Думка
думки вголос
Демократія не вдалася: військовий переворот у Єгипті у 2013 році очима очевидця
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- що відбувалося у Каїрі на початку липня 2013 року;
- ким був президент Мухаммед Мурсі та чому він виявився єдиним по-справжньому демократично обраним лідером Єгипту за всю історію країни;
- свідоцтво про масовий розстріл протестувальників проти військового перевороту.
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