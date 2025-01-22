Инаугурационные речи обычно ориентированы на внутреннюю политику. И это оказалось верным для речи Дональда Трампа, хотя и с заметным исключением: его вниманием к Западному полушарию.

В сочетании с тем, что несколько высокопоставленных чиновников новой администрации имеют значительный опыт работы в Латинской Америке, этот акцент отражает приоритетность региона для президента.

Очевидным признаком обеспокоенности Панамским каналом стало то, что Трамп посвятил Панаме почти два полных абзаца, заявив: "Обещание Панамы перед нами было нарушено" и "Китай управляет Панамским каналом. А мы не передавали его Китаю, мы передали его Панаме, и мы вернем его".

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино быстро ответил официальным заявлением, в котором подчеркнул суверенитет Панамы над каналом.

Озабоченность Трампа по поводу договоров о Панамском канале возникла не только за последние несколько недель. В 2003 году, когда конкурс "Мисс Вселенная", который тогда принадлежал Трампу, проходил в Панама-Сити, он впервые познакомился со страной. По сообщениям, Трамп уже тогда высказывал мнение, что Соединенные Штаты были обмануты этими договорами.