LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

что происходило в Каире в начале июля 2013 года;

кем был президент Мухаммед Мурси и почему он оказался единственным по-настоящему демократически избранным лидером Египта за всю историю страны;

свидетельство о массовом расстреле протестующих против военного переворота.

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