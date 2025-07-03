LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

  • що відбувалося у Каїрі на початку липня 2013 року;
  • ким був президент Мухаммед Мурсі та чому він виявився єдиним по-справжньому демократично обраним лідером Єгипту за всю історію країни;
  • свідоцтво про масовий розстріл протестувальників проти військового перевороту.
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єгипетвійськовий переворотМухаммед Мурсі