привели к радикальному увеличению военного бюджета и оборонных заказов. Если это произойдет, то у Европы появится серьезная надежда, пусть и на медленное, но все же создание альтернативной американской системы безопасности.

Конечно, это может случиться при участии Франции, Великобритании и, в целом, стран Северной Европы. Постепенное присоединение Украины к этой системе – вполне реалистичный сценарий.

Многих огорчает рекордный рост ультраправой АдГ. Видим, что вирусы безумия и популизма докатываются и до Германии. Но между ультраправыми и остальными партиями пока сохраняется санитарный кордон – Мерц уже заявил, что не будет создавать с ними коалицию.

Отдельный вопрос, который вызывает беспокойство, – это голосование за АдГ, четко совпадающее с географическими границами бывшей ГДР. Немецкая политика дает много материала на тему того, что и как формирует выраженную региональную идентичность в стране, где веками считали себя этнически и культурно монолитными.

В целом, немецкие выборы – неплохие для цивилизованного мира. Есть надежда, что разум когда-нибудь вернется и в другие страны.

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