Такая "финляндизация" НАТО была бы даже желательной

В годы холодной войны Финляндия жила в тени России, придерживаясь вынужденного нейтралитета, практикуя самоцензуру и имея ограниченные экономические возможности. Однако ключевые институции финского государства сохранили свою целостность и обеспечили суверенитет страны.

Унизительный термин "финляндизация" возник для описания этой жизни в серой зоне. Беспокоило то, что это явление может распространиться.

Сегодня Финляндия не просто член НАТО, но и выступает ведущей силой в принятии решений на Западе. Она демонстрирует пример не только в оказании помощи Украине, но и в мастерстве обороны и сдерживания в условиях нетрадиционной войны, которую Россия сейчас ведет против Запада.

"Финляндизация" НАТО могла бы быть даже желательной.

Ярким примером этого стал инцидент на Рождество, когда танкер с российской нефтью Eagle S повредил кабель электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Это была последняя из ряда диверсий против инфраструктуры на дне Балтийского моря. Предыдущие случаи вызвали нерешительность и робость, вызванную страхом эскалации в Вашингтоне и Берлине.

Но на этот раз все было по-другому. Флагман пограничной службы Финляндии, судно Turva, отслеживало Eagle S и поймало его с поличным. Якорь танкера уже повредил несколько кабелей и приближался к остаткам кабеля Estlink 1 и газопроводу Balticconnector, поврежденному в прошлом году.

Turva приказала Eagle S направляться к территориальным водам Финляндии, имея разрешение от правительства Финляндии на задержание судна в международных водах, если это будет необходимо. Затем с судна был отправлен вертолет с полицейскими и спецподразделением пограничников, поднявшихся на борт танкера. В настоящее время судно находится под охраной в одном из финских портов.

Военный блогер Робин Геггбл отмечает, что эта операция является образцом финского подхода. "Все происходит согласно правилам и в пределах четкого правового поля, но одновременно очевидно, что это также сигнал, и, возможно, с демонстрацией силы немного больше, чем было необходимо, чтобы убедиться, что сообщение будет усвоено".

Один из вопросов: как Россия ответит. Она уже назвала действия Финляндии "пиратством" и предположила, что может начать сопровождать торговые суда военными кораблями, чтобы оградить их от "западного вмешательства".

Это превращает раздражитель в потенциальное геополитическое противостояние и подчеркивает важный момент: как отмечает Довиле Шакалене, новый министр обороны Литвы, такого рода "гибридные" или "нетрадиционные" атаки больше не являются исключением. Они стали нормой.

Еще один вопрос: сделает ли Запад правильные выводы. Саботаж на морском дне – это лишь последний эпизод в ряде усиливающихся провокаций и дестабилизационных действий, начиная от поджогов и убийств до кибератак и использования миграции как оружия.

Все эти действия, отмечает Шакалене, "тестируют почву". Их цель – ослабить возможности, подорвать доверие, запугать и деморализовать.

Неправильная реакция – это избегание эскалации. Именно такая инстинктивная реакция свойственна тем, кто вырос на клише и самоуспокоении после 1991 года. Однако сейчас это опасно устаревший подход.

Правда в том, что Россия уже много лет систематически обостряет свои атаки. Демонстрация слабости – самый лучший способ поощрить продолжение таких действий.

НАТО с опозданием усиливает свои усилия в Балтийском море. Это может улучшить оборону. Но самый лучший ответ на агрессию – это сдерживание. Захват "теневого флота" России, занимающегося обходом санкций, или применение вторичных санкций к тем, кто страхует, финансирует, заправляет или обслуживает эти суда, было бы ответным шагом.

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Так же как конфискация замороженных средств Центрального банка России – около $300 млрд.

Но лучшим ответом будет предоставление Украине оружия и финансов, в которых она так остро нуждается.

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