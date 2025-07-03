5 липня 2013 року в Каїрі військові відкрили вогонь по демонстрантах, які виступали на захист поваленого президента Мурсі

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Про що розповідає Юрій Мацарський: що відбувалося у Каїрі на початку липня 2013 року;

ким був президент Мухаммед Мурсі та чому він виявився єдиним по-справжньому демократично обраним лідером Єгипту за всю історію країни;

свідоцтво про масовий розстріл протестувальників проти військового перевороту. Читайте також У столиці Єгипту спалахнули масові антипрезидентські протести – відео

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