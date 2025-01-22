Інавгураційні промови зазвичай орієнтовані на внутрішню політику. І це виявилося справедливим для промови Дональда Трампа, хоча з помітним винятком: його увагою до Західної півкулі.

У поєднанні з тим, що кілька високопосадовців нової адміністрації мають значний досвід роботи в Латинській Америці, цей акцент відображає пріоритетність регіону для президента.

Явною ознакою відвертого занепокоєння Панамським каналом стало те, що Трамп присвятив Панамі майже два повні абзаци, заявивши: "Обіцянка Панами перед нами була порушена" і "Китай керує Панамським каналом. А ми не передавали його Китаю, ми передали його Панамі, і ми повернемо його".

Президент Панами Хосе Рауль Муліно швидко відповів офіційною заявою, у якій наголосив на суверенітеті Панами над каналом.

Занепокоєння Трампа щодо договорів про Панамський канал виникло не лише за останні кілька тижнів. У 2003 році, коли конкурс "Міс Всесвіт", що тоді належав Трампу, проходив у Панама-Сіті, він вперше познайомився з країною. За повідомленнями, Трамп вже тоді висловлював думку, що Сполучені Штати були обмануті через ці договори.