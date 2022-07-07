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Джонсон займет одно из ключевых мест в пантеоне Героев Великой войны за существование

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Джонсон займет одно из ключевых мест в пантеоне Героев Великой войны за существование

экс-замгенерального прокурора Украины - главный военный прокурор
07.07.2022, 22:10

Борис Джонсон – больше не премьер-министр Британии: до осени он будет исполнять обязанности премьера. Но остается большим другом Украины

Никакая отставка ни одного премьер-министра Украины не вызывала в украинцах столько эмоций, как вызвала отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Через четыре месяца он стал олицетворением всей западной поддержки Украины в неравной войне с Россией.

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Россияне говорят, что англосаксы решили уничтожить Россию, вот именно от Джонсона и членов его правительства мы слышали это открыто.

Поэтому, думаю, всем кто обеспокоился, что его отставка приведет к уменьшению уровня поддержки Британией нашей страны в войне, нужно успокоиться: Консервативная партия Великобритании, лидером которой Джонсон был почти три года, уже сегодня заявила, что поддержка Украины – это политика партии и национальный интерес Великобритании, потому она меняться не будет.

Более того, самые большие шансы стать следующим лидером партии и премьером у действующего министра обороны Бена Уоллеса, человека, в чьей искренней поддержке мы не сомневаемся.

Что касается Джонсона, то к октябрю 2022 года, когда будет избран новый лидер партии, он будет исполнять обязанности премьера.

Вообще такие яркие политики на Западе не уходят на пенсию, они работают, пока ноги носят.

Для украинцев эта личность займет одно из ключевых мест в пантеоне Героев Великой войны за существование.

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премьер-министр Борис Джонсон Отставка джонсона
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