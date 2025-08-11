До сих пор я считал, что иррациональная вера в чудо – это наша национальная черта. Вспомните хотя бы лжепророков, которые морочили голову бесконечными сказками в начале войны.

Так вот, общее настроение комментаторов относительно встречи на Аляске дает повод для оптимизма – в чудо уже, кажется, не верит никто.

Все поняли, что Трампу нужны лавры миротворца. Какое-то иррациональное желание попасть в список лауреатов Нобелевской премии мира, где уже есть, кажется, четыре бывших президента США и один вице-президент, и Трамп просто станет одним из них. Я понимаю, если бы он стал "первым", но пятым?! Ну да ладно.

Все поняли, что если у Трампа за Россию отвечает Уиткофф, то дела плохи, в первую очередь для самих США. Там и так не понимали Россию, теперь ее не будут понимать еще глубже. Поэтому Европа и реагирует настолько нервно, потому что чувствует предательство, которое теоретически может произойти.

Но не произойдет, поскольку стоит ожидать, что Путин снова разведёт Трампа. Есть такое мнение из источников, знакомых с настроениями 47-го, что в душе Трамп восхищается Си Цзиньпинем и Путиным. Ему нравится стиль управления, когда один человек решает все при сохранении потрепанной демократической ширмы.

Есть много ярких примеров, о которых мало кто знает, как, например, наличие "золотой" личной акции Трампа в проекте Nippon Steel – U.S. Steel. Поэтому мотивация Трампа понятна.

Как и мотивация Путина. Он получает кайф от игры на бесконечное повышение ставок. Никакие тарифы для Индии не помогут его остановить, как, кстати, и тарифы на Китай.

Трамп против Моди: почему вопрос переговоров уперся в Индию

КНР имеет стратегическую глубину для противодействия, но Россию не оставит. Частная бензоколонка с неисчерпаемыми ресурсами еще никому не была лишней, особенно в эпоху ИИ.

Так же смешно наблюдать, что США стали куртуазно обращаться с Пакистаном – союзником КНР и противником Индии. Это только ослабит позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе и ничего не добавит к переговорам с КНР.

Ошибочно также думать, что Путин не понимает растущую зависимость от КНР. Но он, как мне кажется, надеется в конце концов обыграть и китайцев. Когда он воссоздаст Российскую империю, разговор с Китаем пойдет иначе, а до того он будет укреплять союз с КНР и КНДР. Поэтому ему нет никакого смысла действительно заканчивать войну. Какое-никакое перемирие он может одобрить, но только для того, чтобы готовиться воевать дальше и втягивать в эту войну КНР все глубже и глубже.

Кстати, не стоит особо надеяться, что тема с Кавказом уже закончилась. Думаю, там можно ожидать провокаций, другое дело – когда и каких.

Все спрашивают – почему Аляска, Во-первых, США не являются подписантом Римского статута и не признают ордер МУС. Во-вторых, это самое короткое расстояние до РФ, если надо будет вместо двойника подвезти тройника. На всякий случай.

