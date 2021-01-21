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Джо Байден – президент США. Главные тезисы из его инаугурационной речи

Джо Байден – президент США. Главные тезисы из его инаугурационной речи

политический консультант, стратегирование кампаний
21.01.2021, 15:03

Неделимость американцев как нации – красная линия, которая проходила сквозь всю инаугурационную речь Джо Байдена (укр.)

Америка переживає тріумф справи демократії, адже воля народу була почута і визнана.

Головне, що відбулася мирна передача влади, як це було протягом більше двох століть.

Президент США Джо Байден підкреслив неподільність американців як нації перед Богом.

Закликав своїх опонентів шукати консенсус довкола спірних питань. "Не погоджуватись – це ваше право. Але я почую кожного оскільки планую бути президентом всієї Америки".

Закликав відновити Душу Америки – це Єдність навколо спільних цінностей. Головна цінність це правда. Ми маємо захищати правду і долати брехню.

Ми можемо подолати всі виклики лише об'єднавшись, знову ставши Єдиною нацією. Коли Америка обєднувалась вона ніколи не програвала.

США будуть проходити політичне вдосконалення, і хоч шторм пройдено, але багато ще попереду. Адже "сили, які поділяють нас, глибокі, і вони реальні".

Як на мене, це прямий натяк на діяльність російської агентури на американській території, яка ймовірно причетна до штурму Капітолію. Байден добре усвідомлює, звідки виходять імпульси хаотизации і свавілля.

Байден вказав на необхідність відродження відносин з союзниками. Наголосив, що США для них будуть сильним і надійним партнером у справі миру, прогресу і безпеки.

Окреслив коло проблем, які мають подолати американці у світі (екологія, пандемія, расизм, нерівність, тероризм).

Пообіцяв повернути Америці статус ціннісного дороговказу для всього світу на довгі часи.

"Я буду захищати вас і Конституцію. Нехай Господь благословить Америку і захистить наші війська!".

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