Це були другі за значенням вибори після виборів у США, і їхній результат матиме вплив на світову політику

Трамп урочисто заявив про велику перемогу консерваторів у Німеччині, а Мерц урочисто оголосив, що незалежність Європи від США має стати пріоритетом його політики.

Той випадок, коли урочисто можна погодитись з ними обома.

Вибори у Німеччині, які за значимістю є, без перебільшень, другими після американських, показали, що світове божевілля ще не поглинуло всі країни.

Здоровий глузд лишається головним трендом найбільшої економіки Європи, даючи надію на майбутнє Євросоюзу.

Також допомога Україні як мінімум не зникне. Німецький десант на Донбасі ми, звісно, не побачимо, але гроші і зброя будуть.

Головне, щоби слова Мерца про європейську безпеку мали наслідком радикальне збільшення військового бюджету й оборонних замовлень. Якщо це станеться, тоді Європа отримає серйозну надію нехай на повільне, але все-таки створення альтернативної до американської системи безпеки.

Звісно, це може статися за участі Франції, Великої Британії та, загалом, країн Півночі Європи. Поступове долучення до цієї системи України – нефантастичний сценарій.

Багатьох засмучує рекордне зростання ультраправої АдН. Бачимо, що віруси божевілля та популізму докочуються і до Німеччини. Але між ультраправими та рештою партій поки лишається санітарний кордон – Мерц вже заявив, що не створюватиме з ними коаліцію.

Окреме питання, яке бентежить, – це голосування за АдН виразно за географічними кордонами колишньої "ГДР". Німецька політика дає багато матеріалів на тему, що і як формує питання вираженої регіональної ідентичності у країні, де століттями вважали себе етнічно і культурно монолітними.

Загалом, німецькі вибори – непогані для цивілізованого світу. Є надія, що розум колись повернеться до інших країн.

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