Мнение
думки вголос
Демократия не получилась: военный переворот в Египте в 2013 году глазами очевидца
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- что происходило в Каире в начале июля 2013 года;
- кем был президент Мухаммед Мурси и почему он оказался единственным по-настоящему демократически избранным лидером Египта за всю историю страны;
- свидетельство о массовом расстреле протестующих против военного переворота.
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